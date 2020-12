Duas especializadas da Polícia Civil do Acre foram contempladas nesta terça feira, 8, com seis computadores novos repassados pela Controladoria Geral do Estado.

O órgão central do sistema do controle interno do Poder Executivo, representado pelo controlador geral Luis Almir Brandão, entregou aos delegados Pedro Resende, da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), e Alcino Ferreira Júnior, da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic), no ato representando o diretor-geral de Polícia Civil, Josemar Portes, os computadores, doados anteriormente pelo IBGE.

A entrega estava assegurada por meio de um termo de cooperação técnica assinado no início do ano. Segundo Ferreira, a chegada dos equipamentos vai ajudar no andamento de processos em curso nestas delegacias. O controlador geral destacou que, para o órgão, é gratificante poder colaborar na estruturação de duas das principais delegacias da Polícia Civil do Acre, justamente porque uma das determinações do governador Gladson Cameli é a atuação ferrenha do Estado contra a corrupção. “Parceria robusta que vai ajudar o Estado no combate à corrupção. O governador tem determinado que os órgãos se unam contra o crime e ficamos satisfeitos em poder colaborar. Nossa pretensão é, em breve, expandir essa parceria para outros setores do governo”, destaca Brandão. Para o delegado Alcino Ferreira Júnior, robustecer a estrutura das delegacias é ofertar melhores condições de trabalho para o corpo técnico da polícia. “É gratificante podermos contar com parcerias que geram resultados positivos. Esses equipamentos vão ajudar no trabalho que executamos diariamente combatendo o crime. Nosso agradecimento ao controlador geral e ao governador que sempre prestigia a polícia”, observa.

Comentários