Delegacia conclui inquérito e tenente da reserva é indiciado por feminicídio da esposa em Rio Branco
Caso de Yonara da Silva Nazaré segue para o Ministério Público, que deve oferecer denúncia nos próximos dias
O inquérito policial que apura o assassinato de Yonara da Silva Nazaré, morta a tiros pelo próprio marido, o tenente da reserva remunerada Reginaldo de Freitas Rodrigues, foi concluído pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).
No relatório final, a delegada responsável pelo caso indiciou o militar por feminicídio e solicitou à Justiça a conversão da prisão temporária em preventiva, para garantir a continuidade da prisão do acusado durante a tramitação do processo.
Inicialmente, o procedimento foi encaminhado à 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. No entanto, após manifestação do Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do promotor Teotônio Rodrigues, o caso foi redistribuído para a 1ª Vara do Tribunal do Júri, que havia sido a primeira a tomar conhecimento do crime.
Na decisão, o juiz Alesso Braz reconheceu a incompetência da 2ª Vara e determinou que o processo permaneça sob a responsabilidade da 1ª Vara, onde também foi decretada a prisão temporária e realizada a audiência de custódia, que manteve Reginaldo Rodrigues preso.
O tenente, que estava foragido, se apresentou à polícia no dia 29 do mês passado, na sede da Deam, em Rio Branco. Ele é acusado de executar Yonara com disparos de arma de fogo no dia 27 do mesmo mês, na residência do casal, localizada na Rua da Maçã, bairro Mocinha Magalhães.
Com a conclusão do inquérito, o caso segue agora para o Ministério Público do Acre, que deverá oferecer a denúncia à Justiça nos próximos dias, dando início à fase processual do crime que chocou a capital acreana.
Caminhoneiro preso com mais de 200 quilos de drogas tem prisão preventiva decretada pela Justiça
Entorpecente avaliado em R$ 2 milhões seguia para São Paulo; motorista nega envolvimento
O caminhoneiro Manoel Silva teve sua prisão preventiva decretada durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (20), na Vara Estadual das Garantias, após decisão do juiz Fábio Farias, que acatou parecer do Ministério Público do Acre (MPAC) pela conversão do flagrante em preventiva.
Manoel havia sido preso na tarde de sábado (18), em uma ação conjunta da Polícia Militar e da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Ele conduzia uma carreta abordada no Posto da Tucandeira, na BR-364, divisa entre o Acre e Rondônia.
Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 213 quilos de drogas escondidos na estrutura metálica do veículo. Segundo a Polícia Civil, o entorpecente seria enviado para o estado de São Paulo e está avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões.
Em depoimento na sede da Denarc, Manoel alegou não saber da presença da droga no caminhão de sua propriedade. Apesar da versão apresentada, ele foi indiciado por tráfico de drogas.
O delegado Saulo Macedo, responsável pela investigação, afirmou que o inquérito seguirá em andamento para identificar possíveis cúmplices e a origem da carga ilícita.
A Denarc tem o prazo legal de 30 dias para concluir o inquérito policial e encaminhar o resultado ao Ministério Público.
Homem é preso acusado de estuprar menina de 12 anos em Manoel Urbano
A Polícia Civil de Manoel Urbano, com apoio da Polícia Militar, prendeu Antônio Tananta, de 56 anos, acusado de estuprar uma menina de 12 anos. A prisão ocorreu na tarde do último domingo, 19, por determinação judicial, após representação da autoridade policial do município.
O mandado de prisão foi cumprido de forma conjunta pelas forças de segurança, que localizaram e conduziram o acusado até a Delegacia de Manoel Urbano. A vítima já está recebendo atendimento e acompanhamento da rede de proteção, sob supervisão do Conselho Tutelar.
Todas as medidas legais cabíveis foram adotadas e Antônio Tananta encontra-se sob custódia, à disposição da Justiça. O caso segue sob tramitação regular, com base nas provas já reunidas no inquérito.
Briga em bar de Rio Branco termina com funcionário ferido e copo arremessado no rosto
Conflito entre duas mulheres começou após questionamento sobre relacionamento; empregado do estabelecimento foi mordido duas vezes ao tentar apartar a confusão
Uma briga entre duas mulheres resultou em agressões e deixou um funcionário ferido em um bar da capital acreana na madrugada desta segunda-feira (21). O desentendimento começou por volta das 00h30, quando uma das envolvidas abordou um homem que estava acompanhado da outra mulher e questionou: “onde está minha mulher?”.
O conflito rapidamente escalou, com a mulher que usava camisa de time de futebol arremessando um copo de vidro com cerveja diretamente no rosto da outra envolvida, que vestia um vestido branco. Em seguida, uma garrafa de cerveja também foi lançada em direção à mesma vítima.
Testemunhas relataram que outras pessoas que acompanhavam a situação também se envolveram na confusão. Funcionários do estabelecimento intervieram para tentar conter a briga, resultando em um deles sendo mordido duas vezes pela mulher de vestido branco e ficando com um ferimento próximo a um dos olhos, que apresentava pequeno sangramento. Não há confirmação se a Polícia Militar foi acionada para registrar o ocorrido.
