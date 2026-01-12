Acre
Defesa Civil em alerta no Alto Acre após chuva intensa; Assis Brasil registra 125 mm em 12 horas
Assis Brasil registrou 125 mm em 12 horas; em Rio Branco, rio atingiu 11,95 m com tendência de elevação, mas permanece abaixo da cota de alerta
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) está em estado de alerta no Alto Acre devido ao alto volume de chuvas registrado desde a noite do domingo (11). Na tríplice fronteira, Assis Brasil acumulou 125 milímetros de precipitação em 12 horas, reflexo das chuvas intensas nas cabeceiras do Rio Acre.
Em Rio Branco, a medição oficial da Agência Nacional de Águas (ANA) apontou 84 milímetros na área central. O nível do Rio Acre na capital chegou a 11,95 metros às 9h desta segunda-feira (12), com tendência de elevação. A cota de alerta é de 13,50 metros, e a de transbordo, 14 metros.
Morador registra elevação do Riozinho do Rola na Reserva Chico Mendes, entre Xapuri e Rio Branco
O morador Pedro Fernandes, que vive no Seringal Tabatinga, na colocação Naunim (Reserva Chico Mendes), registrou nesta segunda-feira a elevação do Riozinho do Rola, que corta a reserva extrativista. As imagens foram feitas na ponte localizada a poucos quilômetros de sua propriedade, na divisa entre Xapuri e Rio Branco, a cerca de 41 km após o Rio Xapuri, no ramal do 59 da BR-317, em Brasiléia.
O registro mostra o aumento do nível do rio após as chuvas intensas que atingiram o Alto Acre nas últimas horas. A região tem sido monitorada pela Defesa Civil devido ao alto volume de precipitações, que também elevou os níveis do Rio Acre em Rio Branco e afetou municípios como Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.
A ponte onde as imagens foram captadas é uma das passagens utilizadas por moradores da reserva e seringueiros, e a subida do rio preocupa comunidades ribeirinhas diante da possibilidade de isolamento ou inundação. Até o momento, não há registro de desabrigados na localidade.
Municípios como Epitaciolândia, Brasiléia e Cobija também monitoram o aumento do volume de água. A Defesa Civil reforçou a orientação para que a população ribeirinha fique atenta aos boletins e adote medidas preventivas.
Vídeo enviado pelo morador Pedro Fernandes, que vive no Seringal Tabatingada, colocação Naunim (Reserva Chico Mendes):
Situação por município:
-
Assis Brasil: 125 mm acumulados (dados CEPDC)
-
Rio Branco: 84 mm na área central (dados da ANA)
-
Fronteira: Epitaciolândia, Brasiléia e a boliviana Cobija também com elevados volumes
Monitoramento do Rio Acre:
Segundo boletim da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, o nível do rio atingiu 11,95 metros às 9h desta segunda, com tendência de elevação. As cotas de referência são:
-
Cota de alerta: 13,50 m
-
Cota de transbordamento: 14,00 m
As chuvas persistentes desde domingo (11) na tríplice fronteira e no interior do estado elevam o risco de inundações em áreas ribeirinhas, especialmente em comunidades isoladas.
Ações em curso:
A Defesa Civil estadual está em contato com os municípios para monitoramento e possíveis ações preventivas. Em Rio Branco, equipes vistoriaram pontos críticos como o igarapé São Francisco e avenida Ceará.
Próximos passos:
-
Atualização horária dos níveis do rio;
-
Alerta às comunidades ribeirinhas para possível deslocamento;
-
Acompanhamento meteorológico para os próximos dias.
A rapidez na elevação do Rio Acre – que subiu quase um metro em 24 horas – preocupa autoridades, já que o período chuvoso no estado segue até março, com risco de novas cheias.
Vídeo enviado por moradores da Comunidade Derretido, acima 1h de barco do município de Assis Brasil:
Polícia Civil identifica vítima de acidente fatal na BR-317, em Xapuri
Motociclista morreu após colisão com caminhão boiadeiro e só foi reconhecido um dia depois por não portar documentos
A Polícia Civil identificou, nesta segunda-feira (12), a vítima do grave acidente ocorrido na tarde de domingo (11), na BR-317, nas proximidades da entrada da estrada Variante, no município de Xapuri, interior do Acre.
A vítima é Henrique Mateus de Araújo, nascido em junho de 1995, que completaria 31 anos ainda este ano. No momento do acidente, ele não portava documentos, o que impossibilitou a identificação imediata no local.
