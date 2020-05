Acaba de sair da delegacia do município de Epitaciolândia, o atual diretor do Instituto do Meio Ambiente do Acre, André Hassem, onde registrou junto ao delegado Sérgio Lopes, uma queixa para registrar que seu celular fora clonado.

André Hassem seria mais vítima de golpistas que vem agindo nos últimos dias no estado do Acre. Recentemente, o governador Gladson Cameli e alguns deputados foram alvos desses bandidos que passaram a tentar aplicar golpes, como pedir dinheiro e tentar fazer negócios via WhatssApp.

Através do WhatssApp do Diretor do IMAC, tentaram realizar uma compra de um veículo que seria finalizado na cidade de Senador Guiomard (Quinari). Por coincidência, a pessoas que iria fazer negócio, encontrou André em Epitaciolândia e falou sobre o negócio do qual não estava sabendo.

O caso está nas mãos do delegado Sérgio Lopes que já abriu investigação. Em tempo, as autoridades estão alertando as pessoas para que não passem informações pessoais por meio de mensagens, e-mail’s e programas de internet. Quem caso tenha passado por problemas desse tipo, deve procurar a delegacia mais próxima e registrar queixa.

