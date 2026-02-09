Cotidiano
Depois de cumprir suspensão, Douglas retorna na Adesg
Douglas deve ser a única mudança do técnico Rodrigo Deião na Adesg para a partida contra o Rio Branco, o confronto será disputado nesta terça, 10, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta. O zagueiro cumpriu suspensão no jogo diante do São Francisco.
Últimos ajustes
Rodrigo Deião comandou um treino leve nesta segunda, 10, no Frotão, e fez os últimos ajustes na equipe. A Adesg ocupa a 4ª colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 5 pontos.
Para fortalecer comércio exterior, administração Gladson e Mailza lança programa para formar 40 empresas importadoras
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), apresentou na última sexta-feira, 6, uma estratégia inédita de formar empresas para atuação no comércio exterior. A iniciativa, em parceria com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais (Federacre), qualificará 40 micros e pequenas empresas para a atividade de importação. O encontro reuniu representantes de 11 associações comerciais, além de diretores e técnicos. A proposta é estruturar uma nova cultura empresarial voltada à inserção internacional.
Durante a apresentação, o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou que o programa vai criar um ambiente prático de formação. “A meta é qualificar 40 empresas importadoras, realizando desde a capacitação até a importação efetiva. Queremos proporcionar ao empresário a experiência real da sua primeira operação, para que ele possa transformar isso em um novo negócio. Importação e exportação representam uma oportunidade estratégica para ampliar margens e diversificar mercados. Vamos alcançar empresários de todos os municípios do estado”.
A presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola (Acisa), Patrícia Dossa, enfatizou o impacto prático da capacitação para o setor empresarial. “São parcerias essenciais para o crescimento das associações e dos empresários que estão na ponta. Aprender a importar e, depois, conseguir andar com as próprias pernas vai fazer muita diferença. Adquirir produtos diretamente do mercado internacional amplia competitividade e reduz custos. Esse curso facilitará o acesso dos empreendedores das cidades do interior a orientações técnicas e bem especializadas”.
Para o diretor de Projetos da Federacre, Clóvis Console, o programa simboliza a aproximação concreta entre poder público e iniciativa privada. “Vamos beneficiar empresários de todo o estado, inclusive de municípios onde ainda estamos estruturando entidades representativas. A formação de grupos de importadores permitirá compras mais competitivas e fortalecerá a economia local. Trazer dinheiro novo para o Acre, por meio do comércio exterior, é uma estratégia para lá de assertiva que vai impactar diretamente na vida da nossa população com mais variedades e outros”.
Na avaliação da presidente da Associação Comercial e Empresarial de Acrelândia (Aceac), Daiane Figueiredo, a iniciativa fortalecerá o empresariado com qualificação. “Se você não investe no empresário, não tem resultado. Estou empolgada porque essa é uma oportunidade de crescermos juntos, iniciativa privada e poder público. Quem está na ponta são as associações, então isso é mais que necessário. Com incentivo e apoio, a chance de dar certo é muito maior”, concluiu, reforçando a importância da interiorização das políticas de desenvolvimento do setor.
Além da capacitação, também haverá um amplo acompanhamento especializado para que as empresas realizem a primeira operação de importação. A proposta inclui assessoria completa em todas as etapas do processo, desde a negociação internacional até os trâmites legais aduaneiros. Um dos diferenciais será a possibilidade de utilização de um contêiner compartilhado, modelo que reduz custos logísticos e dilui riscos entre os participantes. A estratégia permite que micro e pequenos empresários tenham acesso ao mercado externo com investimento inicial acessível.
Rio Branco avança na prevenção à gravidez na adolescência com mutirão de até 100 inserções de Implanon
O mutirão de inserção de Implanon faz parte da programação da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência
O município de Rio Branco realizou, neste sábado (7), um mutirão de inserção do Implanon na Unidade de Referência de Atenção Primária (Urap) Hidalgo de Lima, no bairro Palheiral, como parte da programação da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso a métodos contraceptivos de longa duração e contribuir para a redução dos índices de gravidez na adolescência.
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, organizou a ação com atendimento multiprofissional, garantindo testagem rápida e teste de gravidez antes da inserção do contraceptivo. A unidade contou com o apoio de sete médicos, o que assegurou maior agilidade nos atendimentos e possibilitou a realização de até 100 inserções do método.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, o mutirão reforça o compromisso do município com o cuidado integral das adolescentes, promovendo saúde, orientação e planejamento reprodutivo.
“Essa é uma ação que demonstra o cuidado da gestão com as nossas adolescentes. Estamos garantindo acesso à informação, à prevenção e a métodos seguros, para que essas jovens possam fazer escolhas com mais tranquilidade e construir seus projetos de vida”, destacou o secretário.
