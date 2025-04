Delegado revela ter pistas sobre paradeiro de filha de Yara Paulino, vítima de linchamento na Cidade do Povo

Autoridades acreditam que criança desaparecida desde o crime em março possa estar viva; investigação avança com novas informações

A Polícia Civil do Acre prendeu nesta terça-feira (29) os principais suspeitos pelo linchamento e morte de Yara Paulino, 28 anos, ocorrido no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. Durante coletiva, o delegado Leonardo Ribeiro revelou que a filha da vítima, desaparecida desde o crime, pode estar viva.

Leonardo Ribeiro, responsável pelo caso do brutal assassinato de Yara Paulino na Cidade do Povo (Rio Branco), afirmou que a polícia já possui informações sobre o paradeiro da filha da vítima, desaparecida desde o crime ocorrido em março.

“Temos elementos novos que estão sendo apurados com cuidado. Acreditamos que a criança possa estar viva e trabalhamos com essa perspectiva”, declarou Ribeiro, sem revelar detalhes para não comprometer as investigações. A menina, cuja idade não foi divulgada, sumiu no mesmo dia em que Yara foi sequestrada, torturada e morta em um crime que chocou o Acre.

As declarações ocorrem após a Polícia Civil prender oito suspeitos, incluindo o ex-marido da vítima e um possível mandante. As autoridades seguem cruzando dados para confirmar as novas pistas sobre o paradeiro da criança, enquanto o inquérito avança para desvendar toda a rede envolvida no feminicídio.

Entre os oito presos estão Ismael Bezerra Freire, ex-marido da vítima, e seu irmão – ambos estavam no local da tortura, segundo investigações. O delegado confirmou ainda a prisão de um suspeito de ser o mandante do crime.

“A maioria participou diretamente, mas há também uma possível liderança que ordenou a morte”, afirmou.

A maioria dos detidos tem ligação com facções criminosas, com exceção do ex-marido e do irmão. As buscas pela filha de Yara continuam.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários