Decisão sobre ICMS pode desestimular envio de gado do Acre para outros estados
A situação se aproxima de uma bitributação, já que não há comercialização nem mudança de titularidade dos animais, apenas deslocamento físico
Por: AC24agro
A manutenção do entendimento que permite a cobrança de ICMS na saída de gado do Acre para outro estado, mesmo quando a transferência ocorre entre propriedades do mesmo dono, acendeu o alerta no setor produtivo. Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), Assuero Veronez, a medida pode gerar impactos financeiros e influenciar a logística de parte dos pecuaristas acreanos.
Segundo ele, haverá prejuízo para os produtores que trabalham com integração entre fazendas localizadas em diferentes estados. “Para os proprietários que transferem animais aqui do Acre para outra propriedade do mesmo dono, haverá prejuízo, sim. Porque, em tese, esses animais serão tributados ao sair do estado e depois novamente no abate, em outro estado”, afirmou.
Na avaliação do dirigente, a situação se aproxima de uma bitributação, já que não há comercialização nem mudança de titularidade dos animais, apenas deslocamento físico. Ainda assim, ele reconhece que o Estado também tem sua justificativa.
“Esses animais foram criados aqui e, quando saem para serem abatidos em outro local, o ICMS que estava diferido deixaria de ser recolhido no Acre. O Estado entende que isso poderia representar uma perda de arrecadação”, explicou.
Assuero destaca que o impacto atinge uma parcela pequena de produtores, mas pode alterar decisões estratégicas. “Embora seja minoria, há fazendeiros que mantêm propriedades em mais de um estado e transferem o rebanho conforme a estratégia produtiva. Esse grupo tende a ser o mais afetado”, pontuou.
Para ele, como o entendimento segue jurisprudência consolidada nas cortes superiores, o espaço para contestação judicial é reduzido. “Trata-se de uma decisão alinhada ao posicionamento já firmado nas instâncias superiores. Agora é preciso aprofundar o debate e avaliar os reflexos práticos para o setor”, concluiu.
A Faeac informou que continuará acompanhando o tema e dialogando com o poder público para analisar possíveis impactos na competitividade da pecuária acreana.
Senador Guiomard e Sena Madureira figuram entre os 20 maiores criadores de equinos do Norte
Com forte tradição na criação de cavalos, Senador Guiomard e Sena Madureira mostram que o Acre mantém protagonismo na pecuária de apoio, especialmente em áreas onde o acesso mecanizado ainda enfrenta limitações
Por Wanglézio Braga
O Acre ganhou destaque no ranking do IBGE 2024 que aponta os municípios com maior rebanho de equinos da Região Norte, colocando duas cidades do estado entre as 20 maiores potências da criação de cavalos: Senador Guiomard, em 11º lugar, com 11.501 animais, e Sena Madureira, em 16º, com 10.359 cabeças. O levantamento reforça a importância da equinocultura para a economia rural acreana, especialmente no apoio à pecuária, ao transporte no campo e às atividades esportivas e culturais ligadas ao cavalo.
Na liderança do ranking aparece São Félix do Xingu, no Pará, com expressivos 29.457 equinos, seguido por Chaves (22.475) e Novo Repartimento (22.217), também no Pará. Logo atrás vêm Porto Velho (RO), Marabá (PA), Pacajá (PA), Monte Alegre (PA), Água Azul do Norte (PA), Altamira (PA) e Itupiranga (PA), formando o grupo das dez maiores potências da equinocultura no Norte. O volume de animais reflete diretamente na logística rural.
Com forte tradição na criação de cavalos, Senador Guiomard e Sena Madureira mostram que o Acre mantém protagonismo na pecuária de apoio, especialmente em áreas onde o acesso mecanizado ainda enfrenta limitações. O cavalo segue sendo peça-chave no manejo do gado, no transporte em ramais e no dia a dia do produtor rural, além de movimentar a economia com eventos, vaquejadas, cavalgadas e comércio especializado.
Fechando o ranking aparecem Uruará, Anapu, Alenquer, Nova Mamoré, Eldorado dos Carajás, Paragominas e Piçarra, no Pará, com 8.274 animais, o menor efetivo da lista.
Ranking – 20 municípios com maior rebanho de equinos no Norte (IBGE 2024)
1º São Félix do Xingu (PA) – 29.457
2º Chaves (PA) – 22.475
3º Novo Repartimento (PA) – 22.217
4º Porto Velho (RO) – 19.862
5º Marabá (PA) – 19.010
6º Pacajá (PA) – 16.200
7º Monte Alegre (PA) – 14.006
8º Água Azul do Norte (PA) – 13.854
9º Altamira (PA) – 12.300
10º Itupiranga (PA) – 11.879
11º Senador Guiomard (AC) – 11.501
12º Soure (PA) – 11.265
13º Uruará (PA) – 10.800
14º Anapu (PA) – 10.740
15º Alenquer (PA) – 10.598
16º Sena Madureira (AC) – 10.359
17º Nova Mamoré (RO) – 8.755
18º Eldorado dos Carajás (PA) – 8.583
19º Paragominas (PA) – 8.300
20º Piçarra (PA) – 8.274
Homem morre atropelado por carreta em pátio de posto no distrito de Vista Alegre do Abunã
Vítima teria dormido sob o veículo estacionado; motorista só percebeu após sentir a carreta passar sobre algo
Francisco Ferreira de Oliveira, de 57 anos, morreu atropelado por uma carreta na manhã deste sábado (21), no pátio do Posto Progresso, no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho.
De acordo com informações apuradas no local, o motorista da carreta havia pernoitado no pátio do posto e iniciou viagem nas primeiras horas do dia. Ao sair com o veículo, ele percebeu que os pneus haviam passado por cima de algo. Ao descer para verificar, encontrou as pernas de um homem sob a carreta, com o corpo entre os pneus.
Funcionários do posto foram acionados e constataram o atropelamento. A principal suspeita é de que Francisco estivesse dormindo debaixo do veículo estacionado, sem que o condutor percebesse sua presença antes de dar partida.
A Polícia Militar foi chamada e, após confirmar o óbito, acionou a perícia criminal e o rabecão do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.
No momento inicial, a vítima não foi reconhecida por pessoas que estavam no local. Durante os trabalhos periciais, no entanto, o homem foi identificado como Francisco Ferreira de Oliveira.
Uma motocicleta Honda Titan foi encontrada estacionada ao lado da carreta e, segundo informações preliminares, estaria em posse da vítima.
O caso será investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Acre terá sábado de calor, sol entre nuvens e chuvas rápidas
Temperaturas podem chegar aos 34ºC e não há previsão de temporais no estado
