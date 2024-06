Delegacia do Idoso no Acre intensifica ações durante o mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa

Mais uma vez, a união de esforços entre o governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul acelera o progresso do segundo maior e mais populoso município acreano, beneficiando seus quase 100 mil habitantes. Nesta sexta-feira, 28, a governadora em exercício, Mailza Assis, e o prefeito Zequinha Lima assinaram uma ordem de serviço para a execução da obra que reconstruirá a Avenida Copacabana, a mais antiga via da cidade.

Um total de R$ 4.795.515, 00, frutos de emenda parlamentar de Mailza Assis enquanto era senadora, será investido no empreendimento, que além de modernizar a tradicional avenida, vai desafogar o fluxo do trânsito e fortalecer o comércio local, que tem grande concentração de empreendedores nos quase 2 km onde serão executados os serviços.

“Apesar da burocracia, a execução da emenda vai sair em tempo recorde, demonstrando a competência da equipe do prefeito Zequinha Lima. A Copacabana se tornou uma área comercial, e isso é fundamental porque colabora para o aquecimento da economia local. Fico extremamente feliz por este momento, que se soma a outros grandes investimentos oriundos da parceria do governo Gladson Cameli e da gestão Zequinha Lima. Unidos, estamos construindo uma cidade mais fortalecida, proporcionando à população uma terra mais próspera e com oportunidades”, ratifica a governante acreana.

Com previsão de início da obra para as próximas semanas, o local receberá os serviços de alargamento, reconstrução do pavimento com retirada de borrachudos, construção de calçadas com acessibilidade, realocação de postes de energia, além da implementação de estacionamento, sinalização vertical e horizontal, e drenagem.

“Cruzeiro do Sul está se transformando num canteiro de obras, uma realidade que se tornou possível graças aos esforços de muitas mãos e ao empenho do governo do Estado e da nossa gestão. Gratidão ao governador Gladson Cameli, por sempre estar atento às nossas necessidades. Esta obra ficará marcada na história da nossa cidade e, em breve, nossa população contará com um dos espaços mais modernos do Acre”, destaca o prefeito Zequinha Lima.

“É um motivo de felicidade fazer parte deste momento, em que Cruzeiro do Sul recebe mais um importante investimento, que vai melhorar ainda mais a vida desta população. Um sonho realizado para mim e para todos os cruzeirenses”, reforça Franciney Melo, presidente da Câmara de Vereadores.

Para o povo, investimento é sinônimo de bênção

Com um largo sorriso, o seu Januário das Chagas Moraes, morador e comerciante mais antigo da Copacabana, definiu como “um sonho que vai ser realizado” o anúncio da obra. Para ele, que vivenciou a época em que a avenida era um caminho sem asfalto e que abrigava às suas margens centenas de famílias, o investimento na infraestrutura é sinônimo de bênção.

“Recebo a notícia com muita satisfação e alegria, né? Há muito tempo os moradores daqui esperavam pelo investimento, que é sinônimo de bênção. Nas conversas do fim de tarde, os moradores afirmam que o meu bairro vai ficar lindo”, celebra seu Januário.

