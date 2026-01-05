Delegado afirma que investigação sobre desvio de medicamentos foi solicitada pelo secretário de Saúde

Durante coletiva realizada na tarde desta segunda-feira,5, o delegado José Henrique Maciel afirmou que a investigação que apura o desvio de medicamentos e equipamentos hospitalares teve início após solicitação direta do secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

Segundo o delegado, a iniciativa demonstra que o governo não compactua com práticas ilegais dentro da administração pública.

“Isso demonstra que o governo não compactuou com esse tipo de coisa ilegal dentro do governo”, destacou.

Maciel explicou que, a partir das informações repassadas pelo secretário, a Polícia Civil, por meio da delegacia especializada, deu início às apurações que culminaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira.

“Hoje pela manhã houve esse primeiro desfecho desse contexto do mandado, onde foi constatada a existência de muitos medicamentos, alguns controlados e de alto valor, além da prisão em flagrante de uma pessoa que se encontrava no local”, afirmou.

De acordo com o delegado, o suspeito detido deverá ser indiciado por envolvimento no esquema, que, segundo a polícia, não se trata de uma ação isolada, mas sim da atuação de uma quadrilha.

“Isso não é coisa de uma pessoa só. Com certeza há participação de várias pessoas, inclusive, provavelmente, de pessoas de dentro da Sesacre”, pontuou.

Maciel ressaltou ainda a gravidade do crime, destacando que os medicamentos desviados eram destinados a pacientes que realmente necessitam, como pessoas em tratamento contra o câncer e portadores de doenças graves.

“Hoje nós temos provas cabais de que havia e há pessoas comercializando remédios que deveriam chegar a quem precisa. Para a Polícia Civil e para a Segurança Pública, isso é gravíssimo”, concluiu.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema e possíveis servidores públicos ligados ao desvio.

