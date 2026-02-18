Denúncias de violência contra mulheres pelo Ligue 180 crescem mais de 700% no Acre em 2025

Estado registrou 2,1 mil denúncias no ano, segundo dados do Ministério das Mulheres

As denúncias de violência contra mulheres feitas por meio do Ligue 180 cresceram de forma expressiva no Acre em 2025, segundo dados do Governo Federal, por meio do Ministério das Mulheres, atualizados até dezembro. As informações foram consultadas nesta terça-feira (17).

De acordo com o painel oficial, o estado registrou 2,1 mil denúncias encaminhadas em 2025. Em 2024, haviam sido 262, o que representa um aumento de aproximadamente 702% em um ano. Na comparação com 2023, quando foram contabilizadas 182 denúncias, o crescimento chega a cerca de 1.054%.

O levantamento mostra ainda que o serviço realizou 2 mil atendimentos telefônicos no Acre até dezembro de 2025. Em 2024, o número de chamadas atendidas foi de 1,8 mil, indicando um crescimento aproximado de 11%. Já em 2023, o estado registrou 1,3 mil atendimentos.

O Ligue 180 é a Central de Atendimento à Mulher, canal do Governo Federal voltado para orientações, acolhimento e encaminhamento de denúncias relacionadas a casos de violência doméstica, assédio e outras violações de direitos.

