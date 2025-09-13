Defesa Civil inicia testes de alerta por celular no Acre a partir do dia 20

A população acreana vai contar com uma nova ferramenta de segurança a partir deste mês. No próximo dia 20, a Defesa Civil realizará testes do sistema Defesa Civil Alerta, que enviará notificações sonoras diretamente para os celulares em situações de risco, sem necessidade de cadastro ou instalação de aplicativo.

De acordo com a instituição, a iniciativa tem o objetivo de avisar, de forma rápida e gratuita, sobre ocorrências de perigo, como desastres naturais e outros eventos que possam colocar vidas em risco.

Durante os testes, o alerta será disparado para moradores das cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Jordão. A proposta é que os cidadãos conheçam na prática como a ferramenta vai funcionar em situações reais.

O projeto é uma parceria entre a Defesa Civil Nacional, Ministério das Comunicações, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Anatel e o Governo do Acre.

Segundo a campanha de divulgação, a recomendação é que a população fique atenta aos sinais emitidos pelo celular e compreenda que o sistema será um importante aliado para garantir a segurança das famílias.

Confira:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários