O delegado titular do município de Epitaciolândia, Luís Tonini, juntamente com sua equipe de investigadores, está trabalhando no casso do assassinato do jovem José de Souza Rocha, de apenas 18 anos, ocorrido no final da noite deste domingo, dia 27.

A vítima estava dentro de um ‘Uber’ quando o suspeito que estava de máscara, se aproximou e sacou de uma arma, atirando por diversas vezes, acertando ‘Rochinha”, como era chamado, que morreu antes de receber os primeiros socorros.

O jornal oaltoacre.com conseguiu acesso a imagens de segurança onde mostra o suspeito trajando bermudas e camisa preta, se aproximando do carro. Ao perceber que era a vítima sacou da arma e realizou o assassinato, para depois sair correndo.

Após algumas horas, o delegado Luís Tonini vem trabalhando com várias hipóteses, sendo que a de cobrança de dívida por ter pego drogas e não ter pago o fornecedor, seria um dos principais motivos. Mas como também, a disputa por espaço entre grupos rivais que não está descartada.

O trabalho de identificar e chegar ao autor dos disparos e autores do plano já está em andamento, para que prender os envolvidos no assassinato. O delegado destaca o acesso dos jovens ao mundo do crime e envolvimento com grupos criminosos, onde o futuro é incerto e que pode acabar de forma trágica.

Veja entrevista com o delegado Luís Tonini.

Reveja matéria relacionada:

