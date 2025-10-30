Brasil
Defensoria do Acre é finalista em duas categorias de concurso da Anadep sobre Justiça Climática
Projetos desenvolvidos pelo defensor público Henry Sandres tratam de energia limpa na Amazônia e regularização fundiária sustentável em Brasiléia
O defensor público Henry Sandres, da Defensoria Pública do Acre (DPE/AC), teve duas práticas reconhecidas entre as finalistas do concurso regional “Justiça Climática é Justiça Social”, promovido pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep). O resultado foi divulgado na última terça-feira, 29, e as apresentações das iniciativas ocorrem no dia 7 de novembro, em Fortaleza (CE), durante o Encontro das Regiões Norte e Nordeste da Anadep, que também premiará os três primeiros colocados de cada categoria.
O defensor representa a Defensoria Pública do Acre em duas categorias distintas: na Defensoria Verde, com o projeto “Luz para Todos na Amazônia: energia limpa e dignidade para comunidades rurais e extrativistas”, e na Boas Práticas, com o caso “Justiça Climática e Regularização Fundiária Sustentável em Brasiléia”. A DPE/AC é a única Defensoria do país com práticas finalistas em ambas as categorias, competindo com instituições de estados como Bahia, Ceará, Pará e Rio Grande do Norte.
Para Henry Sandres, o reconhecimento reforça o compromisso institucional com a defesa dos direitos humanos em contextos ambientais. Segundo ele, a Defensoria do Acre tem demonstrado que é possível desenvolver atuações inovadoras mesmo com estruturas menores, desde que voltadas à dignidade e à cidadania das populações mais vulneráveis.
Energia limpa e dignidade na floresta amazônica
A primeira iniciativa, “Luz para Todos na Amazônia”, surgiu da constatação de que centenas de famílias residentes em áreas rurais e extrativistas do Acre, entre elas moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes, ainda viviam sem acesso à energia elétrica. A ausência desse serviço essencial comprometia direitos básicos como saúde, educação, segurança alimentar e inclusão digital.
A Defensoria Pública iniciou um trabalho de mapeamento das comunidades sem energia, identificando localidades isoladas e o número de famílias afetadas. Em seguida, articulou-se com a concessionária de energia, órgãos ambientais, prefeituras e lideranças comunitárias, além de propor ações civis públicas para garantir a implementação do Programa Luz para Todos e o cumprimento das metas de universalização.
O trabalho foi expandido a diversos municípios, como Brasiléia, Xapuri, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, e contou com o apoio do Núcleo de Promoção e Defesa do Consumidor (Nudecon). Além da via judicial, foram adotadas medidas administrativas e de educação em direitos, com orientação direta às famílias sobre seus deveres e garantias.
A iniciativa trouxe mudanças significativas na vida das comunidades: estudantes passaram a estudar à noite, medicamentos e vacinas passaram a ser armazenados com segurança, e o acesso à internet se tornou possível em locais antes isolados. “A nossa intenção é deixar o Acre o mais iluminado possível, com mais luz e mais energia, porque viver dignamente sem energia é quase impossível — principalmente na floresta, onde as pessoas são também guardiãs do meio ambiente”, destacou o defensor.
Regularização fundiária e justiça climática em Brasiléia
A segunda prática finalista, “Justiça Climática e Regularização Fundiária Sustentável em Brasiléia”, teve início após a enchente de 2020, que atingiu 90% do município e deixou cerca de 350 famílias desabrigadas. Sem alternativas de moradia, as famílias ocuparam uma área particular, parte dela em preservação permanente, o que resultou em ação de reintegração de posse.
Com a atuação da Defensoria Pública, foi possível suspender o despejo e conduzir o caso para uma solução consensual. O trabalho envolveu mediações entre os moradores, a proprietária e o poder público, com apoio da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Acre e da defensora pública Alexa Pinheiro, chefe do Núcleo de Defesa Ambiental, Habitação, Urbanismo e Conflitos Agrários (Nahuca).
A Defensoria defendeu o reconhecimento das famílias como refugiadas climáticas internas, argumentando que a ocupação decorreu de um evento climático extremo. O processo avança para uma regularização fundiária urbana de interesse social (Reurb-S), com compromisso do município em implantar infraestrutura, pavimentação, escola, unidade de saúde, rede de água e iluminação pública, transformando a área em um novo bairro.
“O caso de Brasiléia mostra como é possível conciliar o direito à moradia e a preservação ambiental, com soluções que partem do diálogo e da mediação, e não do conflito. É um exemplo de como a justiça pode se adaptar aos desafios do clima e garantir dignidade às pessoas mais atingidas por seus efeitos”, explicou o defensor.
