Delegado é detido após confusão em evento no Centro de Porto Velho

Policial civil apresentava sinais de embriaguez e teve arma recolhida durante ocorrência em espaço gastronômico

Um delegado da Polícia Civil foi detido na noite deste sábado (3) após se envolver em uma confusão durante um pagode realizado no Quintal Gastronômico, localizado no Centro de Porto Velho (RO). O policial foi identificado como Marcos Corrêa, atualmente lotado na Casa Civil, e portava uma arma de fogo no momento do incidente.

De acordo com o registro policial, o delegado apresentava sinais de embriaguez e, segundo testemunhas, teria puxado a arma durante o tumulto. Ainda conforme as informações, ele esbarrou em um praticante de jiu-jitsu, que conseguiu imobilizá-lo, desarmá-lo e evitar que a situação se agravasse.

O boletim de ocorrência aponta que, durante a confusão, o delegado também teria desferido um soco em um segurança do local. O profissional optou apenas pelo registro dos fatos, sem formalizar representação criminal naquele momento, sendo orientado quanto à possibilidade de apresentar denúncia posteriormente por lesão corporal.

Como nenhuma das pessoas envolvidas quis representar criminalmente por ameaça ou outros crimes, não foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ficando apenas o registro policial. A arma de fogo foi recolhida e entregue ao comissário de plantão, já que o delegado não apresentava condições de permanecer com o armamento.

Após o encerramento da ocorrência, Marcos Corrêa foi conduzido para casa por um comissário. Segundo a Polícia Militar, o caso deverá ser encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil, que avaliará a adoção de medidas administrativas cabíveis.

