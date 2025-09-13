Geral
Defesa Civil inicia testes de alerta por celular no Acre a partir do dia 20
A população acreana vai contar com uma nova ferramenta de segurança a partir deste mês. No próximo dia 20, a Defesa Civil realizará testes do sistema Defesa Civil Alerta, que enviará notificações sonoras diretamente para os celulares em situações de risco, sem necessidade de cadastro ou instalação de aplicativo.
De acordo com a instituição, a iniciativa tem o objetivo de avisar, de forma rápida e gratuita, sobre ocorrências de perigo, como desastres naturais e outros eventos que possam colocar vidas em risco.
Durante os testes, o alerta será disparado para moradores das cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Jordão. A proposta é que os cidadãos conheçam na prática como a ferramenta vai funcionar em situações reais.
O projeto é uma parceria entre a Defesa Civil Nacional, Ministério das Comunicações, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Anatel e o Governo do Acre.
Segundo a campanha de divulgação, a recomendação é que a população fique atenta aos sinais emitidos pelo celular e compreenda que o sistema será um importante aliado para garantir a segurança das famílias.
Condenação de operadora de plano de saúde é mantida por recusa em cobrir exame de paciente
Decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre considerou ilícita recusa em realizar o exame e também verificou que ocorreu danos morais diante da aflição do paciente fazendo acompanhamento de câncer
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a condenação de operadora de plano de saúde, que tinha se recusado a cobrir exame do consumidor. Dessa forma, a empresa deverá pagar R$ 4 mil de danos morais e realizar o referido ultrassom do paciente que precisava avaliar o grau de disseminação de câncer.
O relator do caso foi o desembargador Júnior Alberto. A partir das provas e elementos nos autos, o magistrado afirmou que a recusa da operadora foi errada, “(…) a negativa de cobertura mostrou-se abusiva e ilícita, devendo ser mantida a condenação da ré/apelante ao dever de custeio do exame objeto da lide”, escreveu em seu voto.
Já em relação a indenização por danos morais, o relator verificou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, por gerar aflição em pessoa realizando tratamento oncológico. “No que tange ao dano moral, a conduta da parte apelante ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A recusa em autorizar um exame crucial para o acompanhamento de uma doença grave como o câncer gera, inegavelmente, angústia, aflição e temor, agravando o estado de vulnerabilidade psicológica do paciente”.
Voto do relator
Incialmente o caso foi julgado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco. Mas, a empresa ré recorreu ao órgão Colegiado. Segundo argumentou a defesa, houve cerceamento da defesa. Mas, essa tese foi rejeitada.
Em seu voto, o magistrado explicou que o julgamento antecipado do caso não impediu a defesa de se manifestar. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento”.
Júnior Alberto também escreveu que “A recusa da parte apelante (operadora), ao se sobrepor à indicação médica, representa uma interferência indevida no ato médico e esvazia a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que é a de garantir a cobertura para as doenças listadas no pacto”.
Jovens ficam feridos após caminhonete capotar na BR-364
Os jovens Júnior Marciano e Railan Silva ficaram feridos na madrugada deste sábado (13), após a caminhonete em que estavam capotar no km 12 da BR-364, entre os municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira.
Segundo informações, o veículo conduzido por Júnior foi fechado por um caminhão, o que fez com que ele perdesse o controle da direção. A caminhonete saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira.
Júnior e Railan receberam ajuda de ocupantes de outra caminhonete que passava pelo local, sendo levados ao hospital de Manoel Urbano. Eles tiveram ferimentos leves e permanecem em observação médica na unidade mista do município.
Motociclista fica ferido em colisão com caminhonete na BR-364, em Sena Madureira
Acidente ocorreu próximo à ponte José Nogueira Sobrinho; vítima sofreu fratura exposta e foi encaminhada ao hospital
Um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (13), na BR-364, em Sena Madureira, deixou um motociclista ferido após a colisão entre a moto em que ele estava e uma caminhonete, nas proximidades da ponte José Nogueira Sobrinho.
Segundo informações do site Yaco News, o impacto da batida provocou uma fratura exposta em uma das pernas do motociclista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros ainda no local.
Após o atendimento emergencial, a vítima foi encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes, onde deve passar por cuidados médicos especializados.
Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados.
