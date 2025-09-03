Defesa Civil do Acre alerta para temporais e ventanias em setembro

Coordenador Claudio Falcão emite recomendações de segurança para a população se proteger durante os fenômenos climáticos, comuns neste período no estado

A Defesa Civil de Rio Branco emitiu um alerta nesta quarta-feira (3) sobre a previsão de temporais e ventanias no Acre durante o mês de setembro, considerado o período mais propício para esses fenômenos climáticos no estado.

O aviso foi feito pelo coordenador Claudio Falcão, que reforçou medidas de segurança para evitar riscos à população, especialmente após os transtornos registrados no último dia 31 de agosto.

Entre as orientações, estão: evitar campos abertos, pontos de ônibus, postos de combustível e proximidade com redes elétricas; buscar abrigo em edificações com para-raios; sair de piscinas e campos de futebol durante tempestades; e, dentro de casa, afastar-se de janelas, não usar chuveiro elétrico ou telefones. Em caso de destelhamento, a recomendação é proteger-se sob móveis resistentes.

Falcão ressaltou que, embora passageiras, as ventanias podem representar perigo.

“O mais importante é cuidar da sua segurança e também da segurança dos seus familiares e amigos”, afirmou. O alerta vale para todo o estado, com atenção redobrada em áreas de risco.

