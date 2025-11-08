Dentista é preso em Manaus por sedar pacientes e fazer transferências bancárias durante atendimentos

Um tornado causou destruição na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, nesta sexta-feira (7). Até o momento pelo menos cinco mortes foram confirmadas e 432 pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil do Estado.

A informação que o fenômeno meteorológico, que arrasou o munícipio de Rio Bonito do Iguaçu, é um tornado foi confirmada pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), que classificou a ocorrência no fim da tarde desta sexta-feira (7).

O órgão aponta que tornado pode ter sido classificado preliminarmente como o índice F2, o que equivale a ventos entre 180 km/h e 250 km/h, mas existem indícios que, na verdade, em alguns pontos da cidade, ter ultrapassado os 250 km/h, o que mudaria a classificação para F3.

“Um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do País impulsionou ao longo da tarde e noite desta sexta-feira o deslocamento de uma frente fria, associada ao deslocamento de um ciclone extratropical do continente para o oceano. Por conta dessa combinação de sistemas foram registrados vários temporais severos sobre as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado”, trecho do comunicado do Governo do Paraná.

Até o momento, quatro óbitos foram confirmados em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava. Outras pessoas seguem desaparecidas, mas as forças de salvamento seguem recebendo informações de familiares.

“Vamos continuar monitorando, analisando as imagens das fotos, imagens aéreas, em conjunto com a Defesa Civil, e se for o caso poderemos reclassificar a intensidade do fenômeno, pois foi extremamente severo”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Previsão inicial de ciclone

De acordo com o Climatempo, o ciclone está associado a uma frente fria e pode gerar rajadas de vento acima de 100 km/h em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A previsão indica que o fenômeno deve se deslocar pelo mar até domingo (9), afetando também o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Autoridades pedem que a população evite áreas abertas e fique atenta a estruturas, árvores e fiações, devido ao risco de quedas e acidentes.

Fonte: CNN

