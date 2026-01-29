Cotidiano
Decretos liberam mais de R$ 3 milhões em suplementações no orçamento de Tarauacá
A Prefeitura de Tarauacá publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 29, uma série de decretos municipais que autorizam a abertura de créditos adicionais suplementares no Orçamento Programa de 2025. As medidas, assinadas pelo prefeito Rodrigo Damasceno, somam mais de R$ 3 milhões e têm como base autorizações previstas nas Leis Municipais nº 1.100/2024 e nº 2025.001/2025.
Os recursos foram destinados a diversas secretarias e fundos municipais, com foco no custeio da máquina pública, pagamento de pessoal, obrigações patronais, material de consumo, serviços, obras, equipamentos, indenizações e manutenção de programas sociais, educacionais e administrativos.
Principais áreas beneficiadas
Entre os setores contemplados pelos decretos estão:
• Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com recursos para material, serviços, obras, folha de pagamento e encargos;
• Secretaria Municipal de Educação, incluindo verbas do FUNDEB, FNDE e Salário-Educação, voltadas à aquisição de materiais, serviços e investimentos;
• Secretaria Municipal de Promoção Social e Fundo Municipal de Assistência Social, com reforço orçamentário para pagamento de pessoal, contratações, serviços e benefícios;
• Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Casa Civil, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, Saúde e Meio Ambiente;
• Câmara Municipal de Tarauacá, com suplementações para despesas administrativas, pessoal e aquisição de equipamentos.
Origem dos recursos
Os créditos suplementares foram viabilizados por:
• Anulação parcial de dotações;
• Excesso de arrecadação, conforme o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964;
• Superávit financeiro de exercícios anteriores;
• Transferências constitucionais e voluntárias, incluindo recursos do FUNDEB, FNDE, União e fundos específicos.
Todos os decretos entram em vigor na data de suas respectivas publicações, revogando disposições em contrário.
Humaitá bate o Independência e assume liderança do Estadual
O Humaitá bateu o Independência por 3 a 0 nesta quarta, 28, no Tonicão, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 7 pontos. Lucas Coutinho, Diguda e André Lima marcaram os gols do Tourão.
Humaitá dominou
O Humaitá começou marcando forte e tentando construir jogadas de ataque. O Tourão dominava a partida quando Lucas Coutinho acertou um belo chute para fazer 1 a 0.
Na volta para segunda, o técnico Ivan Mazzuia promoveu as entradas de Joel e Gabriel Ramos. Contudo, o Humaitá voltou no mesmo ritmo e ampliou com Diguda.
Aos 22, a bola foi cruzada e André Lima escorou para fechar o placar. Final Humaitá 3 x 0 Independência.
Fala, Pina!
“Fizemos uma grande partida em todos os sentidos. Marcamos forte e conseguimos criar as jogadas. Podemos seguir evoluindo para chegar ainda mais forte na fase decisiva do campeonato”, declarou o técnico do Humaitá, Rogério Pina.
Lanterna e pressão
A derrota deixa o Independência na lanterna do Estadual com 1 ponto e aumenta a pressão sob o técnico Ivan Mazzuia.
São Francisco e Rio Branco fazem confronto por vaga dentro do G4
São Francisco e Rio Branco fazem nesta quinta, 29, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, um confronto pela 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi 2026. As duas equipes somam três pontos e quem vencer ficará na zona de classificação para semifinal do torneio.
São Francisco
O técnico Daniel Pereira confirmou a volta do atacante Adriano entre os titulares, mas não definiu quem joga no lugar do lateral Weverton, com uma lesão no joelho direito. O São Francisco venceu o confronto diante o Independência e tentará a segunda vitória.
Rio Branco
No Rio Branco, os volantes Tiago e Marlon e o atacante Santini foram regularizados e são opções importantes para o confronto. O Rio Branco vem de derrota e vai tentar a recuperação no Estadual.
Na arbitragem
José Costa apita São Francisco e Rio Branco. Divanilson Martins e Deusdete Bonete serão os auxiliares.
Polícia Civil do Acre realiza duas prisões em operações de combate a facções criminosas
A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou duas prisões importantes no início desta semana durante ações distintas de enfrentamento às organizações criminosas que atuam no estado. As prisões ocorreram no âmbito das operações “Cartório Central” e “Casa Maior”, ambas voltadas ao combate de crimes como extorsão, tráfico de drogas e arrecadação ilícita de recursos.
No primeiro caso, a PCAC, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deu cumprimento a dois mandados de prisão que integram a megaoperação “Cartório Central”, deflagrada simultaneamente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Acre e São Paulo. No Acre, os alvos foram localizados e presos em cumprimento às ordens judiciais expedidas no curso da investigação.
A operação “Cartório Central” tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que mantinha um sistema próprio de arrecadação e repasse financeiro, incluindo cobrança de dívidas ilícitas, comércio de drogas e imposição de regras internas aos integrantes. “Essas organizações criam estruturas paralelas para controlar territórios e movimentar grandes volumes de dinheiro ilícito, e nosso trabalho é justamente quebrar essa engrenagem financeira e operacional”, destacou o coordenador da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Pedro Paulo Buzolin.
Já a segunda ação integra a operação “Casa Maior”, na qual a Polícia Civil com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) cumpriu um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão, todos em Rio Branco. O preso é investigado por extorquir comerciantes do bairro Estação Experimental, exigindo pagamentos ilegais para permitir o funcionamento dos estabelecimentos.
Durante as buscas, os policiais apreenderam materiais com anotações financeiras e panfletos relacionados a empréstimos de dinheiro a juros. Segundo Buzolin, as investigações seguem em andamento. “Estamos aprofundando a análise do material apreendido para identificar o fluxo financeiro, outros envolvidos e ampliar a responsabilização criminal, com previsão de novas fases da operação”, concluiu.
