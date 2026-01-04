Brasil
Delegado é detido após confusão em evento no Centro de Porto Velho
Policial civil apresentava sinais de embriaguez e teve arma recolhida durante ocorrência em espaço gastronômico
Um delegado da Polícia Civil foi detido na noite deste sábado (3) após se envolver em uma confusão durante um pagode realizado no Quintal Gastronômico, localizado no Centro de Porto Velho (RO). O policial foi identificado como Marcos Corrêa, atualmente lotado na Casa Civil, e portava uma arma de fogo no momento do incidente.
De acordo com o registro policial, o delegado apresentava sinais de embriaguez e, segundo testemunhas, teria puxado a arma durante o tumulto. Ainda conforme as informações, ele esbarrou em um praticante de jiu-jitsu, que conseguiu imobilizá-lo, desarmá-lo e evitar que a situação se agravasse.
O boletim de ocorrência aponta que, durante a confusão, o delegado também teria desferido um soco em um segurança do local. O profissional optou apenas pelo registro dos fatos, sem formalizar representação criminal naquele momento, sendo orientado quanto à possibilidade de apresentar denúncia posteriormente por lesão corporal.
Como nenhuma das pessoas envolvidas quis representar criminalmente por ameaça ou outros crimes, não foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ficando apenas o registro policial. A arma de fogo foi recolhida e entregue ao comissário de plantão, já que o delegado não apresentava condições de permanecer com o armamento.
Após o encerramento da ocorrência, Marcos Corrêa foi conduzido para casa por um comissário. Segundo a Polícia Militar, o caso deverá ser encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil, que avaliará a adoção de medidas administrativas cabíveis.
Fronteira entre Brasil e Venezuela é reaberta em Pacaraima após horas de interdição
Passagem foi fechada após ataque militar dos EUA à Venezuela e voltou a funcionar sob monitoramento do Exército Brasileiro
A fronteira entre a Venezuela e o Brasil foi reaberta na tarde deste sábado (3), no município de Pacaraima, no norte de Roraima. A passagem havia sido interditada horas antes, após os Estados Unidos lançarem um ataque militar de grande escala contra a Venezuela durante a madrugada.
Com a reabertura, o tráfego de veículos e a circulação de pessoas voltaram a ser autorizados, sob acompanhamento de militares do Exército Brasileiro, que seguem monitorando a situação na região fronteiriça.
Durante o período de fechamento, brasileiros que estavam em território venezuelano conseguiram retornar ao país, após passarem por fiscalizações realizadas pelas autoridades da Venezuela e por uma checagem rápida conduzida por militares brasileiros no momento da entrada no Brasil.
Logo após a liberação da fronteira, migrantes também passaram a ingressar em território brasileiro, reacendendo a atenção das autoridades para possíveis reflexos humanitários e de segurança em Roraima, estado que historicamente concentra a maior parte do fluxo migratório proveniente do país vizinho.
As autoridades seguem em estado de atenção diante dos desdobramentos do cenário internacional e dos possíveis impactos na região de fronteira.
Defensoria Pública alerta para possível impacto humanitário em Roraima após crise na Venezuela
Órgão avalia risco de aumento do fluxo migratório pela fronteira e pressão sobre serviços essenciais no estado
A Defensoria Pública de Roraima avaliou neste sábado (3) que os recentes acontecimentos na Venezuela podem gerar impactos humanitários no estado, com a possibilidade de aumento do fluxo migratório pela fronteira norte do Brasil. A análise foi divulgada pelo órgão e publicada pelo portal FolhaBV.
Segundo a Defensoria, Roraima historicamente é a principal porta de entrada de migrantes que chegam ao país por via terrestre, especialmente pelo município de Pacaraima. Em períodos de instabilidade no país vizinho, a tendência é de crescimento da circulação de migrantes também na capital, Boa Vista.
O órgão destaca que grupos em situação de maior vulnerabilidade costumam ser os mais afetados em cenários de deslocamento forçado, entre eles crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, indígenas transfronteiriços e a população LGBTQIAPN+.
