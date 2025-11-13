Conecte-se conosco

Delegado investiga golpe milionário que teria causado prejuízos a moradores de Cruzeiro do Sul

Publicado

36 minutos atrás

em

Empresária da cidade e marido militar são acusados de aplicar prejuízos a moradores com promessas de investimentos lucrativos; dez boletins de ocorrência já foram registrados

Casal formado por empresária e militar é acusado de aplicar esquema com promessas de investimentos; dez boletins de ocorrência já foram registrados na polícia. Foto: captada 

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul abriu investigação para apurar denúncias contra um casal suspeito de aplicar um golpe financeiro que pode ter causado prejuízos milionários a moradores do município. As investigações envolvem uma conhecida empresária, proprietária de uma academia, e seu marido, que é militar, acusados de receberem valores que variavam de pequenas quantias a centenas de milhares de reais com promessa de retornos lucrativos em investimentos que não se concretizaram.

O delegado responsável pelo caso confirmou que cerca de dez boletins de ocorrência já foram registrados, mas ressaltou que os depoimentos colhidos até o momento não configuram crime de estelionato. A investigação continua com novas oitivas previstas para os próximos dias, enquanto a principal envolvida ainda não foi ouvida por estar emocionalmente abalada, segundo as autoridades.

De acordo com o delegado, a principal envolvida ainda não foi ouvida, pois estaria emocionalmente abalada. O investigador preferiu não se manifestar de forma conclusiva até que todos os depoimentos sejam coletados.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, com várias pessoas relatando possíveis prejuízos. A Polícia Civil informou que segue apurando os fatos e que as conclusões só serão divulgadas após o término da investigação.

Veja vídeo de uma das vítimas:


AAB “B” derrota o Floresta Acreano no Campeonato Estadual

Publicado

2 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Foto FEAB : AAB “B” venceu e segue na disputa por uma vaga na segunda fase

O AAB “B” derrotou o Floresta Acreano por 38 a 18 nessa terça, 11, no ginásio Álvaro Dantas, em um duelo isolado pela fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino.

No último lance

A equipe da ABMAC venceu a UFAC por 24 a 22 no confronto do Campeonato Estadual, no feminino. Adriana Souza fez a cesta da vitória faltando 30 segundos para o final da partida.

FEAV define datas das finais do Campeonato Estadual 2025

Publicado

2 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Foto Francisco Dinarte: Finais do Estadual devem ser bem equilibradas

O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) confirmou entre os dias 5 e 7 de dezembro no ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, as finais do Campeonato Estadual de Vôlei, no feminino e masculino. O torneio, nos dois naipes, terá oito equipes na disputa do título.

Equipes do feminino

Jotas

Floresta

AVQ

Epitaciolândia

Cruzeiro do Sul

Mâncio Lima

Feijó

Tarauacá

Times do masculino

Corpo

Teles

AVQ

Epitaciolândia

Cruzeiro do Sul

Rodrigues Alves

Feijó

Tarauacá

Botafogo faz 17 e Plácido de Castro vence no Estadual Sub-13

Publicado

3 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Botafogo goleou e voltou a sonhar com uma vaga na segunda fase

Botafogo e Plácido de Castro venceram os confrontos do grupo 2 da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-13 nesta quarta, 12, no Florestinha.

O Botafogo goleou o Belo Jardim por 17 a 0 e garantiu a primeira vitória no torneio. O Plácido de Castro derrotou o Santinha por 4 a 1 e chegou ao segundo triunfo no torneio.

No Tonicão

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais duas partidas nesta quinta, 13, a partir das 17 horas, no Tonicão. A AFEX enfrenta o CT da Baixada e o Vasco joga contra o Senador Guiomard.

