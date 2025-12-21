Geral
Denarc estoura boca de fumo e apreende 25 quilos de drogas em Porto Velho
A operação foi realizada nesta sexta-feira (19) após vários dias de investigação.
Uma ação do Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil resultou na apreensão de cerca de 25 quilos de entorpecentes em uma residência usada como ponto de tráfico no bairro Socialista, na zona leste de Porto Velho. A operação foi realizada após vários dias de investigação.
Segundo a Polícia Civil, o imóvel funcionava tanto como boca de fumo quanto como local para preparo e distribuição das drogas. As investigações indicam que o material ilícito teria sido enviado do município de Guajará-Mirim para a capital, com envolvimento de integrantes de facção criminosa.
No momento da chegada dos policiais, dois suspeitos que estavam na casa perceberam a movimentação e conseguiram fugir antes da abordagem.
Apesar disso, durante as buscas no local, os investigadores localizaram diversos tabletes de cocaína, porções de maconha e pedras de crack, além de balanças de precisão e outros materiais usados na pesagem e fracionamento dos entorpecentes.
Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à sede do Denarc, onde passará por perícia. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os suspeitos que fugiram, bem como outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.
A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas da população são fundamentais para fortalecer o combate ao tráfico de drogas e às facções criminosas que atuam em Porto Velho.
Sequência de homicídios contra idosos em menos de 24 horas mobiliza polícia no interior de RO
Equipes da Polícia Civil seguem em diligências, com coleta de informações, oitiva de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança.
A Polícia Civil intensificou as investigações após o registro de três homicídios contra idosos em um intervalo inferior a 24 horas no município de Itapuã do Oeste. Os crimes ocorreram entre a tarde de quarta-feira (17) e a manhã de quinta-feira (18) e provocaram apreensão entre os moradores da cidade, situada a cerca de 110 quilômetros da capital.
O primeiro caso foi registrado na tarde de quarta-feira, quando um idoso de 66 anos foi encontrado sem vida às margens da BR-364. A vítima trabalhava como caseiro em uma propriedade rural próxima ao local.
A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e as circunstâncias do crime passaram a ser apuradas.
Horas depois, ainda na noite do mesmo dia, um segundo homicídio foi constatado. Um homem de 69 anos foi encontrado morto dentro de uma residência localizada na Estrada da Mineração.
As informações iniciais indicam que ele sofreu agressões, e a polícia avalia diferentes linhas de investigação, incluindo a possibilidade de crime patrimonial ou execução.
Na manhã de quinta-feira, um terceiro idoso foi localizado morto em uma via urbana do município. As características do crime apresentaram semelhanças com os registros anteriores, o que reforçou a suspeita de ligação entre os casos.
Equipes da Polícia Civil seguem em diligências, com coleta de informações, oitiva de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança.
O objetivo é identificar os responsáveis e esclarecer a motivação da sequência de crimes que abalou a tranquilidade da cidade.
PMAC recepciona policiais formados em cursos operacionais fora do estado
A Polícia Militar do Acre (PMAC) recepcionou, nesta quinta-feira, 18, três policiais militares que concluíram com êxito cursos operacionais realizados fora do estado. Os militares foram recebidos pela comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, e pelo comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em um momento de reconhecimento e valorização profissional.
Os policiais acreanos superaram inúmeros desafios ao longo das capacitações para alcançar o tão sonhado brevê. Entre as especializações concluídas estão o II Curso de Operações Especiais (Coesp), o VI Curso de Operações de Choque da Força Nacional (COPC) e o V Curso de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Rocam).
No campo das operações especiais, o sargento Felipe concluiu o II Coesp da Polícia Militar do Maranhão. Após 118 dias de intensa superação, disciplina e preparo físico e psicológico, o militar finalizou um dos cursos mais exigentes entre as polícias militares do Brasil. A capacitação contou com instruções nos estados de Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Ao todo, 46 candidatos iniciaram a formação, porém apenas 16 concluíram o curso, conquistando o título de “caveira”.
O cabo Geovani Silva, atualmente lotado no 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), concluiu o Curso de Operações de Choque da Força Nacional, realizado em Brasília. A formação reuniu profissionais de diversas unidades da federação, tornando a jornada ainda mais desafiadora. Foram 60 dias de treinamento intensivo, totalizando 460 horas-aula. Dos 34 candidatos que iniciaram o curso, apenas 18 alcançaram a conclusão, recebendo o título de “choqueanos”.
Já o cabo Corrêa, integrante do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) da PMAC, concluiu o curso de Rocam no estado do Paraná. Reconhecida nacionalmente, a capacitação prepara policiais para o motopatrulhamento tático em ocorrências de alta periculosidade, com foco em agilidade, técnica e eficiência. Após mais de 60 dias de formação, o militar acreano conquistou o direito de ostentar o brevê da especialização.
Com descobertas históricas e investimentos inéditos, turismo e empreendedorismo do Acre crescem em 2025
Em 2025, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), consolidou avanços significativos nos setores em que atua. Os resultados refletem investimentos no turismo, a participação em feiras de artesanato de referência, a qualificação de empreendedores e o fortalecimento das cadeias produtivas.
