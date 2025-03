Defesa Civil de Rio Branco inicia limpeza de bairros afetados por enchentes nesta segunda-feira

Operação visa garantir a navegação no rio e evitar riscos à estrutura da ponte. Superintendente do DNIT também anuncia ações urgentes para recuperação de trechos críticos da BR-364

Uma equipe composta por 10 homens do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pelo efetivo local do Corpo de Bombeiros iniciou, na manhã desta sexta-feira (21), a retirada de entulhos acumulados nos pilares da Ponte do Rio Yaco, em Sena Madureira. Os balseiros, arrastados pelas correntes do rio, foram removidos com o auxílio de uma escavadeira hidráulica da Empresa de Engenharia Castilho. A operação foi determinada pelo superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, com o objetivo de garantir a navegação no rio, embora o volume de detritos não represente risco imediato à estrutura da ponte.

Além da limpeza no Rio Yaco, Ricardo Araújo está percorrendo a BR-364 há três dias, acompanhado de engenheiros, técnicos e representantes de empresas, para avaliar e determinar ações urgentes em trechos críticos da rodovia, especialmente entre Sena Madureira e Tarauacá. O aumento do tráfego de veículos e o volume intenso de chuvas têm agravado os problemas na pavimentação, exigindo intervenções imediatas.

O superintendente destacou que, com a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo Congresso Nacional em primeira votação no dia 19, o projeto do Governo Federal para a reconstrução total da BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, deve ser acelerado. “Há trechos da BR-364 em que as condições do solo já não suportam mais medidas paliativas. Estamos empenhados em cumprir a determinação do presidente da República, que é iniciar a reconstrução total da via”, afirmou Araújo.

A reconstrução da BR-364 é considerada essencial para o desenvolvimento logístico e econômico do Acre, garantindo maior segurança e fluidez no transporte de cargas e passageiros. Enquanto isso, as ações emergenciais buscam minimizar os impactos causados pelas chuvas e pelo desgaste natural da rodovia.

