Conecte-se conosco

Brasil

Dentista é preso em Manaus por sedar pacientes e fazer transferências bancárias durante atendimentos

Publicado

2 horas atrás

em

Profissional de 34 anos é suspeito de aplicar sedativos sem consentimento e causar lesões em pacientes; Polícia apreendeu medicamentos e documentos na clínica

Um dentista de 34 anos, sócio de uma clínica odontológica localizada no bairro Adrianópolis, em Manaus, foi preso nesta quinta-feira (6) por suspeita de sedar pacientes sem consentimento e realizar transferências bancárias indevidas durante os atendimentos. O nome do profissional não foi divulgado pela Polícia Civil do Amazonas.

De acordo com a delegada Déborah Barreiros, quatro pacientes relataram terem sido sedadas sem autorização e, posteriormente, perceberam movimentações financeiras não reconhecidas em suas contas. Os valores teriam sido transferidos tanto para contas da clínica quanto para a conta pessoal do dentista.

As investigações também apontam que o profissional realizou procedimentos estéticos sem autorização, que resultaram em lesões corporais nas vítimas. A Justiça autorizou a prisão preventiva do suspeito e o cumprimento de mandado de busca e apreensão na clínica.

Durante a operação, os policiais apreenderam medicamentos de uso controlado, prontuários, equipamentos odontológicos, documentos financeiros e mídias eletrônicas. O dentista deve responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, lesão corporal e roubo.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Lei em Porto Velho obriga empresas contratadas pela Prefeitura a reservar 15% das vagas para pessoas com 45 anos ou mais

Publicado

1 hora atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

Medida sancionada por Léo Moraes busca incluir trabalhadores de meia-idade no mercado e combater o desemprego

A Prefeitura de Porto Velho sancionou uma lei que determina que empresas prestadoras de serviço ao município reservem pelo menos 15% das vagas de trabalho para homens e mulheres com 45 anos ou mais que estejam desempregados.

A proposta, de autoria do vereador Dr. Santana (PRD), foi sancionada pelo prefeito Léo Moraes (Podemos) e entrou em vigor na última quinta-feira (6), após publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia.

O objetivo da medida é promover a inclusão de pessoas de meia-idade no mercado de trabalho e reduzir desigualdades nas oportunidades de emprego. A nova regra se aplica a todas as empresas contratadas pela administração direta e indireta, incluindo as que prestam serviços de limpeza, manutenção, obras e transporte.

Para comprovar a situação de desemprego, os candidatos deverão apresentar documentos oficiais, conforme regulamento que ainda será definido pelo Poder Executivo municipal. O percentual de 15% será arredondado para o número inteiro mais próximo, considerando o total de trabalhadores vinculados a cada contrato.

As empresas que descumprirem a lei estarão sujeitas a penalidades administrativas, que podem incluir multas e até rescisão contratual com o município.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Tornado no Paraná causa destruição e deixa 5 mortos; há 432 feridos

Publicado

1 hora atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

Ciclone causa ventania e destelhamentos em cidades do Sul • Reprodução

Um tornado causou destruição na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, nesta sexta-feira (7). Até o momento pelo menos cinco mortes foram confirmadas e 432 pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil do Estado.

A informação que o fenômeno meteorológico, que arrasou o munícipio de Rio Bonito do Iguaçu, é um tornado foi confirmada pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), que classificou a ocorrência no fim da tarde desta sexta-feira (7).

O órgão aponta que tornado pode ter sido classificado preliminarmente como o índice F2, o que equivale a ventos entre 180 km/h e 250 km/h, mas existem indícios que, na verdade, em alguns pontos da cidade, ter ultrapassado os 250 km/h, o que mudaria a classificação para F3.

“Um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do País impulsionou ao longo da tarde e noite desta sexta-feira o deslocamento de uma frente fria, associada ao deslocamento de um ciclone extratropical do continente para o oceano. Por conta dessa combinação de sistemas foram registrados vários temporais severos sobre as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado”, trecho do comunicado do Governo do Paraná.

Até o momento, quatro óbitos foram confirmados em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava. Outras pessoas seguem desaparecidas, mas as forças de salvamento seguem recebendo informações de familiares.

“Vamos continuar monitorando, analisando as imagens das fotos, imagens aéreas, em conjunto com a Defesa Civil, e se for o caso poderemos reclassificar a intensidade do fenômeno, pois foi extremamente severo”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Previsão inicial de ciclone

De acordo com o Climatempo, o ciclone está associado a uma frente fria e pode gerar rajadas de vento acima de 100 km/h em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A previsão indica que o fenômeno deve se deslocar pelo mar até domingo (9), afetando também o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Autoridades pedem que a população evite áreas abertas e fique atenta a estruturas, árvores e fiações, devido ao risco de quedas e acidentes.

 

 

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo

Brasil

Mega-Sena acumulada sorteia R$ 55 milhões neste sábado

Publicado

2 horas atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.938 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 55 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Comentários

Continue lendo