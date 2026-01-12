Defesa Civil em alerta no Alto Acre após chuva intensa; Assis Brasil registra 125 mm em 12 horas

Assis Brasil registrou 125 mm em 12 horas; em Rio Branco, rio atingiu 11,95 m com tendência de elevação, mas permanece abaixo da cota de alerta

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) está em estado de alerta no Alto Acre devido ao alto volume de chuvas registrado desde a noite do domingo (11). Na tríplice fronteira, Assis Brasil acumulou 125 milímetros de precipitação em 12 horas, reflexo das chuvas intensas nas cabeceiras do Rio Acre.

Em Rio Branco, a medição oficial da Agência Nacional de Águas (ANA) apontou 84 milímetros na área central. O nível do Rio Acre na capital chegou a 11,95 metros às 9h desta segunda-feira (12), com tendência de elevação. A cota de alerta é de 13,50 metros, e a de transbordo, 14 metros.

Morador registra elevação do Riozinho do Rola na Reserva Chico Mendes, entre Xapuri e Rio Branco

O morador Pedro Fernandes, que vive no Seringal Tabatinga, na colocação Naunim (Reserva Chico Mendes), registrou nesta segunda-feira a elevação do Riozinho do Rola, que corta a reserva extrativista. As imagens foram feitas na ponte localizada a poucos quilômetros de sua propriedade, na divisa entre Xapuri e Rio Branco, a cerca de 41 km após o Rio Xapuri, no ramal do 59 da BR-317, em Brasiléia.

O registro mostra o aumento do nível do rio após as chuvas intensas que atingiram o Alto Acre nas últimas horas. A região tem sido monitorada pela Defesa Civil devido ao alto volume de precipitações, que também elevou os níveis do Rio Acre em Rio Branco e afetou municípios como Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.

A ponte onde as imagens foram captadas é uma das passagens utilizadas por moradores da reserva e seringueiros, e a subida do rio preocupa comunidades ribeirinhas diante da possibilidade de isolamento ou inundação. Até o momento, não há registro de desabrigados na localidade.

Municípios como Epitaciolândia, Brasiléia e Cobija também monitoram o aumento do volume de água. A Defesa Civil reforçou a orientação para que a população ribeirinha fique atenta aos boletins e adote medidas preventivas.

Vídeo enviado pelo morador Pedro Fernandes, que vive no Seringal Tabatingada, colocação Naunim (Reserva Chico Mendes):

Situação por município:

Assis Brasil: 125 mm acumulados (dados CEPDC)

Rio Branco: 84 mm na área central (dados da ANA)

Fronteira: Epitaciolândia, Brasiléia e a boliviana Cobija também com elevados volumes

Monitoramento do Rio Acre:

Segundo boletim da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, o nível do rio atingiu 11,95 metros às 9h desta segunda, com tendência de elevação. As cotas de referência são:

Cota de alerta: 13,50 m

Cota de transbordamento: 14,00 m

As chuvas persistentes desde domingo (11) na tríplice fronteira e no interior do estado elevam o risco de inundações em áreas ribeirinhas, especialmente em comunidades isoladas.

Ações em curso:

A Defesa Civil estadual está em contato com os municípios para monitoramento e possíveis ações preventivas. Em Rio Branco, equipes vistoriaram pontos críticos como o igarapé São Francisco e avenida Ceará.

Próximos passos:

Atualização horária dos níveis do rio;

Alerta às comunidades ribeirinhas para possível deslocamento;

Acompanhamento meteorológico para os próximos dias.

A rapidez na elevação do Rio Acre – que subiu quase um metro em 24 horas – preocupa autoridades, já que o período chuvoso no estado segue até março, com risco de novas cheias.

Vídeo enviado por moradores da Comunidade Derretido, acima 1h de barco do município de Assis Brasil:

Relacionado

Comentários