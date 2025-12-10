Geral
Delegado Francisco Canidé Dantas se aposenta após 21 anos de dedicação à Polícia Civil do Acre
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, prestou homenagem ao colega, destacando seu legado e importância para a instituição
Na manhã desta quarta-feira, 10, foi publicada no Diário Oficial do Estado a aposentadoria do delegado de Polícia Civil Francisco Canidé Dantas, encerrando um ciclo de mais de duas décadas de contribuição à segurança pública do Acre. Ingressando na Polícia Civil do Acre (PCAC) em junho de 2003, Canidé percorreu uma trajetória marcada por compromisso, sensibilidade e firmeza no combate ao crime, passando por diversas delegacias e funções estratégicas dentro da instituição.
Ao longo de 21 anos de carreira, atuou na Delegacia-Geral de Feijó, onde serviu de 2003 a 2009 e destacou como o período mais marcante de sua vida profissional, além de ter integrado o Plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a Delegacia de Flagrantes (Defla), exercido a função de Corregedor Adjunto e, mais recentemente, coordenado a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), unidade pela qual nutria profundo respeito pela natureza sensível das demandas.
“Foram mais de 20 anos de muito aprendizado, desafios e crescimento pessoal. Carrego no coração cada experiência que vivi, especialmente meu período em Feijó, onde aprendi o verdadeiro sentido de servir. Saio com a sensação de missão cumprida e com enorme gratidão a todos os colegas que caminharam ao meu lado. A Polícia Civil me deu amizades, história e propósito. Agora inicio uma nova fase, mas sempre levarei comigo o orgulho de ter pertencido a esta instituição”, destacou em mensagem de despedida, o delegado Francisco Canidé Dantas
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, prestou homenagem ao colega, destacando seu legado e importância para a instituição. “O delegado Canidé deixa uma marca de profissionalismo, humanidade e lealdade à Polícia Civil do Acre. É um servidor que dedicou sua vida à proteção da sociedade acreana, contribuindo de forma incansável em todas as unidades por onde passou. Em nome da instituição e do Governo do Estado, agradeço ao amigo pelos serviços prestados, pela parceria e pelo exemplo de conduta. Desejo que esta nova etapa da vida seja repleta de saúde, descanso e felicidade ao lado da família”, enfatizou.
A aposentadoria de Francisco Canidé Dantas encerra um capítulo importante na história recente da Polícia Civil, mas sua atuação e compromisso permanecem como referência para as futuras gerações de policiais civis.
Comentários
Geral
Vídeo mostra invasão de indígenas a comércio e casas em Feijó, e moradores relatam medo
Imagens que circulam nas redes sociais mostram grupo entrando em estabelecimento e retirando produtos; ação teria ocorrido no último sábado (6), segundo relatos
Um vídeo que circula nas redes sociais desde a manhã desta quarta-feira (10) mostra um grupo de indígenas invadindo um comércio no bairro Nair Araújo, em Feijó, no interior do Acre. Nas imagens, é possível ver várias pessoas entrando rapidamente no estabelecimento, pegando produtos das prateleiras e saindo em seguida.
De acordo com relatos de moradores, o episódio teria ocorrido no último sábado (6), mas ganhou grande repercussão apenas após a divulgação dos registros. Em outro vídeo, o mesmo grupo aparece retirando roupas de varais em residências próximas e fugindo pelas ruas do bairro.
A ação tem causado preocupação e medo entre os moradores da região. “A gente não sabe se eles vão voltar. Estamos assustados”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.
Até o momento, não há informações oficiais por parte dos órgãos de segurança sobre providências adotadas em relação ao caso. Moradores cobram resposta rápida das autoridadespara evitar novos episódios e garantir mais segurança à comunidade.
Comentários
Geral
Vale do Juruá registra 16 desaparecimentos em 2025; 15 já foram resolvidos com vítimas localizadas
Maioria dos casos envolve atividades na floresta, como caça e pesca; único caso ainda sem solução segue sob investigação dos bombeiros, que contam com ajuda comunitária
O Vale do Juruá contabilizou 16 ocorrências de desaparecimentos em 2025, segundo levantamento das equipes de busca que atuam na região. Desse total, 15 casos já foram resolvidos, com as vítimas localizadas com vida ou após buscas intensivas, e apenas um permanece sem desfecho.
A maioria dos desaparecimentos está relacionada a atividades na floresta, como caça, pesca e extrativismo. Em muitos episódios, mesmo pessoas experientes se perderam devido a condições climáticas adversas, como chuvas e neblina, que dificultam a orientação.
O caso mais recente envolve três moradores de Porto Walter que saíram para caçar na região do Rio Nilo e não retornaram. As buscas, iniciadas na manhã desta quarta-feira (10), contam com a participação de bombeiros e voluntários locais, mas este não corresponde ao caso ainda não solucionado.
O Corpo de Bombeiros informou que o único registro pendente continua sob acompanhamento e destacou que o envolvimento das comunidades tem sido fundamental para o alto índice de resolução na região. O Vale do Juruá mantém uma das melhores taxas de localização de desaparecidos do estado, resultado da atuação integrada entre autoridades e população local.
Comentários
Geral
PRF apreende rifle e 16 munições dentro de carro durante fiscalização na BR-364, em Cruzeiro do Sul
Motorista alegou que a arma era de familiar falecido e seria usada para abate de animal; ele foi encaminhado à polícia civil para prestar esclarecimentos
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um rifle calibre .22 e 16 munições na manhã de terça-feira (9), durante uma ação de fiscalização no km 721 da BR-364, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A abordagem ocorreu em uma operação de policiamento ostensivo de rotina.
Durante a vistoria interna do veículo, os policiais localizaram a arma dentro do automóvel. De acordo com o motorista, o rifle pertencia a um familiar já falecido e estaria em sua posse para abate de um animal.
O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para prestar esclarecimentos, sem uso de algemas e sem lesões. A arma e as munições também foram entregues à autoridade policial para os devidos procedimentos legais.
A apreensão reforça o trabalho de combate ao transporte ilegal de armas nas rodovias acreanas e segue em investigação para apurar a origem e a real destinação do armamento.
Você precisa fazer login para comentar.