O acidente chocou moradores da região devido à violência do impacto. Henrique conduzia uma motocicleta quando colidiu contra um caminhão boiadeiro, sofrendo múltiplas fraturas expostas pelo corpo, o que deixou a vítima praticamente irreconhecível.
Segundo informações preliminares que ainda estão sendo apuradas, Henrique teria sido visto consumindo bebidas alcoólicas horas antes do acidente. No entanto, somente os exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) poderão confirmar a presença de álcool no organismo. O laudo pericial deve ficar pronto dentro de aproximadamente 30 dias.
O corpo foi encaminhado ao IML para os procedimentos legais. Até o momento, não há confirmação sobre o local do sepultamento.
O caso segue sob investigação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil, que trabalham para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Polícia Civil prende três suspeitos de homicídio em Tarauacá; dois são irmãos da etnia Kaxinawá
Crimes foram esclarecidos após mais de um mês de investigação; suspeitos confessaram participação no assassinato de Gilberlândio de Castro Souza
A Polícia Civil do Acre prendeu, nesta segunda-feira (12), três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de Gilberlândio de Castro Souza, ocorrido há mais de um mês em Tarauacá. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra M.A.O.V. e dois irmãos da etnia Kaxinawá, que confessaram a participação no crime durante as investigações.
O delegado José Ronério, responsável pelo inquérito, destacou que o caso foi solucionado após diligências como oitiva de testemunhas, análises de provas e conduções à delegacia. Com base nas confissões e no conjunto de evidências, a polícia solicitou e obteve autorização judicial para a prisão preventiva dos três.
Os três suspeitos encontram-se sob custódia e permanecem à disposição da Justiça do acre, onde deverão responder pelo crime, conforme previsto na legislação penal.
Feijó, no Acre, lidera rebanho suíno da Região Norte e sinaliza nova fase da produção de carne na Amazônia, aponta IBGE
Dados do IBGE de 2024 mostram transição da criação de subsistência para modelo comercial; interiorização da atividade ganha força no estado e em Rondônia
Feijó, município do Acre, é o maior produtor de suínos da Região Norte, superando cidades tradicionais do Pará e colocando o estado no centro da nova geografia da carne suína na Amazônia. Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE, processados em 2026 com base em 2024, mostram que a região vive uma virada: de criação de subsistência, avança para um perfil comercial, com investimentos em genética, manejo e organização da cadeia.
O desempenho de Feijó tem peso simbólico e econômico, acompanhado pela interiorização da produção em municípios como Porto Velho (RO), que também aparece entre os maiores rebanhos da região. Apesar de o Norte ainda representar fatia menor do total nacional comparado a estados como Santa Catarina e Paraná, a mudança de patamar é clara: produtores amazônicos começam a atuar como fornecedores regulares, abrindo espaço para frigoríficos, cooperativas e políticas de sanidade.
No Acre, o protagonismo de Feijó — somado a outros municípios locais no ranking — indica uma vocação produtiva que gera renda no campo, fortalece a agricultura familiar e reduz a dependência de carnes importadas. Em um cenário de recordes nacionais de abate, o estado deixa de ser coadjuvante para se tornar referência suinícola no Norte.
Mudança de patamar:
-
Do local para o regional: A produção, antes voltada para subsistência e mercado local, agora avança para um modelo comercial, com investimentos em genética, manejo, nutrição e organização da cadeia;
-
Interiorização: Além de Feijó, outros municípios acreanos e até capitais como Porto Velho (RO) começam a aparecer entre os maiores rebanhos, indicando uma diversificação produtiva fora do eixo Sul-Sudeste.
Impacto econômico e social:
-
Geração de renda no campo: A atividade fortalece a agricultura familiar e reduz a dependência de carnes importadas de outros estados;
-
Atração de investimentos: Aumenta a demanda por frigoríficos, cooperativas, crédito rural e políticas de sanidade;
-
Posicionamento estratégico: O Acre se torna referência regional em uma cadeia de valor com alto potencial de crescimento.
Apesar de o Norte ainda representar uma fatia modesta do rebanho brasileiro (ante gigantes como SC, PR e RS), a ascensão de Feijó simboliza a entrada da Amazônia no mapa nacional da suinocultura.
A Secretaria de Agricultura do Acre e entidades do setor devem estruturar políticas de fomento, incluindo assistência técnica, regularização fundiária e acesso a mercados formais.
O protagonismo de Feijó não é isolado – reflete um movimento coletivo de municípios acreanos que estão redesenhando a economia rural da região, com potencial para transformar o estado em um hub de proteína animal sustentável na Amazônia.
