Depois de 20 anos no PT, Leila Galvão retorna ao MDB como pré-candidata a prefeita

A ex-deputada Leila Galvão, que ficou por cerca de 20 anos no Partido dos Trabalhadores (PT), agora retorna ao partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), onde começou sua carreira política como vereadora pelo município de Brasiléia.

Em uma pequena solenidade, onde se evitou aglomeração de pessoas conforme o Decreto devido a pandemia Leila Galvão assinou sua ficha de filiação juntamente com outros, onde contou com a presença da diretoria do Partido municipal, imprensa e convidados.

A nova filiada do MDB, após ser eleita vereadora pelo Partido por dois mandatos, foi prefeita em dois mandatos por Brasiléia, além de ser deputada estadual até o ano de 2018.

Com o desgaste dentro do Partido dos Trabalhadores, destacou como se fosse um casamento, que se desgasta com o tempo e que precisava de novos desafios. O ato de filiação, é um ponta pé inicial para a pré-candidatura à prefeitura do município Brasiléia.

Leila Galvão destacou os novos desafios e que está na linha de frente para o pleito que acontece neste ano de 2020. Outra data estará sendo marcada para o lançamento oficial da candidatura oficial, além de novas filiações.

O presidente do MDB em Brasiléia, Francisco Pacífico, juntamente com Leila Galvão, falaram do novo momento na política local.

Veja entrevista.

Comentários