Delegado não descarta a participação de mais servidores do Iapen em esquema criminoso desbaratado no presídio

O delegado de Polícia Civil, Karlesso Nespoli, disse que as investigações que culminaram com a prisão de dois policiais penais na manhã de hoje (11) vão continuar. Ele apontou que mais servidores podem estar envolvidos no esquema criminoso. Ainda de acordo com ele, além das prisões, houveram apreensões.

“As investigações vão continuar. Já foram encontrados aí valores em busca e apreensão residencial, cerca de R$ 15 mil. Teve veículo apreendido usado para o cometimento do fato. Essas investigações elas vão se aprofundar para que nós possamos verificar se tem mais servidores envolvidos, familiares de presos ou amigos de presos envolvidos neste tipo de crime”, disse o delegado.

