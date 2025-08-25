Geral
Delegado do Acre é eleito presidente do Comitê Nacional de Homicídios
O Acre passa a ter voz ativa nas principais decisões nacionais relacionadas à investigação de homicídios. Durante a 4ª Reunião Técnica Nacional de Unidades Especializadas, realizada de 20 a 22 de agosto em Porto Alegre/RS, o delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/AC), foi eleito, por aclamação, presidente do Comitê Nacional de Diretores de Delegacias de Homicídios para o biênio 2025/2026. A escolha reforça o protagonismo da Polícia Civil do Acre (PCAC) no cenário investigativo brasileiro.
O evento, promovido em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), reuniu os diretores dos Departamentos de Investigação de Homicídios das Polícias Civis de todo o país, integrantes do Comitê Nacional de Diretores de Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (CNDH/CONCPC). O encontro teve como objetivo compartilhar boas práticas investigativas e debater estratégias para elevar a taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil.
Durante os três dias de programação, foram apresentados protocolos modernos, como entrevista investigativa e reconhecimento de pessoas, além de análises diagnósticas sobre o desempenho das unidades especializadas em diferentes estados. Também foram discutidos os resultados de ações já implementadas em diversas regiões, com foco na integração e na padronização de procedimentos para otimizar as investigações.
Com a eleição, o delegado Alcino Ferreira Júnior passa a liderar um comitê de alcance nacional, cuja atribuição é assessorar o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC) em assuntos relacionados às investigações de homicídios, atuando nos níveis estratégico, tático e operacional. A nova diretoria e os vice-presidentes regionais do comitê também foram escolhidos durante o encontro.
Em declaração, o delegado Alcino Ferreira Júnior destacou a importância da eleição e reafirmou o compromisso da Polícia Civil do Acre com a excelência investigativa. “Recebo com muita honra essa missão de presidir o Comitê Nacional de Homicídios. É um reconhecimento ao trabalho que a Polícia Civil do Acre vem desenvolvendo na área de investigação e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais a integração entre as polícias civis do país, aprimorar técnicas investigativas e contribuir para a redução dos índices de homicídios, garantindo respostas mais rápidas e eficientes para a sociedade”, afirmou.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, celebrou a conquista e ressaltou a representatividade da instituição no cenário nacional. “A eleição do delegado Alcino para presidir o Comitê Nacional de Homicídios é motivo de orgulho para todos nós. Demonstra que a Polícia Civil do Acre vem se consolidando como referência na investigação criminal e na adoção de práticas modernas e eficazes. Essa representatividade reforça o nosso compromisso com a excelência e com a busca por soluções que impactem diretamente na redução da violência e na promoção da justiça”, destacou o delegado-geral.
Com a nova presidência, a Polícia Civil do Acre ganha ainda mais relevância na formulação de políticas e estratégias voltadas ao combate aos homicídios no Brasil, consolidando sua posição como referência nacional na área investigativa.
Fonte: PCAC
PRF cumpre três mandados de prisão em fiscalizações no Acre
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu três mandados de prisão em diferentes abordagens realizadas no Acre entre os dias 22 e 24 de agosto. As ações ocorreram em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, durante fiscalizações de rotina na BR-364 e em comandos de trânsito.
No dia 22, em Rio Branco, a PRF abordou um veículo parado no acostamento da rodovia. Durante a verificação, os policiais identificaram que um dos ocupantes tinha mandado de prisão expedido pela 8ª Vara de Família de Manaus (AM). O homem foi detido e levado à Delegacia de Flagrantes da capital.
Ainda no mesmo dia, outro caso foi registrado também na BR-364. Um veículo estava parado sobre a via e, ao ser abordado, o motorista foi identificado como alvo de mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho (RO). Ele também foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco.
Já em Cruzeiro do Sul, no dia 24, uma mulher foi detida durante fiscalização de trânsito. A consulta ao sistema policial confirmou um mandado de prisão em aberto contra ela. A acusada foi informada da ordem judicial e conduzida à Delegacia de Polícia Civil do município.