Reconhecimento nacional
O concurso integra a Campanha Nacional 2025 da Anadep, intitulada “Justiça Climática é Justiça Social”, que busca reconhecer práticas inovadoras que unam acesso à justiça, defesa ambiental e sustentabilidade. A iniciativa reforça o papel estratégico das Defensorias Públicas na redução das desigualdades sociais e ambientais, especialmente nas regiões mais vulneráveis aos efeitos da crise climática.
A premiação das práticas vencedoras será anunciada após as apresentações no dia 7 de novembro, em Fortaleza (CE).
Comentários
Brasil
Governo lança primeiro mestrado para agentes da Segurança Pública e celebra R$ 15 milhões em capacitação nos últimos anos
Durante a solenidade de abertura da aula inaugural do curso de mestrado em Administração Pública voltado à segurança, realizada nesta quinta-feira, 30, o governador Gladson Camelí destacou o compromisso do Estado com a qualificação dos gestores e o fortalecimento da segurança pública no curso de mestrado feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
A capacitação inédita para agentes da Segurança Pública vai formar 10 militares, sendo oito da capital e dois do interior do estado.
“Estamos investindo na capacitação dos nossos gestores, porque acreditamos que planejamento e gestão são fundamentais para salvar vidas e servir melhor à população”, afirmou o governador.
Ele ressaltou a relevância da gestão eficiente em todas as esferas da atividade humana, especialmente na administração pública. “Uma casa de família precisa de gestão para viver bem, uma empresa, um time de futebol, uma escola, entre outras coisas, precisam de planejamento e gestão para funcionarem adequadamente”, afirmou.
Para ele, no setor público não é diferente. Planejamento e gestão são essenciais para cumprir o propósito de servir com eficiência à população. “O fato desse curso contar com a parceria da renomada Fundação Getúlio Vargas valoriza ainda mais esse processo de aprendizagem”, disse.
Ele acredita que um Estado com gestores bem preparados está no caminho certo para alcançar o desenvolvimento econômico e social de forma inclusiva, principalmente diante da complexidade do setor de Segurança Pública. “Qualquer erro de planejamento, inteligência e gestão poderá custar vidas”, alertou, ao se dizer satisfeito em saber que os gestores terão acesso a uma gama de conhecimentos que contribuirão para uma melhor prestação de serviços à sociedade.
O governador agradeceu ao Fundo Nacional de Segurança Pública, do governo federal, pela destinação de R$ 800 mil para viabilizar o mestrado no estado.“Aproveitem esse mestrado e tenham gratidão por essa oportunidade”, concluiu.
R$ 15 milhões em capacitação
O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Américo Gaia, fez questão de frisar que a gestão do governador é histórica no estado, com investimento humano, tecnológico e estrutural. “Nesta segunda gestão, o senhor já investiu R$ 15 milhões. Isso merece aplausos”, iniciou.
Gaia destacou que o início do curso representa a realização de um sonho antigo. Segundo ele, desde que assumiu o cargo, tinha como meta ampliar a qualificação dos efetivos e contingentes da Segurança Pública.
“Hoje damos início ao tão sonhado curso de mestrado. No primeiro dia em que ocupei essa cadeira, esse já era o nosso objetivo: qualificar cada vez mais os nossos profissionais para garantir uma gestão de excelência.”
O secretário também enfatizou a importância do acesso à informação e à formação continuada. “Só conseguimos avançar se tivermos acesso aos cursos e às ferramentas certas, e hoje temos isso aqui. É difícil mobilizar efetivos, especialmente do Corpo de Bombeiros, mas esses profissionais representam o futuro da segurança pública. São gestores preparados para conduzir com qualidade os próximos passos da nossa atuação.”
Conquista inédita
A tenente-coronel Cristiane Soares está entre os dez escolhidos para fazer o mestrado neste momento e destacou o caráter histórico da iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp). Segundo ela, é a primeira vez que a instituição oferece um curso de pós-graduação voltado à qualificação dos profissionais da Segurança Pública.
“Estamos iniciando uma nova jornada. Somos dez integrantes nessa turma de mestrado, e essa é uma conquista inédita para nossa instituição”, afirmou Cristiane.
A oficial relembrou sua experiência pessoal ao tentar cursar um mestrado há dez anos. “Cheguei a qualificar o projeto, mas não consegui concluir porque as condições de trabalho e estudo não foram adequadas”, contou.
Ela acrescentou que, na época, uma das justificativas recebidas foi o fato de o curso não ser oferecido pela própria instituição. “Por isso, acredito que esse é um passo muito importante para a qualificação dos nossos profissionais”, completou.
A militar enfatizou que a gestão pública é o eixo central de qualquer transformação institucional, especialmente no campo da segurança. “Estamos aqui hoje porque acreditamos que administrar, servir e liderar com propósito significa otimizar recursos, fortalecer capacidades e valorizar pessoas, sempre com foco na proteção e no bem-estar da sociedade”, declarou.
