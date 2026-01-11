Denúncia anônima leva PM a resgatar 4 pessoas em cárcere em Niterói

Quatro pessoas que estavam em cárcere privado foram libertadas durante uma operação da Polícia Militar na tarde deste domingo (11/1), no Centro de Niterói (RJ), após um confronto armado com suspeitos.

A ação ocorreu em um apartamento na Rua Dr. Celestino e terminou com um homem morto, outro ferido e dois presos.

Segundo a PM, a corporação foi acionada após uma denúncia anônima indicar que criminosos armados invadiram o imóvel e mantinham quatro vítimas sob ameaça.

Ao chegarem ao prédio, agentes foram recebidos a tiros por dois suspeitos, dando início a um confronto ainda na entrada do edifício.

Durante a troca de tiros, um dos homens morreu no local. O outro foi baleado e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

Após o confronto inicial, os agentes seguiram até o apartamento onde estavam as vítimas e localizaram outros dois suspeitos.

De acordo com a PM, após negociação, os dois homens se renderam e as quatro pessoas mantidas em cárcere privado foram libertadas sem ferimentos.

Ainda segundo a corporação, os presos são apontados como integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Na ação, policiais do GAT “C”, do Patamo e da 4ª Companhia apreenderam um fuzil, três pistolas, uma granada, carregadores de fuzil, um colete balístico, rádios transmissores e uma quantidade de drogas, que ainda estava sendo contabilizada até a última atualização da ocorrência.