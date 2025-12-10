Delegado Francisco Canidé Dantas se aposenta após 21 anos de dedicação à Polícia Civil do Acre

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, prestou homenagem ao colega, destacando seu legado e importância para a instituição

Na manhã desta quarta-feira, 10, foi publicada no Diário Oficial do Estado a aposentadoria do delegado de Polícia Civil Francisco Canidé Dantas, encerrando um ciclo de mais de duas décadas de contribuição à segurança pública do Acre. Ingressando na Polícia Civil do Acre (PCAC) em junho de 2003, Canidé percorreu uma trajetória marcada por compromisso, sensibilidade e firmeza no combate ao crime, passando por diversas delegacias e funções estratégicas dentro da instituição.

Ao longo de 21 anos de carreira, atuou na Delegacia-Geral de Feijó, onde serviu de 2003 a 2009 e destacou como o período mais marcante de sua vida profissional, além de ter integrado o Plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a Delegacia de Flagrantes (Defla), exercido a função de Corregedor Adjunto e, mais recentemente, coordenado a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), unidade pela qual nutria profundo respeito pela natureza sensível das demandas.

“Foram mais de 20 anos de muito aprendizado, desafios e crescimento pessoal. Carrego no coração cada experiência que vivi, especialmente meu período em Feijó, onde aprendi o verdadeiro sentido de servir. Saio com a sensação de missão cumprida e com enorme gratidão a todos os colegas que caminharam ao meu lado. A Polícia Civil me deu amizades, história e propósito. Agora inicio uma nova fase, mas sempre levarei comigo o orgulho de ter pertencido a esta instituição”, destacou em mensagem de despedida, o delegado Francisco Canidé Dantas

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, prestou homenagem ao colega, destacando seu legado e importância para a instituição. “O delegado Canidé deixa uma marca de profissionalismo, humanidade e lealdade à Polícia Civil do Acre. É um servidor que dedicou sua vida à proteção da sociedade acreana, contribuindo de forma incansável em todas as unidades por onde passou. Em nome da instituição e do Governo do Estado, agradeço ao amigo pelos serviços prestados, pela parceria e pelo exemplo de conduta. Desejo que esta nova etapa da vida seja repleta de saúde, descanso e felicidade ao lado da família”, enfatizou.

A aposentadoria de Francisco Canidé Dantas encerra um capítulo importante na história recente da Polícia Civil, mas sua atuação e compromisso permanecem como referência para as futuras gerações de policiais civis.

Relacionado

Comentários