PM prende quadrilha que furtava fios e cobrava por religação de energia no Segundo Distrito
Uma quadrilha foi presa pela Polícia Militar do Acre (PMAC) no momento em que tentava furtar fios e aplicar golpes a moradores dos arredores do Parque de Exposições, na tarde deste domingo, 24. A prisão aconteceu na travessa Monte das Oliveiras, bairro Santa Helena.
Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° Batalhão foi acionada pelo Copom para atendimento de uma ocorrência de furto. Chegando ao local, os militares se deparam com um indivíduo detido por populares, após cair do alto de um poste de energia, ao tentar furtar fios.
Segundo testemunhas, seria a quarta vez que aconteceria esse tipo de golpe, em que, após os fios serem furtados, costumava aparecer outros indivíduos em um Renault Kwid de cor cinza, oferecendo seus serviços para a restauração da energia, chegando a cobrar até mil reais para tal.
No momento do atendimento da ocorrência, o veículo suspeito apareceu e foi, imediatamente, abordado pelos policiais militares. Os quatro ocupantes logo foram reconhecidos como sendo os que ofereciam e cobravam pelo serviço de religação.
O primeiro indivíduo recebeu atendimento médico, por ter sofrido um corte no couro cabeludo após a queda do poste. Todos os cinco homens foram presos e conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para que fossem adotadas as medidas cabíveis.
MPF cobra cumprimento de sentenças que determinaram reparos em rodovias no Acre
O Ministério Público Federal (MPF) acompanha as condições de conservação e trafegabilidade das rodovias federais no Acre por meio de diversos procedimentos. Dentre eles, duas ações já estão em fase de cumprimento de decisões judiciais.
Na ação sobre a BR-364, o MPF atuou recentemente para que fosse cumprida a sentença judicial que condenou a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a realizar reparos na ponte sobre o Rio Tarauacá e a recuperar os trechos entre os municípios de Sena Madureira e Tarauacá.
A decisão também estabeleceu que os réus devem reativar o funcionamento das balanças de pesagem situadas na rodovia e apresentar um plano de rotina de fiscalização de transporte terrestre com excesso de peso. Além disso, foi determinada a realização de um estudo técnico para dimensionar a quantidade necessária de balanças de pesagem na extensão da rodovia, considerando as peculiaridades do solo da região.
A Justiça Federal determinou, em meados de julho, que o Dnit se pronunciasse quanto à realização de um reparo definitivo na ponte que faz a transposição do Rio Tarauacá. A decisão também impôs ao Dnit e à União a obrigação de prestar esclarecimentos adicionais sobre o atual estágio de cumprimento da decisão liminar que fixou prazos específicos para cada item requerido na ação.
Entre os itens fixados pela decisão, estão: a recuperação definitiva dos trechos compreendidos entre os municípios de Sena Madureira e Tarauacá (que abrange o segmento entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó); a reativação das balanças de pesagem situadas na BR-364; um plano de rotina de fiscalização permanente no uso das balanças; e o estudo técnico para dimensionar a quantidade necessária de balanças na extensão da rodovia federal.
Já na ação sobre a BR-317, a Justiça Federal proferiu sentença determinando que o Dnit confirme as dotações orçamentárias noticiadas e apresente, em 90 dias, um plano de execução das metas pleiteadas pelo MPF.
Na decisão, também ficou estabelecido que, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença, os pedidos do MPF concedidos em decisão liminar pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) devem continuar a ser cumpridos.
Assim, cabe à União e ao Dnit continuar os reparos necessários dos trechos mais críticos da BR-317, com um plano de ação destinado à sua recuperação, manutenção, conservação e execução de obras emergenciais. Também deve ser apresentado um plano de fiscalização dos serviços prestados pelas empresas concessionárias, com a reativação das balanças de pesagem, um plano de rotina de fiscalização permanente e um estudo técnico para dimensionar a quantidade necessária de balanças na extensão da rodovia federal.
De acordo com o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, autor das ações propostas pelo MPF, o prazo para o cumprimento das decisões está em andamento e o MPF cobra a implementação imediata das medidas.
