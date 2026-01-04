Defensoria Pública alerta para possível impacto humanitário em Roraima após crise na Venezuela

Órgão avalia risco de aumento do fluxo migratório pela fronteira e pressão sobre serviços essenciais no estado

A Defensoria Pública de Roraima avaliou neste sábado (3) que os recentes acontecimentos na Venezuela podem gerar impactos humanitários no estado, com a possibilidade de aumento do fluxo migratório pela fronteira norte do Brasil. A análise foi divulgada pelo órgão e publicada pelo portal FolhaBV.

Segundo a Defensoria, Roraima historicamente é a principal porta de entrada de migrantes que chegam ao país por via terrestre, especialmente pelo município de Pacaraima. Em períodos de instabilidade no país vizinho, a tendência é de crescimento da circulação de migrantes também na capital, Boa Vista.

O órgão destaca que grupos em situação de maior vulnerabilidade costumam ser os mais afetados em cenários de deslocamento forçado, entre eles crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, indígenas transfronteiriços e a população LGBTQIAPN+.

De acordo com o documento, um eventual aumento da demanda pode pressionar áreas essenciais como saúde, assistência social e educação, que já enfrentam limitações estruturais no estado. Entre as principais preocupações estão a ampliação da procura por atendimentos de urgência, partos, serviços materno-infantis e o risco de sobrecarga da rede de acolhimento.

A Defensoria observa ainda que os abrigos e a Operação Acolhida operam historicamente próximos do limite de capacidade, o que exigiria planejamento prévio para evitar ocupações improvisadas, além de riscos sanitários e sociais.

O posicionamento ressalta que a resposta a uma eventual nova onda migratória depende da articulação entre os governos federal, estadual e municipais, com o reforço das estruturas existentes e a ampliação de políticas públicas, como a interiorização de migrantes.

Por fim, a Defensoria informou que o material foi encaminhado a autoridades estaduais e municipais como subsídio técnico para a adoção de medidas preventivas, diante de um cenário considerado ainda em evolução.