Mesmo sendo mãe aos 19 anos, Érika Nonato afirmou que, a partir da inserção do Implanon, terá mais tranquilidade para cuidar do filho e aproveitou para deixar uma mensagem às adolescentes da mesma faixa etária.
“Tenho um bebê de quatro meses e, como quero aproveitar bastante essa fase com ele, prefiro me prevenir. Ter um filho é uma responsabilidade muito grande, por isso é importante aproveitar a adolescência, estudar, trabalhar e focar nesse período da vida antes de assumir esse compromisso”, afirmou.
Segundo a chefe da Divisão do Adolescente, Kathyelly Cordeiro, a iniciativa tem como principal objetivo reduzir os índices de gravidez na adolescência no município.
“Com esse projeto, as adolescentes conseguem se programar. Sabemos da incidência de gravidez na adolescência e, por isso, nosso objetivo é reduzir esses índices, especialmente antes do período de Carnaval. Já conseguimos visualizar o impacto positivo que essa ação pode gerar no futuro dessas jovens”, ressaltou.
A médica Suelen Martins chamou a atenção para os altos índices de gravidez na adolescência no estado e destacou os benefícios do Implanon como método contraceptivo de longa duração.
“A inserção do método tem impacto direto na redução dessas gestações, especialmente em um cenário em que muitas adolescentes não contam com uma rede de apoio familiar. Isso, muitas vezes, leva à interrupção dos estudos e ao aumento da vulnerabilidade social, já que assumem muito cedo a responsabilidade de cuidar de um bebê”, explicou.
A profissional também enfatizou que, embora todos os métodos contraceptivos sejam eficazes, o Implanon se diferencia por não exigir uso diário, reduzindo o risco de esquecimento comum ao uso da pílula, além de apresentar alto grau de segurança.
“Com o projeto, as adolescentes passam a ter melhores condições de planejamento reprodutivo, inclusive aquelas que já são mães, mesmo na faixa etária entre 14 e 16 anos, o que tende a gerar impactos positivos em seu futuro”, completou.
Aos 19 anos, Katrine de Assis realizou a inserção do Implanon durante o mutirão. Estudante em formação como cuidadora de idosos, ela planeja focar em seu futuro profissional.
“É um método novo, eu nunca tinha usado antes. Senti medo e muito nervosismo. Na hora da anestesia, dói um pouco, mas é suportável. Agora estou prevenida e não pretendo ter filhos neste momento”, relatou.
A ação integra a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência e reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em ampliar o acesso a métodos contraceptivos seguros, contribuindo para o planejamento reprodutivo, a redução da gravidez na adolescência e a promoção de melhores perspectivas de futuro para as jovens.
Carlinhos do Pelado incentiva esporte rural no Campeonato da Agrovila
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência Municipal de Esportes, realizou nesse final de semana a final do Campeonato Rural na Agrovila do KM 26, marcando a primeira decisão esportiva de grande porte do ano na zona rural do município. A competição durou mais de 75 dias e contou com a participação de 12 equipes, reunindo atletas, famílias e torcedores em um verdadeiro momento de integração comunitária.
A final foi marcada por muita emoção dentro de campo. As equipes Anaconda e Os Amigos empataram no tempo regular, levando a decisão para as cobranças de pênaltis. Melhor para o time Anaconda, que venceu a disputa e conquistou o título, levando para casa a premiação de R$ 5 mil. O vice-campeão recebeu R$ 3 mil.
Presente na grande final, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do esporte, especialmente nas comunidades rurais. “O esporte é uma ferramenta de inclusão social, lazer e cidadania. Investir nos campeonatos rurais é valorizar quem vive no campo e fortalecer as comunidades. Essa festa mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito.
O gerente municipal de Esportes, Clebson Venâncio, ressaltou a organização e a participação das equipes ao longo da competição. “Foram mais de dois meses de campeonato, com 12 equipes comprometidas e jogos muito disputados. Essa final coroou um trabalho feito com dedicação, apoio da Prefeitura e envolvimento da comunidade”, destacou.
A final também contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social, Suly Guimarães, e do vereador Almir Andrade, representando o Poder Legislativo. Além das atividades esportivas, equipes das secretarias de Saúde e Assistência Social estiveram no local oferecendo atendimentos à população, com ações de saúde e orientações sobre o Bolsa Família, reforçando o caráter social do evento.
Além do campeonato rural, a Prefeitura de Brasiléia também realiza, desde dezembro, o maior Campeonato Municipal de Futsal da história do município, com a participação de 57 equipes, 855 atletas, sete categorias e a maior premiação já registrada, consolidando o esporte como prioridade da gestão municipal.
