Dentista é preso em Manaus por sedar pacientes e fazer transferências bancárias durante atendimentos

Lei em Porto Velho obriga empresas contratadas pela Prefeitura a reservar 15% das vagas para pessoas com 45 anos ou mais
Medida sancionada por Léo Moraes busca incluir trabalhadores de meia-idade no mercado e combater o desemprego
A Prefeitura de Porto Velho sancionou uma lei que determina que empresas prestadoras de serviço ao município reservem pelo menos 15% das vagas de trabalho para homens e mulheres com 45 anos ou mais que estejam desempregados.
A proposta, de autoria do vereador Dr. Santana (PRD), foi sancionada pelo prefeito Léo Moraes (Podemos) e entrou em vigor na última quinta-feira (6), após publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia.
O objetivo da medida é promover a inclusão de pessoas de meia-idade no mercado de trabalho e reduzir desigualdades nas oportunidades de emprego. A nova regra se aplica a todas as empresas contratadas pela administração direta e indireta, incluindo as que prestam serviços de limpeza, manutenção, obras e transporte.
Para comprovar a situação de desemprego, os candidatos deverão apresentar documentos oficiais, conforme regulamento que ainda será definido pelo Poder Executivo municipal. O percentual de 15% será arredondado para o número inteiro mais próximo, considerando o total de trabalhadores vinculados a cada contrato.
As empresas que descumprirem a lei estarão sujeitas a penalidades administrativas, que podem incluir multas e até rescisão contratual com o município.
Tornado no Paraná causa destruição e deixa 5 mortos; há 432 feridos
Um tornado causou destruição na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, nesta sexta-feira (7). Até o momento pelo menos cinco mortes foram confirmadas e 432 pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil do Estado.
A informação que o fenômeno meteorológico, que arrasou o munícipio de Rio Bonito do Iguaçu, é um tornado foi confirmada pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), que classificou a ocorrência no fim da tarde desta sexta-feira (7).
O órgão aponta que tornado pode ter sido classificado preliminarmente como o índice F2, o que equivale a ventos entre 180 km/h e 250 km/h, mas existem indícios que, na verdade, em alguns pontos da cidade, ter ultrapassado os 250 km/h, o que mudaria a classificação para F3.
“Um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do País impulsionou ao longo da tarde e noite desta sexta-feira o deslocamento de uma frente fria, associada ao deslocamento de um ciclone extratropical do continente para o oceano. Por conta dessa combinação de sistemas foram registrados vários temporais severos sobre as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado”, trecho do comunicado do Governo do Paraná.
Até o momento, quatro óbitos foram confirmados em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava. Outras pessoas seguem desaparecidas, mas as forças de salvamento seguem recebendo informações de familiares.
“Vamos continuar monitorando, analisando as imagens das fotos, imagens aéreas, em conjunto com a Defesa Civil, e se for o caso poderemos reclassificar a intensidade do fenômeno, pois foi extremamente severo”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.
Previsão inicial de ciclone
De acordo com o Climatempo, o ciclone está associado a uma frente fria e pode gerar rajadas de vento acima de 100 km/h em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A previsão indica que o fenômeno deve se deslocar pelo mar até domingo (9), afetando também o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Autoridades pedem que a população evite áreas abertas e fique atenta a estruturas, árvores e fiações, devido ao risco de quedas e acidentes.
Fonte: CNN
Mega-Sena acumulada sorteia R$ 55 milhões neste sábado
As seis dezenas do concurso 2.938 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 55 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h30h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
