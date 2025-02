Defesa Civil estadual capacita coordenadores municipais para atuação em períodos extremos

Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Senador Guiomard, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, um caminhão roubado foi recuperado na última terça-feira, 4. O veículo havia sido subtraído no dia anterior, 3 de fevereiro, em Senador Guiomard e foi localizado na cidade de Nova Mamoré, próximo a Guajará-Mirim (RO).

As investigações iniciadas logo após o crime permitiram que as forças de segurança rastreassem o caminhão e realizassem a apreensão do veículo em território rondoniense. A operação destaca a importância da cooperação entre as polícias no combate ao crime interestadual, garantindo respostas rápidas e efetivas contra ações criminosas.

A Polícia Civil do Acre segue empenhada em identificar os autores do crime e apurar as circunstâncias do roubo. As investigações continuam para localizar os responsáveis e garantir que sejam devidamente responsabilizados.

