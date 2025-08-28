Cotidiano
Defensoria Pública do Acre convoca aprovada em seleção para estágio
A Defensoria Pública-Geral do Estado do Acre publicou nesta quinta-feira, 28, o Edital de Convocação nº 43/2025/DPG/DPE-AC, que oficializa o chamamento de uma candidata aprovada no 5º Processo Seletivo para Estágio na Área do Direito – Cadastro de Reserva, com atuação na sede da instituição.
Conforme o edital, a candidata convocada deverá comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública, na Sala nº 303, às 08h do dia 1º de setembro de 2025, munida de diversos documentos exigidos para formalização do estágio (defensoria.ac.def.br).
O edital ressalta a observância do memorando nº 345/2025/DIGP (evento SEI nº 0110950), da Diretoria de Gestão de Pessoas, como respaldo administrativo à convocação (defensoria.ac.def.br).
Confira:
Comentários
Cotidiano
Paulo Miyao vai ministrar Seminário em Rio Branco no mês de setembro
O faixa preta Paulo Miyao estará em Rio Branco no dia 27 de setembro para ministrar um Seminário de Jiu-Jitsu. O evento tem vagas limitadas e as inscrições estão abertas.
“O Paulo Miyao é uma das maiores referências do jiuj-jitsu mundial na atualidade. O Acre nunca recebeu um seminário deste nível e essa será uma excelente oportunidade para os nossos atletas e treinadores”, declarou Wendell Barbosa, promotor do evento.
Evolução do esporte
Segundo Wendell Barbosa, o esporte segue em evolução tanto na parte técnica quanto na física e por isso é importante buscar mais aprendizado com os maiores nomes da modalidade.
“O Paulo Miyao vem direto dos Estados Unidos para Rio Branco. Nosso objetivo é trabalhar pelo esporte acreano porque esse é um dos caminhos para a nossa juventude”, declarou Wendell Barbosa.
Comentários
Cotidiano
População brasileira chega a 213,4 milhões em julho de 2025
A população brasileira alcançou o contingente de 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior.
A publicação da estimativa populacional no Diário Oficial da União é um requisito do Tribuna de Contas da União e serve como base para cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, transferências de recursos da União para os entes federativos.
Para se chegar à estimativa populacional, o IBGE parte do último censo realizado (2022) e faz projeção anual em cima de dados como taxas de mortalidade e nascimento. Os dados também são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre os censos.
Na publicação, o IBGE aponta a população de todos os estados, do Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios. Uma novidade de 2025 é a inclusão de Boa Esperança do Norte, com 5.877 habitantes no Mato Grosso, o mais novo município do país, que soma atualmente 5.571 cidades.
De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, o Brasil vivencia tendência de crescimento cada vez menor.
“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População”, avalia.
De acordo com o instituto, a população brasileira seguirá em trajetória de crescimento até 2041, atingindo 220,43 milhões de habitantes, passando a encolher a partir de 2042. Em 2070, o país deve ter 199,2 milhões de pessoas.
Destaques
• São Paulo é o estado mais populoso do país, com 46 milhões de habitantes, o que representa 21,6% da população. É quase o mesmo de dizer que um em cada cinco brasileiros mora em São Paulo.
• Roraima, com 738.772, é o estado menos populoso.
• A cidade de São Paulo é a mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes.
• Se a capital paulista fosse um estado, seria mais populosa do que 23 estados brasileiros, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
• Entre as capitais, Palmas, no Tocantins, tem a menor população, 328,5 mil pessoas.
• Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a menor cidade brasileira, com 856 habitantes.
Confira a população de todas as unidades da federação:
• São Paulo: 46,1 milhões
• Minas Gerais: 21,4 milhões
• Rio de Janeiro: 17,2 milhões
• Bahia: 14,9 milhões
• Paraná: 11,9 milhões
• Rio Grande do Sul: 11,2 milhões
• Pernambuco: 9,6 milhões
• Ceará: 9,3 milhões
• Pará: 8,7 milhões
• Santa Catarina: 8,2 milhões
• Goiás: 7,4 milhões
• Maranhão: 7,0 milhões
• Amazonas: 4,3 milhões
• Paraíba: 4,2 milhões
• Espírito Santo: 4,1 milhões
• Mato Grosso: 3,9 milhões
• Rio Grande do Norte: 3,5 milhões
• Piauí: 3,4 milhões
• Alagoas: 3,2 milhões
• Distrito Federal: 3,0 milhões
• Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões
• Sergipe: 2,3 milhões
• Rondônia: 1,8 milhão
• Tocantins: 1,6 milhão
• Acre: 884,4 mil
• Amapá: 806,5 mil
• Roraima: 738,8 mil
Comentários
Cotidiano
Artilheira do Estadual Sub-18 vai realizar teste no Palmeiras
A atacante Camilly Silva, 17, (Camillynha), artilheira do Campeonato Estadual Feminino Sub-18 com 20 gols pela equipe Craques do Futuro, vai fazer uma avaliação no Palmeiras. A atleta, uma das principais revelações do Estadual, deve viajar para São Paulo neste fim de semana.
“A Camillynha é uma atleta muito talentosa e tem boas chances de ser aprovada. Ele disputou o Campeonato Brasileiro pelo Rolim de Moura, de Rondônia, e mesmo muito nova tem experiência para encarar esse desafio”, comentou a técnica Neila Rosas.
Acertada com a Adesg
Camillynha viaja para o teste no Palmeiras acertada com a Adesg, de Senador Guiomard. A equipe será uma das novidades na disputa do Campeonato Estadual Feminino, torneio com seus início programado em outubro.
“Existe um acerto com a Camillynha, mas a prioridade é o Palmeiras. Vamos esperar para saber qual será o futuro da atleta”, disse a treinadora.
Você precisa fazer login para comentar.