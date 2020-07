“Essa situação é do começo do ano. Alguns pais denunciaram e estamos dependendo agora da resposta da editora para saber quais são as condições contratuais entre editora e a escola, porque os pais alegam que não conseguem comprar por valor menor em outro lugar”, explica a promotora de defesa do consumidor, Alessandra Garcia Marques.

“Temos duas fontes de receitas que são as mensalidades e a venda de material didático, onde as duas receitas se fazem necessárias para cobrir as nossas despesas como empresa. Vale ressaltar que nossos valores de material didático são similares ao de escolas do nosso e de outros estados com propostas educacionais semelhantes a do Colégio Sigma. Procuramos fazer um trabalho diferenciado com nossos professores e alunos, o que reflete nos resultados obtidos há quatro anos consecutivos”, disse a direção do colégio em nota.