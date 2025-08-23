Acre
Deputada Federal Bia Kicis concede entrevista exclusiva ao oaltoacre.com durante agenda política no Acre
Evento em Rio Branco reuniu autoridades e é visto como marco para os rumos políticos do estado e do país em 2026
A deputada federal por Brasília Beatriz “Bia” Kicis (PL) esteve em Rio Branco nesta sexta-feira (22) para prestigiar a filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL). O evento, que contou com a presença de diversas autoridades, correligionários e políticos de vários estados, consolida a força do partido no Acre e é analisado como um movimento estratégico para as eleições de 2026.
A deputada, que é a mais votada proporcionalmente no Brasil, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal oaltoacre.com. Em um clima descontraído, a parlamentar e procuradora aposentada falou sobre seu trabalho na Câmara, a movimentação política nacional, as ações do PL em Brasília e o seu mandato em defesa da capital federal e de seus pares.
Veja vídeo entrevista:
Após chuva, Rio Acre marca 1,54 metro em Rio Branco
A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou, na manhã deste sábado (23), o boletim atualizado sobre o nível do Rio Acre. De acordo com as medições realizadas às 5h41, o manancial marcou 1,54 metro, em queda. O boletim foi assinado pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.
Nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico registrado foi de 0,40 milímetro de chuva.
A Defesa Civil destaca que a cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está em 14,00 metros — níveis ainda distantes da atual medição.
Onda de frio deve atingir o Acre neste domingo
O Acre se prepara para a chegada da nona onda de frio polar de 2025, que começa a atingir o estado a partir deste domingo, 24 de agosto. Segundo dados meteorológicos, as temperaturas mais baixas serão registradas no amanhecer dos dias seguintes, por volta das 5h, segundo previsão do portal O Tempo Aqui.
Temperaturas previstas
Em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e outros municípios do leste e sul do estado, as mínimas devem variar entre 12ºC e 15ºC. Contudo, com rajadas de vento que podem ultrapassar 50 km/h, a sensação térmica pode cair para menos de 10ºC.
No centro e oeste do Acre, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, as mínimas devem oscilar entre 16ºC e 19ºC. Já em Boca do Acre (AM), as temperaturas noturnas devem variar entre 15ºC e 18ºC.
Até agora, as menores marcas do ano foram de 10,9ºC em Epitaciolândia e 12,1ºC em Rio Branco, registradas em julho.
Frio persistente e baixa umidade
Na segunda-feira (25), o frio deve se estender por todo o dia. As máximas previstas não devem ultrapassar 25ºC no vale do rio Acre e 27ºC no vale do rio Juruá. As noites, especialmente após as 23h, continuarão frias até pelo menos quinta-feira (28).
Friale destaca que a população também deve estar atenta à baixa umidade relativa do ar. A partir de segunda-feira, os índices podem variar entre 12% e 20%, configurando estado de alerta para a saúde. Em alguns pontos, a umidade pode cair abaixo de 12%, situação considerada de emergência. Até agora, o menor índice registrado no estado em 2025 foi de 19%, no último dia 15 de agosto, em Rio Branco.
Chuvas isoladas
Apesar do frio, há previsão de chuvas pontuais no domingo, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá.
Gladson destaca papel global da Amazônia em fórum empresarial
O governador do Acre, Gladson Camelí, participou no Rio de Janeiro, do 24º Fórum Empresarial Lide, nessa sexta-feira, 22, que este ano discutiu Sustentabilidade e Mudanças Climáticas.
Cameli integrou o painel “Adaptação às mudanças climáticas, os riscos aos biomas e ao agronegócio”, oportunidade em que enfatizou o protagonismo da Amazônia no cenário internacional, especialmente no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro de 2025, em Belém (PA).
Durante sua fala, o governador relacionou a preservação da floresta com benefícios que ultrapassam fronteiras nacionais.
“A preservação que fazemos na Amazônia beneficia o Acre, mas também a França, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos, beneficia todo o planeta, porque somos um só. Dessa forma, é injusto que, além de bancarmos solitariamente todo esse processo, ainda sejamos impedidos de desenvolver o nosso potencial, porque outras comunidades não corresponderam às responsabilidades do seu tempo”, afirmou.
Cameli ressaltou que o Acre mantém cerca de 85% de sua cobertura florestal intacta e que o estado foi pioneiro na formulação de políticas voltadas à conservação ambiental.
O evento foi aberto pelo fundador e cochairman do Lide Brasil, João Doria, que agradeceu a presença das autoridades e destacou a importância do diálogo proposto, citando inclusive os mais de 40 jornalistas que acompanharam os debates.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
