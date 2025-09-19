Geral
Defesa Civil testa alertas sonoros em celulares de quatro cidades do Acre neste sábado
A Defesa Civil Estadual, em parceria com a Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Defesa Civil de Rio Branco, reuniu a imprensa nesta sexta-feira (19) para apresentar detalhes sobre o novo sistema de emissão de alertas de desastres naturais no Acre.
O teste será realizado neste sábado (20), às 13h05, em quatro municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Jordão. Segundo a Defesa Civil, as cidades foram escolhidas estrategicamente. Rio Branco e Cruzeiro do Sul participam por concentrarem as maiores populações do estado; Brasileia foi selecionada por seu histórico de desastres naturais, como alagações; e Jordão, por ser um município isolado, servirá para verificar como o sistema funcionará em localidades de difícil acesso.
Esse procedimento faz parte de uma ação integrada na região Norte. O teste será realizado nas sete capitais dos estados nortistas e, além delas, em cidades selecionadas conforme critérios definidos pelos governos estaduais, justamente para avaliar a eficiência da ferramenta em diferentes contextos urbanos e rurais.
De acordo com a diretora da Anatel, todos os 22 municípios do Acre possuem cobertura de sinal 4G, e, portanto, celulares conectados em redes 4G e 5G receberão o alerta. Independentemente do que o usuário estiver fazendo no momento — seja utilizando aplicativos, com o aparelho em modo silencioso ou bloqueado — a mensagem chegará em forma de pop-up acompanhada de vibração e de um som semelhante a uma sirene, chamando a atenção para o aviso.
O coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Falcão, destacou que, em experiências anteriores, parte da população se assustou ao receber o alerta sem aviso prévio. “Muitas pessoas ficaram em pânico, segundo informações que tivemos. Por isso, este encontro de hoje serve para deixar a população mais consciente e preparada para o teste de amanhã, para que todos entendam que se trata apenas de uma demonstração”, afirmou.
O recurso será utilizado em casos de situações severas e situações de emergência, como desastres naturais que possam representar perigo imediato à população. Para o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, a nova tecnologia complementa os canais já existentes de comunicação, mas sem depender de cadastro. “Ela vem para somar às informações que já repassamos por SMS, WhatsApp, TV por assinatura e Google. A diferença é que agora ninguém precisa se cadastrar para receber. Nossa preocupação foi avisar hospitais, UPAs, shoppings e supermercados, locais com grande concentração de pessoas, para que não haja susto no momento do disparo”, explicou.
O representante da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Rodrigo Souto, detalhou como será a experiência para os usuários. “Amanhã, por volta das 13 horas, os celulares em Rio Branco, Brasileia, Cruzeiro do Sul e Jordão vão receber uma mensagem teste. Ela aparecerá em formato de pop-up, com vibração e um som semelhante a uma sirene, independentemente do que a pessoa estiver fazendo. A ideia é demonstrar como será em situações reais, mas reforçamos que é apenas um teste e não há motivo para preocupação”, esclareceu. Ele acrescentou que o mesmo procedimento será repetido, a partir das 15 horas (horário de Brasília), em todas as capitais da região Norte e em três cidades escolhidas por cada estado.
As autoridades reforçam que não há motivo para pânico. O envio da mensagem neste sábado será apenas um teste de funcionamento do sistema, sem necessidade de qualquer ação por parte dos cidadãos, além de pressionar o botão “OK” para encerrar o aviso sonoro.
Joabe Lira esclarece polêmica sobre locação de gabinetes na Câmara de Rio Branco: “Ausência de documento”
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), se pronunciou nesta quinta-feira, 18, sobre a polêmica envolvendo a suposta “desocupação” do gabinete do vereador João Paulo (Podemos), que acusou a Mesa Diretora de não ter quitado o aluguel do espaço utilizado por sua equipe.
Segundo Joabe, a questão não está relacionada a falta de pagamento, mas sim à ausência de documentação exigida por lei e por um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público em anos anteriores. O contrato não pôde ser assinado porque o proprietário do imóvel não apresentou toda a documentação necessária.
“Ontem nos reunimos com o vereador João Paulo e o dono do imóvel, que é uma galeria com várias salas. O problema é que, quando se trata de aluguel por parte do poder público, existem critérios e exigências legais. Além disso, temos um TAC assinado com o Ministério Público que determina rigor no processo. O proprietário não conseguiu apresentar toda a documentação exigida, e por isso não foi possível efetivar o contrato”, explicou.
Joabe destacou ainda que não existe contrato vigente entre a Câmara e o referido imóvel e que o empresário responsável já se comprometeu a tentar regularizar a situação. “Ele mesmo entende as exigências. Alugar para o poder público é diferente de alugar para uma pessoa comum. Há mais burocracia e documentos necessários. Se ele conseguir regularizar, aí sim o contrato será assinado”, disse o presidente.
O parlamentar reforçou que o vereador João Paulo não será despejado e que a Câmara está aberta ao diálogo para resolver o impasse.
Vara Criminal de Sena Madureira proíbe a circulação de pessoas monitoradas e em regime aberto pela Exposena
Portaria nº 4412/2025 estabelece diretrizes de conduta para monitorados durante evento público; restrições atendem à resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre monitoramento eletrônico de pessoas
A Vara Criminal de Sena Madureira, por meio da Portaria n.° 4412/2025, determinou que cumpridores de pena no regime semiaberto e pessoas que estejam em liberdade provisória mediante tornozeleira eletrônica não podem frequentar ou se aproximar, entre os dias 24 e 27 de setembro, da rua Virgulino de Alencar, região onde será promovida a Exposena 2025.
O documento também especifica que essas pessoas estão proibidas de circular nas adjacências do evento. Devem ficar a pelo menos 600 metros de distância. Além disso, estão vedadas de ir a bares, boates, botequins ou lugares com muitas pessoas juntas, durante toda a programação da festividade.
No caso de residir dentro do raio de 600 metros da área da festa, a pessoa deve permanecer em sua casa entre às 16h e 6h do dia seguinte, para não configurar como descumprimento da medida, bem como informar a Central de Monitoramento, fornecendo seu endereço completo e comprovante de residência atualizado. O ressocializando ou monitorado que for trabalhar precisa requerer autorização diretamente à direção da Unidade de Monitoramento.
Assinada pelo titular da Vara Criminal de Sena Madureira, juiz Eder Viegas, a portaria atende à Resolução n.° 412/21 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas.
