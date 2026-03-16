Defesa Civil Nacional autoriza repasse de quase R$ 1 milhão para Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia

Uma mulher identificada como Raquel Feitosa da Silva, de 23 anos, foi presa após tentar matar o próprio marido a facadas em Rio Branco. Segundo informações da polícia, a suspeita possui histórico de crimes e também é investigada por homicídio.

O caso ocorreu no final da tarde de sábado (14), e a prisão foi realizada horas depois por policiais do Comando Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre.

De acordo com informações da ocorrência, Raquel Feitosa atacou o marido, Evaldo Valdomiro dos Santos, de 43 anos, após uma discussão motivada por dinheiro. A suspeita foi autuada na Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (Defla) pelo crime de tentativa de homicídio e deverá passar por audiência de custódia no Fórum Criminal.

Segundo relato da própria suspeita aos policiais, ela havia realizado alguns “corres” e pediu que o marido depositasse o dinheiro em sua conta. No sábado, ao precisar de dinheiro para comprar drogas para consumo pessoal, solicitou que o companheiro fizesse um PIX. Nesse momento, descobriu que o marido havia gasto todo o valor sem avisá-la.

Após uma discussão entre o casal, a mulher se armou com uma faca e atacou o companheiro. Evaldo Valdomiro ficou gravemente ferido e caiu no chão após os golpes.

O homem recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao pronto-socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Mesmo após passar por cirurgia, o estado de saúde da vítima continuava grave até a manhã de domingo.

Após o crime, a suspeita fugiu do local. Policiais do Comando Tático do 1º Batalhão iniciaram buscas e localizaram Raquel horas depois em um ponto de venda de drogas.

Durante a ocorrência, os policiais também identificaram que a mulher possui histórico criminal e já teria tentado matar outro homem dois dias antes. Além disso, ela também é investigada por um homicídio.

Raquel Feitosa foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde foi autuada pelo delegado plantonista por tentativa de homicídio. A suspeita permanece à disposição da Justiça.