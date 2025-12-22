Cotidiano
Decreto prorroga prazo de adesão ao Refis 2021 até março de 2026 no Acre
O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira, 22, o Decreto nº 11.808, que altera o Decreto nº 7.793/2021 e prorroga o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal 2021 (Refis 2021). Com a mudança, os contribuintes interessados poderão aderir ao programa até 30 de março de 2026.
Assinado pelo governador Gladson Cameli, o decreto atualiza as regras do Refis 2021, instituído pela Lei nº 3.673, de 31 de dezembro de 2020, e leva em consideração dispositivos constitucionais e legais, além das alterações promovidas pelo Convênio ICMS nº 152, de 3 de outubro de 2025, no Convênio ICMS nº 139/2018.
De acordo com a nova redação do artigo 3º do decreto, para usufruir dos benefícios do programa, o contribuinte deverá formalizar a adesão dentro do prazo estabelecido, mediante assinatura e entrega do Termo de Adesão ao Parcelamento e dos demais documentos exigidos.
A adesão somente será efetivada após o pagamento da parcela única ou da primeira parcela, condicionado ao aceite da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) ou da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), nos casos em que o débito esteja inscrito em Dívida Ativa.
Guilherme e Roberto vencem os Reis do Prainha Beach 2025
A dupla formada por Guilherme e Roberto venceu nesse sábado, 20, o Torneio Reis do Prainha Beach na categoria Sub-14. Dudu e Lorenzo terminaram em segundo e a dupla Vicente/Xuão ficou em terceiro.
“Reunimos os melhores atletas da categoria para realizar o torneio. A meta é continuar com esse trabalho para descobrir novos talentos para a modalidade no Estado”, declarou o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP), professor Cláudio Baixinho.
Assermurb e HandFamilia são campeões do Estadual 2025
Assermurb, no feminino, e HandFamilia, no masculino, conquistaram neste domingo, 21, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) o título do Campeonato Estadual de Handebol, competição mais importante da temporada.
O torneio começou na sexta, 19, com jogos no ginásio Álvaro Dantas e no CIE e foi promovido durante todo o fim de semana. A competição fechou a temporada de 2025 da modalidade.
Pódio do Feminino
1º Assermurb
2º Recriança/HandFuturo
3º Galvez
Masculino
1º HandFamília
2º Galvez
3º Assermurb
Acre e Tocantins ficam fora do ranking das 100 cidades com maior PIB do país
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que Acre e Tocantins são os únicos Estados brasileiros que não possuem nenhum município entre as 100 maiores economias do país. As informações constam no levantamento sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios em 2023, publicado na última sexta-feira (19).
O estudo revela que a concentração da atividade econômica brasileira segue fortemente localizada nos grandes centros urbanos das regiões Sudeste e Centro-Oeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo, responderam juntos por 16,8% de todo o PIB nacional, liderando o ranking das cidades com maior impacto econômico.
Enquanto isso, nenhuma cidade acreana ou tocantinense aparece sequer entre as 100 maiores em termos de produção econômica, cenário que evidencia desigualdades regionais históricas e limitações estruturais enfrentadas pelos dois Estados.
No recorte ainda mais restrito das 25 cidades com maior participação no PIB, a ausência é ainda mais ampla na região Norte. De acordo com o IBGE, nenhum município nortista integra esse grupo, e Acre e Tocantins figuram na lista de Estados que não possuem cidades entre as maiores economias do país.
O levantamento também reforça a concentração econômica: as 25 maiores cidades brasileiras somam R$ 3,74 trilhões, o equivalente a 34,2% do PIB do país, enquanto Estados inteiros, como Acre e Tocantins, seguem sem representação entre os principais polos econômicos urbanos.
