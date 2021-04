No Acre, o decreto a ser lançado nos próximos dias que flexibilizará as medidas mais rígidas de restrição ao comércio nos finais de semana poderá permitir também a reabertura das igrejas aos sábados e domingos.

Em reunião nesta terça-feira (20) na Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), o governador Gladson Cameli (Progressistas) afirmou que a ideia do novo documento é deixar os finais de semana com as mesmas regras dos dias úteis.

Atualmente, templos religiosos só podem funcionar de segunda à sexta-feira, com 20% da capacidade, conforme determina a bandeira vermelha em vigor em todo o estado.

No entanto, o novo decreto, que deve sair na quinta (22), não vai flexibilizar o toque de recolher entre as 22h e 5h em todos os dias da semana. Apenas serviços essenciais poderão funcionar nesse horário. Além disso, quem for pego na rua sem motivos de emergência ou de trabalho será abordado pela polícia.