Segundo Cristiane, o objetivo do mestrado é justamente integrar a vivência operacional das forças de segurança com o rigor acadêmico, buscando aperfeiçoar a atuação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil do estado.
Ao final de sua fala, a tenente-coronel registrou, em nome da turma, agradecimentos ao governador Gladson Camelí, ao secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Américo Gaia, à comandante coronel Marta Renata e ao coronel Charles Santos. “Nossa sincera gratidão a todos que tornaram essa iniciativa possível”, concluiu.
Profissionais bem preparados
Representando a FGV, João Victor Guedes, destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da gestão pública no Brasil. Segundo ele, momentos como esse são fundamentais para a profissionalização do serviço público, não apenas no Acre, mas em todo o país.
“É com base em iniciativas como essa que conseguimos entregar melhores políticas públicas para a população”, afirmou.
Guedes também fez referência à trajetória da Fundação Getúlio Vargas, criada em 1944 como um braço do governo federal para capacitar servidores públicos. Ele lembrou que, em 1967, a instituição passou a ensinar administração pública, área à qual os novos alunos agora se integram.
“Para nós, é uma satisfação enorme continuar formando os melhores quadros da administração pública. E não apenas ensinar, mas também aprender com as experiências de vocês, que serão compartilhadas com nossos alunos e conosco, professores.”
Encerrando sua fala, ele expressou entusiasmo com a parceria e expectativa de retorno. “Chego aqui com uma felicidade enorme de estar com vocês e já ansioso para voltar em breve, estendendo essa oportunidade a outros futuros alunos do nosso mestrado profissional em administração. E quem sabe, também, do nosso doutorado profissional em administração pública.”
Comentários
Brasil
Inep publica resultado dos recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1
Os candidatos da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira 2025/1 (Revalida) que entraram com recursos referentes à versão preliminar das questões do exame, já podem consultar o parecer final das bancas de especialistas do exame.
O resultado foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no Sistema Revalida.
No mesmo site, os participantes podem consultar as razões de deferimento ou indeferimento do recurso.
O Revalida tem o objetivo de verificar a aquisição por candidatos formados em medicina no exterior de habilidades, competências e conhecimentos considerados necessários ao exercício profissional no Brasil.
O exame visa garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país e que estejam adequados aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os resultados definitivos estão previstos para esta sexta-feira (31).
Para serem aprovados na segunda etapa do Revalida 2025/1, os participantes precisam obter, no mínimo, 65,655 pontos de 100.
Os aprovados deverão indicar a universidade parceira revalidadora do diploma médico estrangeiro até este sábado (1º), exclusivamente no Sistema Revalida, considerando a disponibilidade de vagas ofertadas.
Revalida
O exame tem duas edições anuais e é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.
O Revalida é composto pelas etapas teórica e de habilidades clínicas, que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina:
clínica médica;
cirurgia;
ginecologia e obstetrícia;
pediatria e medicina da família;
e comunidade (saúde coletiva).
O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países.
Comentários
Brasil
Mailza Assis sinaliza possível aliança com Márcio Bittar para 2026 e elogia trabalho do senador
Vice-governadora cita parlamentar como nome relevante do grupo governista durante solenidade dos 60 anos do PP; “Tem vantagens para ser candidato do nosso grupo”, afirma
Em declaração que pode indicar os rumos da sucessão no Acre, a vice-governadora Mailza Assis citou positivamente o senador Márcio Bittar (PL) como potencial candidato do grupo governista nas eleições de 2026. Durante solenidade em homenagem aos 60 anos do Progressistas, Mailza elogiou o trabalho do parlamentar e o incluiu explicitamente na aliança que sustenta o governo.
“O Márcio Bittar é um senador com seu trabalho prestado, está em um partido da nossa aliança, que é o conjunto de partidos que desenvolve esse projeto proposto para o nosso Estado”, afirmou a vice-governadora, acrescentando que o senador “tem suas vantagens para ser um candidato do nosso grupo”. As declarações representam uma significativa reaproximação após tensões recentes na base aliada.
Aliança: PP e PL fazem parte da base governista no Acre
- Márcio Bittar: Senador com expressivo volume de emendas para o estado
- Mailza Assis: Já declarou pré-candidatura ao governo em 2026
Declarações estratégicas
“Márcio Bittar é um senador com seu trabalho prestado, está em um partido da nossa aliança”
“Ele tem o seu trabalho no Estado e tem suas vantagens para ser um candidato do nosso grupo”
As declarações reforçam a articulação da vice-governadora para consolidar uma chapa forte em 2026, buscando aproximação com um dos parlamentares mais influentes do Acre no Congresso Nacional. O movimento indica que as alianças para sucessão de Gladson Cameli começam a se desenhar.
Você precisa fazer login para comentar.