De acordo com o documento, um eventual aumento da demanda pode pressionar áreas essenciais como saúde, assistência social e educação, que já enfrentam limitações estruturais no estado. Entre as principais preocupações estão a ampliação da procura por atendimentos de urgência, partos, serviços materno-infantis e o risco de sobrecarga da rede de acolhimento.
A Defensoria observa ainda que os abrigos e a Operação Acolhida operam historicamente próximos do limite de capacidade, o que exigiria planejamento prévio para evitar ocupações improvisadas, além de riscos sanitários e sociais.
O posicionamento ressalta que a resposta a uma eventual nova onda migratória depende da articulação entre os governos federal, estadual e municipais, com o reforço das estruturas existentes e a ampliação de políticas públicas, como a interiorização de migrantes.
Por fim, a Defensoria informou que o material foi encaminhado a autoridades estaduais e municipais como subsídio técnico para a adoção de medidas preventivas, diante de um cenário considerado ainda em evolução.
Papel higiênico, água e macarrão: o que já falta nos mercados da Venezuela
Repórter da CNN revela que houve corrida ao comércio após ação dos EUA
Supermercados vazios, postos de gasolina com filas e população apreensiva marcam o cenário na Venezuela após o ataque dos Estados Unidos e a captura de Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, na madrugada deste sábado (3).
Na ilha de Margarita, estado de Nova Esparta, os estabelecimentos comerciais enfrentam uma corrida de consumidores preocupados com possíveis desabastecimentos nos próximos dias. “Esta é uma ilha em que praticamente toda a comida vem de importação. Por isso há preocupação pelo que pode acontecer, de que a comida possa faltar”, relata Daniella Zambrano, correspondente da CNN em território venezuelano.
A situação na capital Caracas não é diferente. Enquanto alguns grupos de apoiadores de Maduro, conhecidos como “coletivos” – grupos armados à margem da lei – circulam em motocicletas ao redor do Palácio de Miraflores, a maioria da população está recolhida em suas casas ou buscando abastecer-se com produtos de primeira necessidade.
Clima de apreensão e incerteza
O medo de expressar opiniões políticas é evidente entre os venezuelanos. “Há muito medo em Caracas de expressar os sentimentos pelo que acontece no país. Por quê? Porque no ano passado, depois das eleições presidenciais, mais de 2 mil pessoas foram presas”, explica Zambrano. Ainda assim, quando questionados reservadamente, muitos cidadãos afirmam que “isto é o que estavam esperando, uma mudança de governo na Venezuela”.
A vice-presidenta Delcy Rodríguez fez apenas um contato telefônico com a televisão estatal para solicitar “uma prova de vida” de Maduro. Enquanto isso, líderes opositores, como Edmundo González Urrutia, que competiu nas eleições contra Maduro, e María Corina Machado, manifestaram-se através das redes sociais, indicando que o país passa por “tempos difíceis”, mas expressando confiança na transição política.
Impactos no transporte e abastecimento
A situação também afeta o transporte aéreo. Embora o aeroporto internacional de Maiquetía não tenha sido bombardeado, a Administração Federal dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre o risco de sobrevoar o espaço aéreo venezuelano. O aeroporto militar de La Carlota, no entanto, teria sido atingido durante os ataques.
“Não há importação de alimentos após o que aconteceu. Há preocupação porque esta é uma ilha turística e a gente não sabe quando poderemos voltar para casa”, relata a correspondente Daniella Zambrano, destacando que as linhas aéreas internacionais já não voavam sobre o território venezuelano antes dos ataques, e agora as companhias nacionais também enfrentam restrições.
Produtos como papel higiênico, farinha de milho (principal alimento do café da manhã venezuelano), massas, frango, carne, leite e outros itens básicos estão entre os primeiros a desaparecer das prateleiras. Segundo relatos locais, em alguns estabelecimentos só restam biscoitos e itens semelhantes.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que novos ataques poderiam ocorrer “se fosse necessário”, aumentando ainda mais a tensão e a incerteza entre os venezuelanos que agora aguardam os desdobramentos desta crise sem precedentes.
