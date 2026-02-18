Geral
Denúncias de violência contra mulheres pelo Ligue 180 crescem mais de 700% no Acre em 2025
Estado registrou 2,1 mil denúncias no ano, segundo dados do Ministério das Mulheres
As denúncias de violência contra mulheres feitas por meio do Ligue 180 cresceram de forma expressiva no Acre em 2025, segundo dados do Governo Federal, por meio do Ministério das Mulheres, atualizados até dezembro. As informações foram consultadas nesta terça-feira (17).
De acordo com o painel oficial, o estado registrou 2,1 mil denúncias encaminhadas em 2025. Em 2024, haviam sido 262, o que representa um aumento de aproximadamente 702% em um ano. Na comparação com 2023, quando foram contabilizadas 182 denúncias, o crescimento chega a cerca de 1.054%.
O levantamento mostra ainda que o serviço realizou 2 mil atendimentos telefônicos no Acre até dezembro de 2025. Em 2024, o número de chamadas atendidas foi de 1,8 mil, indicando um crescimento aproximado de 11%. Já em 2023, o estado registrou 1,3 mil atendimentos.
O Ligue 180 é a Central de Atendimento à Mulher, canal do Governo Federal voltado para orientações, acolhimento e encaminhamento de denúncias relacionadas a casos de violência doméstica, assédio e outras violações de direitos.
Geral
Justiça concede liberdade provisória a motociclista envolvido em atropelamento fatal em Rio Branco
Jovem de 18 anos foi indiciado por homicídio culposo; vítima era pastor evangélico
O juiz da Vara Estadual das Garantias concedeu liberdade provisória a Bruno Eduardo Lima da Silva, de 18 anos, condutor da motocicleta envolvida no atropelamento que resultou na morte de Leonildo Ferreira de Souza, de 65 anos. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada no Fórum Criminal de Rio Branco. A informação foi divulgada pela TV 5 nesta quarta-feira (18).
O acidente ocorreu na manhã do último domingo, na Estrada do Calafate. Segundo informações apuradas, a vítima — pastor evangélico — havia saído da Igreja Assembleia de Deus e tentava atravessar a via no momento em que foi atingida pela motocicleta.
Bruno Eduardo foi preso ainda na manhã do acidente. De acordo com a polícia, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após ser conduzido à delegacia, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
O fundamento da decisão judicial que concedeu a liberdade provisória não foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Acre.
Medidas cautelares e prazo para conclusão do inquérito
Apesar de colocado em liberdade, o acusado deverá cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça, que não foram detalhadas.
A Polícia Civil do Acre tem prazo de 10 dias para concluir o inquérito que apura as circunstâncias do atropelamento. O caso segue sob investigação.
Geral
Homem armado assalta distribuidora no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul
Criminoso levou dinheiro e celular; suspeito segue foragido
