Dependente químico é espancado por facção após acusação de furtos em Rio Branco

Aposentados e pensionistas do Acre passaram a contar desde o último dia 30 de maio com uma nova alternativa para contestar descontos indevidos em seus benefícios: o atendimento presencial nas agências dos Correios. A iniciativa, resultado de uma parceria entre o INSS e a estatal, visa ampliar o acesso a serviços previdenciários em todo o país, especialmente em regiões com pouca estrutura digital ou sem unidades físicas do instituto.

No estado do Acre, 24 agências dos Correios foram habilitadas para prestar esse atendimento, distribuídas em todos os 22 municípios. Rio Branco, capital acreana, concentra o maior número de pontos de atendimento, com três agências habilitadas. As demais cidades contam com pelo menos uma agência apta a receber os beneficiários.

Com o novo serviço, é possível consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos associativos não autorizados diretamente no balcão das agências, sem a necessidade de recorrer exclusivamente ao aplicativo Meu INSS ou à Central 135.

Além do Acre, mais de cinco mil agências dos Correios em todo o Brasil estão aptas a realizar o atendimento. Para os municípios que ainda não possuem unidades habilitadas, estão previstas ações itinerantes e mutirões organizados pelo governo federal, com foco na universalização do serviço.

Nas agências, os aposentados e pensionistas podem verificar se houve algum desconto no benefício, contestar valores não autorizados, conferir autorizações feitas anteriormente e acompanhar o andamento do processo. O resultado da análise deve ser divulgado em até 15 dias úteis.

O serviço é gratuito e segue rígidos protocolos de segurança, com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Apenas funcionários treinados e autorizados realizam o atendimento, nenhuma visita domiciliar é permitida. O atendimento presencial agora soma-se aos canais já existentes, fortalecendo a rede de proteção contra fraudes que há anos atingem, sobretudo, idosos e beneficiários em situação de vulnerabilidade.

