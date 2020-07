“Fiz uma visita pra ele na semana passada e não sabia as condições que ele estava vivendo. Sempre pedia informações das pessoas e elas informavam que ele estava bem. Mas, quando fui fazer a visita me deparei com a situação de miséria total”, relembra Leal.

O casal mora no ramal Nova Esperança, na BR-364, em Rio Branco, em uma casa cedida, onde Costa faz alguns trabalhos como agricultor. A reportagem não falou com a família porque mora na zona rural e não tem como manter contato, segundo informou Leal.

Após seis anos sem contato com o irmão mais velho, o monitor de congelados Antônio Leal mobilizou a internet, na última semana, ao encontrar o irmão Adelson da Costa, com a mulher e mais quatro crianças em situação de vulnerabilidade.

Leal conta que a casa onde o irmão mora com a esposa e os quatro filhos está prestes a cair e que as crianças não tinham sandália para calçar, tinha apenas um colchão velho para dormir.

“Sabia de notícias de onde ele estava, então esperava as férias para ir visitar ele. Fui visitar e ia passar três dias com ele lá, mas quando cheguei e deparei com a situação nem fiquei porque não tinha espaço para dormir”, lamenta a situação.

Agora, Leal diz que pessoas de Rio Branco e até mesmo de fora do país mandaram ajuda para o irmão. Ele conta que já mandou alguns suprimentos durante a semana, e vai voltar neste sábado com mais doações. “Talvez ele tenha até se assustado com a repercussão que deu. Até eu me assustei.”