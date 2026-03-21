Acre
Defesa Civil descarta transbordamento do Rio Acre e alerta para ondas de calor a partir de abril
Coordenador do órgão afirma que manancial registra 9,90 metros e que fenômeno El Niño deve reduzir chuvas a partir de abril
O nível do Rio Acre oscilou nos últimos dias e, desde a madrugada de sexta-feira (20), apresenta vazante na capital Rio Branco. Neste sábado (21), o manancial registrou 9,90 metros na medição das 5h, segundo a Defesa Civil Municipal. O coordenador do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão, afirmou que um novo transbordamento está, praticamente, descartado para os municípios às margens do Rio Acre neste ano de 2026.
Com isso, a Defesa Civil passa a monitorar outras situações, como as ondas de calor e o período de estiagem. “Daqui a pouco teremos a ausência de chuvas e a partir de abril teremos onda de calor. O ponto central dos oceanos que dá essa certeza para nós está 3 graus abaixo do esperado, mas em outros locais já chega a 3 graus a mais. Isso é o fenômeno El Niño atuando e, com isso, podemos ter uma seca complicada como tivemos em 2025”, disse.
A previsão indica ondas de calor a partir de abril, com intensificação entre julho e setembro, período em que as temperaturas devem atingir níveis elevados, exigindo ações preventivas para minimizar impactos na saúde pública, na economia e no meio ambiente.
Preparação para ondas de calor e queimadas
A Defesa Civil começa a trabalhar em ação conjunta com outros órgãos para o período de ondas de calor, queimadas e prejuízos da estiagem. “A previsão é de ondas de calor já a partir de abril, e conforme vai avançando a estiagem, elas vão se agravando. Lá pelos meses de julho, agosto e setembro, a gente vai estar com as temperaturas muito altas e isso gera muitos problemas para a saúde, economia e muitas outras áreas”, disse o coronel.
Transbordamento descartado
O coordenador explicou que a Defesa Civil deve descartar um novo transbordamento do Rio Acre neste semestre.
“Estou fechando esses modelos hidrológicos entre hoje e amanhã, mas a priori já podemos dizer, pelo o que tudo indica, a gente pode descartar um quarto transbordamento neste primeiro semestre. O fenômeno La Niña vai se despedindo e vai entrando o El Niño e com isso vai diminuir bastante a quantidade de chuvas. Até agora nós estamos com 217 milímetros de chuvas acumuladas e o esperado é 276, provavelmente vamos fechar o mês com a quantidade de chuva esperada, mas não vai trazer um risco tão grande de transbordamento. O rio pode ainda oscilar, mas não com aquela situação que possa ultrapassar a marca dos 14 metros na capital acreana”, disse.
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Acre
Gladson defende Jéssica Sales como possível vice de Mailza e repudia exclusão por orientação sexual: “Democracia é respeitar as escolhas”
Governador respondeu pergunta direcionada à pré-candidata e afirmou que eleitorado está atento a propostas, não a questões pessoais
Durante entrevista concedida na sexta-feira (20), o governador do Acre, Gladson Cameli, assumiu a resposta a um questionamento direcionado à vice-governadora Mailza Assis e pré-candidata ao governo, ao comentar a possível composição de chapa com o nome de Jéssica Sales.
“Democracia é isso: cada um tem suas escolhas, e ninguém pode impedir o outro de seguir o caminho que acredita”, afirmou o governador.
A pergunta, feita com base em articulações internas do MDB que apontariam o nome de Jéssica como já consolidado nos bastidores, também levantou se o fato de a ex-deputada ter um relacionamento homoafetivo poderia impactar a base eleitoral conservadora de Mailza. Antes que a vice-governadora respondesse, Cameli pediu a palavra e conduziu a resposta.
O governador destacou que o cenário político atual exige maturidade e respeito às diferenças, citando como exemplo eleições recentes no estado. Segundo ele, disputas acirradas, como a ocorrida em Cruzeiro do Sul em 2024, demonstram que o eleitorado está atento a propostas e não a questões pessoais.
“Não vejo isso como problema. Estamos em 2026, com informação e tecnologia chegando a todos. Cada partido tem suas afinidades para indicar nomes, mas o mais importante é respeitar a democracia”, reforçou.
Cameli também enfatizou que a decisão final cabe à população e defendeu que posicionamentos individuais não devem ser motivo de exclusão no debate político.
“Quem sou eu, quem é a Mailza ou qualquer outro para impedir alguém de seguir a vida como escolheu? Se eu defendo a democracia, preciso praticá-la”, declarou.
O governador pediu desculpas à vice-governadora por ter respondido à pergunta em seu lugar, mas reiterou que considerou necessário se posicionar diante do tema.
Cenário eleitoral
A fala de Gladson ocorre em meio às articulações do MDB para definir o nome que ocupará a vaga de vice na chapa de Mailza Assis. Jéssica Sales, ex-deputada federal e filha do presidente estadual do partido, Vagner Sales, é uma das principais cotadas para o cargo, ao lado do ex-prefeito Marcus Alexandre.
