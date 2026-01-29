Decretos liberam mais de R$ 3 milhões em suplementações no orçamento de Tarauacá

A Prefeitura de Tarauacá publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 29, uma série de decretos municipais que autorizam a abertura de créditos adicionais suplementares no Orçamento Programa de 2025. As medidas, assinadas pelo prefeito Rodrigo Damasceno, somam mais de R$ 3 milhões e têm como base autorizações previstas nas Leis Municipais nº 1.100/2024 e nº 2025.001/2025.

Os recursos foram destinados a diversas secretarias e fundos municipais, com foco no custeio da máquina pública, pagamento de pessoal, obrigações patronais, material de consumo, serviços, obras, equipamentos, indenizações e manutenção de programas sociais, educacionais e administrativos.

Principais áreas beneficiadas

Entre os setores contemplados pelos decretos estão:

• Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com recursos para material, serviços, obras, folha de pagamento e encargos;

• Secretaria Municipal de Educação, incluindo verbas do FUNDEB, FNDE e Salário-Educação, voltadas à aquisição de materiais, serviços e investimentos;

• Secretaria Municipal de Promoção Social e Fundo Municipal de Assistência Social, com reforço orçamentário para pagamento de pessoal, contratações, serviços e benefícios;

• Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Casa Civil, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, Saúde e Meio Ambiente;

• Câmara Municipal de Tarauacá, com suplementações para despesas administrativas, pessoal e aquisição de equipamentos.

Origem dos recursos

Os créditos suplementares foram viabilizados por:

• Anulação parcial de dotações;

• Excesso de arrecadação, conforme o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964;

• Superávit financeiro de exercícios anteriores;

• Transferências constitucionais e voluntárias, incluindo recursos do FUNDEB, FNDE, União e fundos específicos.

Todos os decretos entram em vigor na data de suas respectivas publicações, revogando disposições em contrário.

