Delegado-geral Henrique Maciel prestigia equipe da Polícia Civil na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul

A Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com a empresa Huawei, deu início à implantação de um sistema inovador de geração de energia elétrica na aldeia indígena Kaxinawá, localizada no seringal Nova Aliança, no alto rio Purus. A iniciativa faz parte do projeto Sisol Kaxinawá e é coordenada pelo professor da instituição, Rárison Roberto Acácio Fortes.

Com duração prevista de um ano, entre abril deste ano e de 2026, o projeto propõe um sistema híbrido de energia elétrica, que combina painéis solares, geradores a diesel e baterias de alta performance. O diferencial da tecnologia está no uso de inteligência artificial (IA) para controlar e otimizar o fornecimento de energia conforme as necessidades da comunidade.

A proposta foi desenvolvida levando em consideração as particularidades geográficas e culturais do território. De acordo com o coordenador, o sistema foi projetado para garantir fornecimento contínuo, mesmo durante períodos de baixa incidência solar. “Além de melhorar significativamente a qualidade de vida da comunidade, possibilitando avanços em saúde, educação e produção agrícola, o projeto gerará conhecimento científico de ponta e poderá ser replicado em outras comunidades isoladas da Amazônia”, afirmou.

A tecnologia de IA integrada ao sistema será capaz de prever falhas, adaptar-se ao clima local e reduzir o uso de diesel, promovendo uma matriz energética mais limpa. O projeto também prevê uma interface em português e na língua kaxinawá, promovendo inclusão digital e autonomia para que os próprios moradores operem o sistema.

A expectativa é de que a iniciativa sirva como modelo para soluções sustentáveis em comunidades isoladas da região amazônica, promovendo desenvolvimento com respeito à diversidade cultural e ambiental.

