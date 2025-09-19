Defesa Civil testa alertas sonoros em celulares de quatro cidades do Acre neste sábado

O teste será realizado neste sábado (20), às 13h05, em quatro municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Jordão. Segundo a Defesa Civil, as cidades foram escolhidas estrategicamente. Rio Branco e Cruzeiro do Sul participam por concentrarem as maiores populações do estado; Brasileia foi selecionada por seu histórico de desastres naturais, como alagações; e Jordão, por ser um município isolado, servirá para verificar como o sistema funcionará em localidades de difícil acesso.

Esse procedimento faz parte de uma ação integrada na região Norte. O teste será realizado nas sete capitais dos estados nortistas e, além delas, em cidades selecionadas conforme critérios definidos pelos governos estaduais, justamente para avaliar a eficiência da ferramenta em diferentes contextos urbanos e rurais.

De acordo com a diretora da Anatel, todos os 22 municípios do Acre possuem cobertura de sinal 4G, e, portanto, celulares conectados em redes 4G e 5G receberão o alerta. Independentemente do que o usuário estiver fazendo no momento — seja utilizando aplicativos, com o aparelho em modo silencioso ou bloqueado — a mensagem chegará em forma de pop-up acompanhada de vibração e de um som semelhante a uma sirene, chamando a atenção para o aviso.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Falcão, destacou que, em experiências anteriores, parte da população se assustou ao receber o alerta sem aviso prévio. “Muitas pessoas ficaram em pânico, segundo informações que tivemos. Por isso, este encontro de hoje serve para deixar a população mais consciente e preparada para o teste de amanhã, para que todos entendam que se trata apenas de uma demonstração”, afirmou.

O recurso será utilizado em casos de situações severas e situações de emergência, como desastres naturais que possam representar perigo imediato à população. Para o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, a nova tecnologia complementa os canais já existentes de comunicação, mas sem depender de cadastro. “Ela vem para somar às informações que já repassamos por SMS, WhatsApp, TV por assinatura e Google. A diferença é que agora ninguém precisa se cadastrar para receber. Nossa preocupação foi avisar hospitais, UPAs, shoppings e supermercados, locais com grande concentração de pessoas, para que não haja susto no momento do disparo”, explicou.

O representante da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Rodrigo Souto, detalhou como será a experiência para os usuários. “Amanhã, por volta das 13 horas, os celulares em Rio Branco, Brasileia, Cruzeiro do Sul e Jordão vão receber uma mensagem teste. Ela aparecerá em formato de pop-up, com vibração e um som semelhante a uma sirene, independentemente do que a pessoa estiver fazendo. A ideia é demonstrar como será em situações reais, mas reforçamos que é apenas um teste e não há motivo para preocupação”, esclareceu. Ele acrescentou que o mesmo procedimento será repetido, a partir das 15 horas (horário de Brasília), em todas as capitais da região Norte e em três cidades escolhidas por cada estado.

As autoridades reforçam que não há motivo para pânico. O envio da mensagem neste sábado será apenas um teste de funcionamento do sistema, sem necessidade de qualquer ação por parte dos cidadãos, além de pressionar o botão “OK” para encerrar o aviso sonoro.