Defesa Civil leva tecnologia e capacitação para monitoramento de chuvas a comunidades ribeirinhas

Diante das variações no nível dos rios em diferentes regiões do estado, a Defesa Civil estadual, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), intensificou ações de monitoramento com a manutenção e instalação de equipamentos modernos para medição de chuvas em áreas mais distantes, além da implantação de réguas para aferir o nível das águas. A iniciativa permite o acompanhamento em tempo real e fortalece a capacidade de resposta do poder público diante de possíveis cheias.

A equipe percorreu cerca de 1.220 quilômetros por via fluvial, passando pelos rios Amônia, Tejo e Juruá. Os equipamentos foram instalados principalmente na região da Foz do Breu, uma das localidades mais distantes do centro urbano do Acre e que faz divisa com o Peru. A ação demonstra o compromisso do governo em garantir assistência e monitoramento aos ribeirinhos do estado.

Além disso, moradores de comunidades de difícil acesso foram capacitados para que eles próprios realizem os registros dos dados coletados pelos equipamentos e encaminhem as informações aos coordenadores municipais e estaduais. A iniciativa é considerada pioneira, já que essas localidades nunca haviam contado com esse tipo de tecnologia para monitoramento.

O chefe da operação, coronel James Gomes, destacou que as equipes atuaram em comunidades ribeirinhas dos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

“Esses aparelhos servem para medir a quantidade de chuva que precipita na região e gerar essas informações. Com a instalação dessa nova tecnologia, ampliamos toda a nossa rede de alerta e o sistema de informações hidrometeorológicas que já temos”, explicou.

A Defesa Civil também contou com o apoio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) na logística de todo o percurso. A atuação integrada entre os órgãos do governo estadual reforça a capacidade de resposta do poder público e garante mais segurança e bem-estar aos acreanos, além de evidenciar o empenho do Estado com o cuidado e a proteção da população em todas as regiões.

John Hilder Ashaninka, morador da aldeia Apiwtxa, no município de Marechal Thaumaturgo, recebeu capacitação para realizar a leitura do equipamento instalado na comunidade. Para ele, compreender o funcionamento da ferramenta representa uma forma de prevenção e proteção, especialmente diante dos impactos cada vez mais frequentes das mudanças climáticas.

“Esse equipamento é muito importante para medir a quantidade de chuva que está caindo e também para nos prevenir de futuras alagações, que vêm causando prejuízos aos ribeirinhos que moram mais abaixo no rio. Com esse monitoramento, temos um alerta a mais para garantir a segurança de todos”, afirmou Ashaninka.

A equipe também realizou a substituição de réguas de medição do nível dos rios que estavam danificadas pelo tempo. Nos pontos onde não havia esse tipo de instrumento, novos medidores foram implantados, ampliando a cobertura do monitoramento e garantindo maior precisão na leitura dos níveis das águas pelos próprios moradores.

José Silva é habitante da Foz do Breu e relatou que, por muito tempo, a comunidade precisou improvisar a medição do nível do rio utilizando um copo de plástico. Com a chegada dos novos equipamentos, segundo ele, a realidade muda significativamente, tornando o monitoramento mais prático, rápido e preciso.

“O equipamento digital já mede todos os milímetros de chuva que caem na região, e agora conseguimos enviar a quantidade registrada de forma muito mais ágil. O governo do Estado está de parabéns, assim como a Defesa Civil e todos os envolvidos nesse trabalho, porque esses equipamentos têm grande importância para nós”, completou.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

