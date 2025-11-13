Delegado investiga golpe milionário que teria causado prejuízos a moradores de Cruzeiro do Sul

Empresária da cidade e marido militar são acusados de aplicar prejuízos a moradores com promessas de investimentos lucrativos; dez boletins de ocorrência já foram registrados

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul abriu investigação para apurar denúncias contra um casal suspeito de aplicar um golpe financeiro que pode ter causado prejuízos milionários a moradores do município. As investigações envolvem uma conhecida empresária, proprietária de uma academia, e seu marido, que é militar, acusados de receberem valores que variavam de pequenas quantias a centenas de milhares de reais com promessa de retornos lucrativos em investimentos que não se concretizaram.

O delegado responsável pelo caso confirmou que cerca de dez boletins de ocorrência já foram registrados, mas ressaltou que os depoimentos colhidos até o momento não configuram crime de estelionato. A investigação continua com novas oitivas previstas para os próximos dias, enquanto a principal envolvida ainda não foi ouvida por estar emocionalmente abalada, segundo as autoridades.

De acordo com o delegado, a principal envolvida ainda não foi ouvida, pois estaria emocionalmente abalada. O investigador preferiu não se manifestar de forma conclusiva até que todos os depoimentos sejam coletados.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, com várias pessoas relatando possíveis prejuízos. A Polícia Civil informou que segue apurando os fatos e que as conclusões só serão divulgadas após o término da investigação.

Veja vídeo de uma das vítimas:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>



Relacionado

Comentários