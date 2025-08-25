Delegado do Acre é eleito presidente do Comitê Nacional de Homicídios

O Acre passa a ter voz ativa nas principais decisões nacionais relacionadas à investigação de homicídios. Durante a 4ª Reunião Técnica Nacional de Unidades Especializadas, realizada de 20 a 22 de agosto em Porto Alegre/RS, o delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/AC), foi eleito, por aclamação, presidente do Comitê Nacional de Diretores de Delegacias de Homicídios para o biênio 2025/2026. A escolha reforça o protagonismo da Polícia Civil do Acre (PCAC) no cenário investigativo brasileiro.

O evento, promovido em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), reuniu os diretores dos Departamentos de Investigação de Homicídios das Polícias Civis de todo o país, integrantes do Comitê Nacional de Diretores de Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (CNDH/CONCPC). O encontro teve como objetivo compartilhar boas práticas investigativas e debater estratégias para elevar a taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil.

Durante os três dias de programação, foram apresentados protocolos modernos, como entrevista investigativa e reconhecimento de pessoas, além de análises diagnósticas sobre o desempenho das unidades especializadas em diferentes estados. Também foram discutidos os resultados de ações já implementadas em diversas regiões, com foco na integração e na padronização de procedimentos para otimizar as investigações.

Com a eleição, o delegado Alcino Ferreira Júnior passa a liderar um comitê de alcance nacional, cuja atribuição é assessorar o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC) em assuntos relacionados às investigações de homicídios, atuando nos níveis estratégico, tático e operacional. A nova diretoria e os vice-presidentes regionais do comitê também foram escolhidos durante o encontro.

Em declaração, o delegado Alcino Ferreira Júnior destacou a importância da eleição e reafirmou o compromisso da Polícia Civil do Acre com a excelência investigativa. “Recebo com muita honra essa missão de presidir o Comitê Nacional de Homicídios. É um reconhecimento ao trabalho que a Polícia Civil do Acre vem desenvolvendo na área de investigação e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais a integração entre as polícias civis do país, aprimorar técnicas investigativas e contribuir para a redução dos índices de homicídios, garantindo respostas mais rápidas e eficientes para a sociedade”, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, celebrou a conquista e ressaltou a representatividade da instituição no cenário nacional. “A eleição do delegado Alcino para presidir o Comitê Nacional de Homicídios é motivo de orgulho para todos nós. Demonstra que a Polícia Civil do Acre vem se consolidando como referência na investigação criminal e na adoção de práticas modernas e eficazes. Essa representatividade reforça o nosso compromisso com a excelência e com a busca por soluções que impactem diretamente na redução da violência e na promoção da justiça”, destacou o delegado-geral.

Com a nova presidência, a Polícia Civil do Acre ganha ainda mais relevância na formulação de políticas e estratégias voltadas ao combate aos homicídios no Brasil, consolidando sua posição como referência nacional na área investigativa.

Fonte: PCAC

