Defesa Civil do Acre testa sistema de alerta por celular em simulados estaduais

Moradores de Brasiléia e Epitaciolândia receberam mensagens e ouviram sirenes; objetivo é preparar população para emergências como enchentes e deslizamentos

A Defesa Civil do Acre realizou na manhã deste sábado (13) um teste do sistema de alerta por celular que atinge automaticamente a população em situações de risco. O simulado, que faz parte de um exercício estadual, alcançou diversos municípios e foi especialmente perceptível em Brasiléia e Epitaciolândia, cidades na fronteira com a Bolívia.

Moradores relataram ter recebido mensagens de alerta diretamente nos celulares, acompanhadas do som característico do sistema. A tecnologia utilizada não depende de aplicativos e é enviada em massa pelas redes de telefonia móvel, garantindo que os avisos cheguem rapidamente aos aparelhos conectados.

Além das notificações por celular, o teste também incluiu a ativação de sirenes em áreas previamente mapeadas, reforçando o protocolo de comunicação para emergências como enchentes, deslizamentos, incêndios florestais e outros desastres naturais.

Segundo a Defesa Civil, o objetivo é preparar a população e os órgãos públicos para situações reais, garantindo que as informações cheguem de forma clara e imediata. A orientação é para que as pessoas não se assustem ao receber as mensagens durante os exercícios e fiquem atentas às instruções em casos efetivos de risco.

A ação faz parte de um conjunto de medidas preventivas adotadas pelo governo do estado para fortalecer a resposta a eventos extremos e aumentar a resiliência das comunidades acreanas.