Para o titular da pasta, Marcelo Messias, os avanços verificados por meio de ações executadas no período mostraram a importância desses setores econômicos. “O Acre é um estado rico, que está inserido na Amazônia brasileira, que já é um atrativo turístico internacional. Então, neste ano, trabalhamos para fortalecer tanto o turismo interno quanto a promoção do Acre em outros estados. Também levamos capacitações para bem-receber o turista, fizemos importantes alinhamentos com o trade e avançamos em obras importantes do turismo no Croa e na Serra do Divisor”, destaca.
No empreendedorismo, Messias destaca resultados recordes em comparação com os anos anteriores: “Os números mostram o crescimento na participação dos pequenos empreendedores e o aumento do faturamento nas feiras, beneficiando mais de 500 pessoas. Os cursos, oficinas e outras qualificações profissionais que oferecemos fizeram grande diferença em 2025, e seguimos empenhados em ampliar essas oportunidades”.
Momento histórico: turismo de observação de aves ganha notoriedade com ave rara fotografada no Acre
Em janeiro, o tovacuçu-xodó (Grallaria eludens) foi registrado por foto pela primeira vez na história, e a floresta acreana foi o cenário da façanha. A ave rara foi fotografada no Parque Estadual Chandless pelo biólogo e especialista em aves da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Ricardo Plácido.
O fato reacendeu o debate sobre a importância e o crescimento do turismo de observação de aves – o birdwatching – no Acre. “Foram sete anos para registrar esse exímio pássaro, habilidoso em esconder-se entre os emaranhados e fugir ao mínimo movimento”, relatou, na época, o ornitólogo.
O secretário Marcelo Messias ressalta o potencial da observação de aves no estado: “O turismo de observação de aves é um dos setores que mais se destaca. O feito do Ricardo traz ainda mais valor ao birdwatching e fomenta a curiosidade dos entusiastas desse tipo de turismo, que vêm de todos os lugares do mundo para conhecer as espécies da Amazônia e do Acre”.
Recentemente, uma nova espécie de inhambu foi registrada no Parque Nacional da Serra do Divisor, aumentando a atenção do público para o birdwatching na região, alinhando turismo e preservação ambiental. Para fomentar o setor, a Sete participou, em maio, do Avistar Brasil, a maior feira de observação de aves da América Latina, realizada em São Paulo (SP). Mais de quatro mil pessoas visitaram o estande do Acre no evento.
Avanços no turismo
Ao longo do ano, a Sete ampliou as ações para o fomento do turismo no Acre, como o registro de profissionais e empreendimentos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur. Com busca ativa em meio ao trade turístico acreano, a Sete promoveu o registro de hotéis, restaurantes e eventos, em diversos municípios.
Outra ação de grande relevância para a pasta foi o credenciamento de guias de turismo, que ampliou a contratação desses profissionais em eventos como a 15ª Reunião da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas (GCF Task Force), quando guias de turismo conduziram estrangeiros em visitas a geoglifos e a importantes pontos históricos da capital.
Além disso, a imersão tecnológica do óculos de realidade virtual levou os turistas para o Parque Nacional da Serra do Divisor, durante o evento. O estande da Sete também apresentou as belezas do artesanato acreano na GCF Task Force e conquistou os presentes, angariando cerca de R$20 mil em vendas na primeira manhã da programação.
A parceria com o Programa Redd+ Early Movers (REM) também foi um dos grandes parceiros da Sete nesta gestão. Em 2025, o programa aplicou investimentos que chegam a mais de R$1.2 milhões para projetos executados pela Sete, como implementação de planos de gestão de terras indígenas, turismo de base comunitária e artesanato florestal.
O diálogo com os municípios também foi uma frente importante de atuação da Sete. Em 2025, todas as regionais do estado foram contempladas com visitas técnicas ou reuniões institucionais, resultando em parcerias com Xapuri, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Tarauacá, Acrelândia, Epitaciolândia, Brasileia e Marechal Thaumaturgo, entre outros municípios.
Frentes de atuação
O 1º Encontro de Gestores Municipais e Trade Turístico, promovido pela Sete com participação do Ministério do Turismo, reforçou a integração entre poder público e setor produtivo. As ações fortaleceram a governança turística e estimularam novas rotas e ideias de promoção regional.
A presença do Acre em feiras foi outro marco do ano. Divulgando destinos como Serra do Divisor e geoglifos, além da gastronomia regional e o artesanato florestal, o estado participou de grandes eventos regionais, nacionais, como o Salão Nacional do Turismo, e internacionais, como a Feira Internacional do Turismo.
Celebrando a criatividade e promovendo o conhecimento histórico e patrimonial do Acre entre as crianças, o projeto Cidade em Lápis conquistou públicos de todas as idades com desenhos de pontos turísticos do Acre. O projeto foi lançado em abril, fruto de uma parceria entre Sete, Conselho de Arquitetura e Urbanismo Jovem do Acre e o movimento Urban Sketchers.
Com o turismo em alta no Brasil, projetos do Acre também ganharam visibilidade com publicação no guia Tourism Doing Business: Investindo no Brasil, lançado em janeiro na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha. O Acre também ganhou espaço no Catálogo Conheça o Brasil, preparado pelo Ministério do Turismo para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro, em Belém (PA).
Para fomentar o interesse pelo turismo do Acre, a Sete também promoveu episódios especiais da série Vem pro Acre nos sítios arqueológicos geoglifos e no Parque Nacional da Serra do Divisor. Apostando em trunfos como a diversidade natural, a história e a cultura do estado, a Sete também investiu na divulgação das modalidades de turismo existentes no Acre.
