Cotidiano

Defesa Civil do Acre emite alerta de alto risco para transbordamento do Rio Acre e inundações

Publicado

40 minutos atrás

em

Rio Acre já está meio metro acima da cota de transbordamento em Rio Branco; bairros são atingidos e abrigos começam a ser montados. Alerta vale até segunda-feira (29)

Os dados meteorológicos reforçam a gravidade da situação. Em Rio Branco, o volume de chuvas acumulado em dezembro chegou a 483 milímetros, quase o dobro da média histórica para o mês. Foto: assessoria 

A Defesa Civil do Acre emitiu um alerta de alto risco hidrológico para este domingo com segunda-feira, 29, diante da previsão de fortes chuvas em Rio Branco e em outras regiões do estado. O aviso aponta alta possibilidade de transbordamento do Rio Acre e de seus principais afluentes, o que pode provocar inundações em áreas urbanas e rurais para a capital.

De acordo com o órgão, o cenário é de atenção máxima, especialmente nas localidades ribeirinhas e em áreas historicamente atingidas por cheias. A previsão indica volumes elevados de chuva, capazes de provocar elevação rápida dos níveis dos rios com as vazante em Assis Brasil, como também em Brasiléia e Xapuri.

Em Rio Branco, a situação já é considerada crítica. O Rio Acre encontra-se aproximadamente meio metro acima da cota de transbordamento, medindo 14,40m ao meio-dia, com vários bairros atingidos e os abrigos começaram a ser montados no Parque de Exposições Wildy Viana.

A Defesa Civil reforça que a população dessas áreas deve permanecer atenta aos comunicados oficiais e seguir as orientações de segurança.

O alerta permanece válido enquanto persistirem as condições de chuvas intensas previstas para o estado.

Cidades do Acreanas

A situação de emergência hídrica no Acre se agravou no interior do estado. Em Tarauacá, o Rio Tarauacá transbordou, obrigando a retirada de famílias ribeirinhas. Em Santa Rosa do Purus, o Rio Purus também extravasou, afetando aproximadamente 60 famílias. Em Plácido de Castro, a elevação dos igarapés causou alagamentos e a remoção de moradores de áreas de risco.

Os dados meteorológicos reforçam a gravidade da situação. Em Rio Branco, o volume de chuvas acumulado em dezembro chegou a 483 milímetros, quase o dobro da média histórica para o mês. Em Brasileia, foram registrados 436,8 milímetros, 82% acima da média.

A resposta do estado ocorre de forma integrada, com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias trabalhando em monitoramento hidrológico, ações preventivas e assistência humanitária. A população é orientada a evitar áreas alagadas e a buscar informações apenas por canais oficiais. Em caso de emergência, os contatos são o Corpo de Bombeiros (193) e a Polícia Militar (190).

Veja vídeo assessoria da prefeitura de Rio Branco:

 

Cotidiano

Dnit libera passagem de carros e ônibus em trecho crítico da BR-364, mas mantém restrição para caminhões carregados

Publicado

1 hora atrás

em

28 de dezembro de 2025

Por

Obras emergenciais com colchão de pedra e bueiro provisório são iniciadas no igarapé Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. Medida visa conter avanço da água que ameaça romper a pista

Os carros pequenos, ônibus e caminhões vazios podem passar mas os caminhões com cargas vão ter que esperar até que um serviço seja executado no local. Foto: captadas 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou obras emergenciais e liberou parcialmente o tráfego no trecho crítico da BR-364 no igarapé Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. Carros de passeio, ônibus e caminhões vazios já podem passar, mas caminhões com carga continuam proibidos de trafegar até a conclusão de um serviço de contenção.

De acordo com o superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, a intervenção consiste na criação de um “colchão de pedra” e na instalação de um bueiro provisório, em um sistema de “pare e siga”. Ele atribuiu o problema ao aumento repentino do volume do igarapé, agravado por aterros irregulares e à presença de açudes próximos à rodovia, que sobrecarregam a capacidade de vazão da estrutura existente. A previsão é que o tráfego pleno seja restabelecido após a conclusão da obra.

O superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, afirmou estar ciente da situação e já mobilizou equipes técnicas para atuar no local. Foto: captada

Cotidiano

PRF interdita BR-364 em Cruzeiro do Sul após avanço de igarapé abrir buraco na pista

Publicado

1 hora atrás

em

28 de dezembro de 2025

Por

Avanço do igarapé Santa Luzia comprometeu estrutura da pista; PRF e Dnit trabalham no local sem previsão de liberação

Trecho próximo à Vila Santa Luzia está interrompido; isolamento do Vale do Juruá pode ocorrer sem data para liberação. Dnit mobiliza equipes de emergência. Foto: cedida 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou a BR-364 no final da tarde deste domingo (29) em Cruzeiro do Sul, após o avanço do igarapé Santa Luzia abrir um buraco na pista e comprometer a segurança da via. A interdição ocorreu nas proximidades da Vila Santa Luzia e foi determinada devido ao risco iminente de rompimento da estrutura.

Com a paralisação do tráfego, Cruzeiro do Sul e toda a região do Vale do Juruá ficam isoladas por terra do restante do Acre, uma vez que a BR-364 é a única ligação terrestre da região. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, Ricardo Araújo, confirmou que equipes técnicas já foram mobilizadas para atuar no local.

As fortes chuvas registradas neste domingo (28) provocaram a abertura de um buraco no meio da pista. Foto: captada 

Autoridades monitoram a situação e orientam os motoristas a evitar o trecho. Equipes da PRF e do Dnit trabalham para avaliar os danos e definir as medidas para restabelecer a circulação, sem previsão de liberação.

Cotidiano

Vídeo: Brasil terá vantagem inusitada nos primeiros jogos da Copa do Mundo; entenda

Publicado

3 horas atrás

em

28 de dezembro de 2025

Por

Primeiro jogo do Brasil será no dia 13 de junho às 19h (horário de Brasília)
Rafael Ribeiro/CBF

Em meio ao calor extremo esperado, a seleção brasileira vai estrear em horários de temperaturas mais amenas

Um relatório recentemostrou que 14 estádios que sediarão a Copa do Mundo de 2026 já ultrapassaram os limites de segurança para riscos climáticos. Diante desse cenário, a seleção brasileira acabou ganhando uma “vantagem” nos primeiros jogos: o horário.

Ao contrário de seleções que vão encarar partidas no meio do dia do verão norte-americano, o Brasil estreia no torneio às 19h no horário de Brasília (18h no horário local). Os próximos jogos serão às 22h (21h nos EUA) e às 19h (18h nos EUA).

Em meio às mudanças climáticas e ao calor extremo previsto para a época do torneio, entrar em campo com temperaturas mais amenas pode ajudar a reduzir o desgaste físico dos jogadores e, consequentemente, melhorar o desempenho durante a partida.

Recentemente, a Fifa anunciou que as partidas da Copa do Mundo terão duas pausas obrigatórias para hidratação. A medida foi adotada após o Mundial de Clubes, que também aconteceu durante o verão dos Estados Unidos e precisou paralisar jogos por alertas climáticos.

Outro fator que pode ajudar os jogadores brasileiros na estreia é o estádio em que a seleção vai jogar, o MetLife, em Nova Jersey. Isso porque a região concentra uma das maiores comunidades brasileiras dos Estados Unidos, trazendo o clima de “território amigo” para os atletas em campo.

Veja quando serão os primeiros jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo:

  • 13 de junho: Brasil x Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília)
  • 19 de junho: Brasil x Haiti, na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília)
  • 24 de junho: Brasil x Escócia, em Miami, às 19h (horário de Brasília)

