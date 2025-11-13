Cotidiano
Delegado investiga golpe milionário que teria causado prejuízos a moradores de Cruzeiro do Sul
Empresária da cidade e marido militar são acusados de aplicar prejuízos a moradores com promessas de investimentos lucrativos; dez boletins de ocorrência já foram registrados
A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul abriu investigação para apurar denúncias contra um casal suspeito de aplicar um golpe financeiro que pode ter causado prejuízos milionários a moradores do município. As investigações envolvem uma conhecida empresária, proprietária de uma academia, e seu marido, que é militar, acusados de receberem valores que variavam de pequenas quantias a centenas de milhares de reais com promessa de retornos lucrativos em investimentos que não se concretizaram.
O delegado responsável pelo caso confirmou que cerca de dez boletins de ocorrência já foram registrados, mas ressaltou que os depoimentos colhidos até o momento não configuram crime de estelionato. A investigação continua com novas oitivas previstas para os próximos dias, enquanto a principal envolvida ainda não foi ouvida por estar emocionalmente abalada, segundo as autoridades.
De acordo com o delegado, a principal envolvida ainda não foi ouvida, pois estaria emocionalmente abalada. O investigador preferiu não se manifestar de forma conclusiva até que todos os depoimentos sejam coletados.
O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, com várias pessoas relatando possíveis prejuízos. A Polícia Civil informou que segue apurando os fatos e que as conclusões só serão divulgadas após o término da investigação.
Veja vídeo de uma das vítimas:
AAB “B” derrota o Floresta Acreano no Campeonato Estadual
O AAB “B” derrotou o Floresta Acreano por 38 a 18 nessa terça, 11, no ginásio Álvaro Dantas, em um duelo isolado pela fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino.
No último lance
A equipe da ABMAC venceu a UFAC por 24 a 22 no confronto do Campeonato Estadual, no feminino. Adriana Souza fez a cesta da vitória faltando 30 segundos para o final da partida.
FEAV define datas das finais do Campeonato Estadual 2025
O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) confirmou entre os dias 5 e 7 de dezembro no ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, as finais do Campeonato Estadual de Vôlei, no feminino e masculino. O torneio, nos dois naipes, terá oito equipes na disputa do título.
Equipes do feminino
Jotas
Floresta
AVQ
Epitaciolândia
Cruzeiro do Sul
Mâncio Lima
Feijó
Tarauacá
Times do masculino
Corpo
Teles
AVQ
Epitaciolândia
Cruzeiro do Sul
Rodrigues Alves
Feijó
Tarauacá
Botafogo faz 17 e Plácido de Castro vence no Estadual Sub-13
Botafogo e Plácido de Castro venceram os confrontos do grupo 2 da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-13 nesta quarta, 12, no Florestinha.
O Botafogo goleou o Belo Jardim por 17 a 0 e garantiu a primeira vitória no torneio. O Plácido de Castro derrotou o Santinha por 4 a 1 e chegou ao segundo triunfo no torneio.
No Tonicão
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais duas partidas nesta quinta, 13, a partir das 17 horas, no Tonicão. A AFEX enfrenta o CT da Baixada e o Vasco joga contra o Senador Guiomard.
