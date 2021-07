Departamento Estadual de Trânsito do Acre realiza novo concurso com 62 vagas temporárias para os níveis médio e superior. Confira!

Assessoria

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran AC) publicou edital de novo concurso na última sexta-feira, 9.

A oferta é de 62 vagas temporárias para cargos dos níveis médio e superior. Os salários chegam a R$2,1 mil.

Quem tem ensino médio completo pode se candidatar a orientador de trânsito (27 oportunidades) e técnico administrativo-vistoriador (20 oportunidades). As remunerações são de R$1.100 e R$1.930,65, respectivamente.

Já no nível superior, o concurso Detran AC tem 15 chances disponíveis para examinador de trânsito.

O cargo tem como requisitos: graduação em qualquer área, mínimo de 21 anos, mínimo de dois anos de Carteira de Habilitação na categoria D, e curso de Instrutor de Trânsito, expedido por instituição de ensino autorizada pelo Denatran. Os ganhos são de R$2.130,65.

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Rio Branco; Brasileia; Cruzeiro do Sul; Feijó; e Sena Madureira. A jornada de trabalho para todos os aprovados será de 40 horas por semana. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

O processo seletivo busca suprir carências de natureza temporária no âmbito dos programas do Departamento Estadual de Trânsito.

Concurso Detran AC: inscrições ficam abertas até agosto

As inscrições estão abertas desde a última sexta-feira, 9. Os interessados poderão se cadastrar até 5 de agosto, pelo site do Instituto de Acesso à Educação , Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano – Instituto ACCESS, organizador da seleção.