O MDB deve realizar reuniões nos próximos dias para definir o nome que será apresentado à pré-candidata Mailza Assis. A escolha do vice é considerada estratégica para consolidar alianças e ampliar a capilaridade da chapa nas diferentes regiões do estado.
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Prefeitura de Brasiléia participa da mobilização nacional do Dia B de Saúde Bucal
Por Fernando Oliveira
Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasiléia
Nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou da mobilização nacional do Dia B de Saúde Bucal. A ação contou com a presença do secretário de Saúde, Francelio Barbosa, acompanhado de sua equipe.
As atividades foram realizadas com alunos das escolas municipais Elson Dias Dantas e Socorro Frota, onde foram desenvolvidas diversas ações educativas e preventivas, como palestras, escovação supervisionada, aplicação de flúor, além do Tratamento Restaurador Atraumático (ART).
“O Dia B é um momento importante para reforçarmos, de forma educativa, a importância dos cuidados com a saúde bucal desde a infância. Nosso objetivo em quanto saúde municipal é prevenir doenças e incentivar hábitos saudáveis entre as crianças”, destacou o secretário Francelio Barbosa.
O Dia B de Saúde Bucal é uma mobilização nacional voltada à prevenção da cárie e à promoção da higiene oral, especialmente entre o público infantil.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado com a promoção da saúde e a prevenção de doenças, levando mais cuidado e qualidade de vida aos estudantes da rede pública.
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Em reunião com mulheres de Xapuri, vice-governadora Mailza ouve histórias, demandas e fortalece diálogo
Em Xapuri, a atuação feminina tem forte presença no protagonismo social, com destaque para a preservação ambiental, a agricultura familiar e a organização comunitária. As mulheres têm papel fundamental em movimentos sociais
Em agenda em Xapuri, neste sábado, 21, antes do ato cívico em comemoração aos 121 anos do município, a vice-governadora Mailza Assis se reuniu com lideranças femininas, mães atípicas e produtoras rurais, reconhecidas como guardiãs da floresta. O encontro foi organizado por Maria Moraes, ex vice-prefeita do município e auxiliar da comarca de Xapuri.
A atividade teve como objetivo promover um diálogo direto com as mulheres da cidade. Durante o encontro, Mailza ouviu as principais demandas apresentadas e se colocou à disposição para contribuir, dentro das atribuições do governo do Estado, com as pautas levantadas pelas participantes.
Durante sua fala de abertura, Maria Moraes apresentou a vice-governadora ao grupo, destacando a importância da representatividade feminina nos espaços de poder e a identificação das mulheres com a trajetória de Mailza Assis.
“O nosso objetivo hoje é mostrar para as mulheres xapurienses que nós temos uma governadora como elas. Por isso reunimos aqui representantes de todas as realidades, a mulher que limpa a rua, a trabalhadora da zona rural, a representante de associações, a mãe, a professora, a funcionária pública. Queremos conhecer a história dela e associar à nossa, percebendo que é uma mulher igual a cada uma de nós. Esse é o propósito deste encontro, um café simples, organizado por todas as mulheres presentes. Nada sofisticado, porque a vida da mulher não é fácil. É uma rotina de luta, de cuidado com a família, de trabalho e dedicação, assim como a nossa governadora. Nós, mulheres do campo e da cidade, nos vemos nela porque ela também é assim”, destacou Maria Moraes.
Em Xapuri, a atuação feminina tem forte presença no protagonismo social, com destaque para a preservação ambiental, a agricultura familiar e a organização comunitária. As mulheres têm papel fundamental em movimentos sociais, como o Movimento de Mulheres Camponesas, além da defesa da floresta e da sustentabilidade na região.
A vice-governadora Mailza Assis agradeceu a recepção e ressaltou a importância do momento de escuta e aproximação com as mulheres do município.
“Participei de um café maravilhoso, preparado pelas mulheres lideranças aqui de Xapuri. Estão presentes mães atípicas, representantes de associações, mulheres da zona rural, empreendedoras e integrantes de igrejas. É uma participação feminina de diversos segmentos. Quero agradecer de coração à Maria e ao senhor Manoel Moraes por proporcionarem esse momento. Estou muito feliz em celebrar o mês de março, o mês da mulher, ao lado de tantas mulheres fortes e guerreiras”, afirmou Mailza.
Durante o encontro, também esteve presente um grupo de mães atípicas que iniciou o processo de organização para a criação de uma associação no município, com o objetivo de buscar apoio, políticas públicas e investimentos voltados ao cuidado e desenvolvimento de seus filhos.
“Sou mãe atípica, tenho 40 anos e dois filhos, um menino de quatro anos, autista não verbal, e outro de 13 anos, também autista. Faço parte da organização das mães atípicas de Xapuri, e hoje já contamos com cerca de 50 mães ativas no grupo. Viemos prestigiar a nossa vice governadora e, para nós, é a primeira vez que temos essa oportunidade de diálogo direto com ela. Esse momento representa um marco inicial para a nossa associação. Nos sentimos fortalecidas e acolhidas”, relatou Jailene, presidente do grupo de mães atípicas de Xapuri.
O encontro reforçou a importância do diálogo entre o poder público e a população, especialmente com grupos que atuam diretamente nas comunidades, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres e às famílias no estado do Acre.
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