Delegado-geral da Polícia Civil do Acre recebe diretoria do Simpol para tratar demandas da categoria

Major Fábio dos Santos Moreira, que assumiu o 61º BIS em novembro, destaca que parceria com polícias estaduais e órgãos de fiscalização amplia capacidade de combate ao crime; ações sociais como o projeto Mão Amiga também serão mantidas

O novo comandante do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), major Fábio dos Santos Moreira, afirmou que o Exército Brasileiro dará continuidade às operações integradas com as forças de segurança do estado no combate ao tráfico de drogas e outros crimes na região de fronteira. Em entrevista após assumir o cargo, em 14 de novembro, ele substituiu o coronel Gustavo Moreira Matias e elogiou o nível de articulação já existente.

— Essa parceria entre as forças de segurança federal, do Exército Brasileiro e as forças policiais estaduais vai continuar — disse o major. — Isso reforçou muito na contenção, principalmente do tráfico de drogas. O nível que eu encontrei aqui já está bastante elevado.

Santos Moreira destacou a vantagem estratégica da atuação conjunta: enquanto o Exército tem capacidade de fazer frente a certos crimes, a integração com órgãos como polícias e agências ambientais amplia o leque de atuação sem aumentar significativamente os custos operacionais.

— Quando eu trago uma agência, quando agrego uma capacidade, eu já consigo combater outro tipo de crime. Quando eu trago a polícia e demais órgãos, a operação ganha uma gama muito maior — explicou.

Além das ações de segurança, o novo comandante reafirmou o compromisso com as iniciativas sociais desenvolvidas pelo batalhão, como o projeto Mão Amiga, que oferece apoio a mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e à população local.

— A palavra de ordem que estabeleci no batalhão é justamente a continuidade. Na vertente da Mão Amiga, vamos prosseguir nesse trabalho — afirmou. — É algo que facilita a integração do batalhão junto à comunidade cruzeirense. Vamos manter e apoiar sempre que possível.

A declaração reforça a dupla atuação do 61º BIS na região: além do patrulhamento e do combate aos crimes transfronteiriços, a unidade mantém um vínculo com a população por meio de projetos assistenciais, estratégia que, segundo o comandante, fortalece a presença institucional e a aceitação local.

Estratégia operacional

Parceria: Exército + forças policiais estaduais + agências federais

Foco: Combate ao tráfico de drogas na fronteira

Eficiência: Mesmo custo com maior capacidade de atuação

Continuidade das ações sociais

Programa Mão Amiga: Apoio a mães de crianças com TEA

Abordagem: Atendimento a militares e população local

Integração: Fortalecimento de vínculos com comunidade

A manutenção da estratégia de operações integradas reforça o papel das Forças Armadas na segurança pública na região do Juruá, considerada estratégica por sua localização fronteiriça com o Peru. As ações sociais buscam construir legitimidade junto à população local em área de presença militar permanente.

Relacionado

Comentários