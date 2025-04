Delegacia de Tarauacá recepciona governador e vice-governadora Mailza Assis para comemorações dos 112 anos

A programação de aniversário do município contará com diversas atividades culturais, inaugurações de obras, entrega de equipamentos e ações sociais

Na manhã desta quinta-feira, 24, o delegado de Polícia Civil José Ronério, acompanhado de toda a equipe da Delegacia-Geral de Tarauacá, recepcionou o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, e a vice-governadora Mailza Assis, no aeroporto da cidade.

A visita das autoridades estaduais marca o início das festividades em comemoração aos 112 anos de emancipação política do município de Tarauacá. A presença do chefe do Executivo e da vice-governadora reforça o compromisso do governo com o interior do estado e com o fortalecimento das ações integradas entre os poderes locais e estaduais.

Durante a recepção, o delegado José Ronério destacou a importância da parceria institucional entre o Governo do Estado e as forças de segurança. “A presença do governador e da vice-governadora em Tarauacá reforça o reconhecimento do trabalho realizado pelas polícias e reafirma o compromisso com melhorias na segurança pública da nossa região”, afirmou o delegado.

A programação de aniversário do município contará com diversas atividades culturais, inaugurações de obras, entrega de equipamentos e ações sociais, reunindo a comunidade local e autoridades de todo o estado.

