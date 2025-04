Defesa Civil informa que nível do Rio Acre está em 7,03 metros

A Petrobras comprou 175 mil créditos de carbono de um projeto localizado em Feijó, no Acre, em sua primeira operação no mercado de carbono, anunciada em setembro de 2023. A aquisição correspondia à alegada preservação de 570 hectares de floresta e foi utilizada para compensar as emissões de uma nova gasolina lançada pela estatal, promovida como “carbono neutro”. Os valores dessa operação não foram revelados.

O contrato de compra, mantido em sigilo pela Petrobras, gerou controvérsias após reportagens apontarem falhas no projeto, como aumento do desmatamento a partir do quinto ano de implementação e questionamentos sobre a propriedade das terras ocupadas por famílias tradicionais de seringueiros. A base de dados usada para calcular os créditos também foi classificada como “não plausível”.

Após a experiência no Acre, a Petrobras anunciou mudança de estratégia e agora prioriza a geração de créditos de carbono por meio da restauração de áreas degradadas, em vez da comprovação de desmatamento evitado. No fim de abril, a empresa, em parceria com o BNDES, lançou o programa ProFloresta+, que prevê a recuperação de até 50 mil hectares na Amazônia e a captura de 15 milhões de toneladas de carbono.

Com informações da Folha de SP

