Depois de duas temporadas, Erick Rodrigues deixa o Vasco

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.981, sorteado na noite deste sábado (7/3), e o prêmio principal subiu para R$ 60 milhões.

O sorteio do concurso 2.981 da Mega-Sena realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) teve os seguintes números: 15 — 22 — 27 — 32 — 50 — 58.

Em todo país, 41 apostas acertaram cinco dezenas e vão faturar prêmios equivalentes a R$ 61.085,40.

Quase 3 mil bilhetes acertaram a quadra e vão levar prêmios de R$ 1.379,77.

O próximo sorteio da Mega será realizado na terça-feira (10/3) no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas poderão ser feitas até as 20h em casas lotéricas ou pela internet.