De seringueiro a referência em designer, “Doutor da Borracha” leva moda de látex à COP30

26 minutos atrás

José Rodrigues, que transforma a seiva símbolo da Amazônia em sapatos e biojoias, vem atraindo a atenção do mundo na loja colaborativa do Sebrae na Green Zone

Entre árvores de seringa e histórias de resistência, nasce a marca Doutor da Borracha, de Epitaciolândia (AC), um exemplo vivo de como a floresta pode gerar riqueza sem ser destruída. Com calçados, acessórios e biojoias feitos de látex natural, esse pequeno negócio alia design, conforto e sustentabilidade, e desponta como um dos líderes de vendas na Brasil Biomarket, loja colaborativa criada pelo Sebrae durante a COP30, em Belém.

O espaço, na Green Zone, reúne 900 produtos de 250 pequenos negócios dos seis biomas brasileiros espalhados em 22 unidades da Federação. Cada peça carrega a assinatura da floresta e o compromisso com um futuro mais verde e consciente. Por trás dessa marca está José Rodrigues de Araújo, conhecido como “Doutor da Borracha”. Seringueiro desde os 10 anos, ele aprendeu com a floresta o valor da paciência e da criatividade.

Sem nunca ter frequentado a escola, José tornou-se mestre na arte de transformar seiva em design, um saber que mistura tradição, intuição e inovação. Com o apoio da Universidade de Brasília (UnB), aprendeu a produzir as Folhas Semi Artefato (FSA), técnica que permite criar sandálias, bolsas e biojoias a partir da borracha nativa.

A trajetória da marca reflete a força do empreendedorismo amazônico quando apoiado por políticas públicas e setor privado. Com o suporte do Sebrae, o Doutor da Borracha participou de feiras como Fenearte, Fenace e o Salão do Artesanato, conquistando visibilidade nacional. As capacitações e consultorias oferecidas impulsionaram a qualidade e o design dos produtos, consolidando o nome da marca como símbolo de inovação e sustentabilidade no setor de calçados ecológicos.

Na COP30, enquanto líderes mundiais debatem o futuro do planeta, o Doutor da Borracha mostra que a solução já pulsa na floresta. “A floresta é vida pro mundo. Eu aprendi com meu pai a viver dela, a manter ela em pé; e me sinto feliz por transformar a seiva da seringueira em algo que vem puro da natureza”, explica.

Brasil BioMarket na COP30: saiba onde e quando conferir os produtos

A loja Brasil Biomarket projeta negócios que integram sustentabilidade com impacto social, ampliando renda e visibilidade para empreendedores de 21 estados representados. São 900 produtos de 250 pequenos negócios dos seis biomas brasileiros. A loja funciona em dois locais da COP30, tanto na Green Zone, que é aberta ao público, quanto na En-Zone, espaço do Sebrae voltado ao empreendedorismo, instalado na Tv. Rui Barbosa, 200 (Reduto). Os dois espaços funcionam até 21 de novembro, das 8h às 22h (Green Zone) e das 16h às 22h (En-Zone).

 

O Sebrae na COP30

Com estande de 400 m² instalado na Green Zone, o Sebrae transforma sua presença na COP30 em uma experiência imersiva inspirada na Amazônia e na diversidade do país. Além de vitrine viva de inovação e cultura, é um espaço de diálogo e network, com sala de reuniões, auditório e loja colaborativa de produtos da bioeconomia, conectando lideranças, investidores e empreendedores.

De 10 a 21 de novembro, das 9h às 20h, a programação combina conteúdo, cultura e sensorialidade, com atrações como webséries e documentários exibidos no “PedaCine do Brasil”, apresentações culturais, degustações e harmonizações com ingredientes regionais. O Sebrae também montou a Zona do Empreendedorismo (En-Zone), no Parque Belém Porto Futuro, e trabalha em ativações urbanas e outros pontos de presença pela capital do Pará. Acompanhe a cobertura completa dos pequenos negócios na COP30 pela Agência Sebrae de Notícias.

Por Camila Vidal (ASN)

Prefeitura de Epitaciolândia conclui asfaltamento da Estrada da Fontenelle e fortalece infraestrutura urbana

16 horas atrás

17 de novembro de 2025

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, concluiu o asfaltamento da Estrada da Fontenelle — trecho que inicia na Avenida Santos Dumont, passa pela Escola Estadual Belo Porvir e interliga diretamente à Rua São Sebastião, no Bairro José Hassem. A obra representa mais um passo importante no compromisso da gestão do prefeito Sérgio Lopes em melhorar a mobilidade e garantir mais segurança para moradores, estudantes e produtores rurais.

Recentemente com emenda parlamentar do Senador da república Marcio Bittar. O prefeito Sérgio Lopes já havia entregue a primeira ponte construída em alvenaria do município, localizada no mesmo eixo viário. Agora, com a nova pavimentação asfáltica, a região recebe um conjunto completo de melhorias estruturais. Além do asfalto, estão sendo implantados passeio (calçada), sarjetas e meios-fios, garantindo mais durabilidade à via e acessibilidade para quem transita pelo local.

A Prefeitura também realizou a instalação de bueiros com sistema completo de drenagem, fundamental para evitar alagamentos e assegurar a boa conservação da estrada durante o inverno amazônico.

Segundo o prefeito Sérgio Lopes, essa obra não apenas oferece uma rota mais segura e eficiente para os moradores do Bairro José Hassem, como também beneficia diretamente os produtores rurais que vivem no Ramal Fontenelle e adjacências. Além disso, a melhoria impacta positivamente o grande número de alunos, professores e servidores que utilizam diariamente a Escola Estadual Belo Porvir.

“É uma obra que transforma a realidade de quem vive e trabalha nesta região, garantindo mais dignidade, segurança e qualidade de vida”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Epitaciolândia segue trabalhando para ampliar a infraestrutura urbana e rural, promovendo desenvolvimento e mais oportunidades para toda a população.

Câncer de próstata pode ter 90% de chance de cura com diagnóstico precoce, afirma urologista

22 horas atrás

17 de novembro de 2025

Especialista explica a importância de fazer o rastreamento do câncer. Foto: Luanna Lins/Fundhacre

Novembro é o mês dedicado à saúde do homem, e neste Dia Mundial de Conscientização do Câncer de Próstata, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), reforça a importância do cuidado preventivo contra o tipo de tumor que mais acomete homens no Brasil.

Para o urologista Felipe Oliveira, acabar com o estigma e incentivar o rastreamento é o passo mais importante para salvar vidas. Segundo ele, o grande desafio é que o homem costuma priorizar tudo, menos a própria saúde. “A gente cuida do carro, cuida da casa, mas o homem geralmente não cuida da saúde. E precisamos falar sobre o câncer de próstata”, afirma.

O especialista reforça que o rastreamento é simples e altamente eficaz. “Em 90% das vezes, quando diagnosticado na fase inicial, ele é curável. É uma taxa de sucesso muito alta, com um rastreio muito simples, que pode ser feito por meio do toque retal e do PSA, um exame feito a partir da coleta de amostra de sangue do paciente.”

Ele lembra que o toque retal ainda é visto como tabu, mas não deveria ser. “O paciente foge do consultório por causa disso. No entanto, é um exame que dura apenas alguns segundos, e os homens que fazem geralmente não reclamam de desconforto”.

PSA é indicado a partir dos 45 anos para homens com fatores de risco. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

Outro ponto importante é que o câncer de próstata não apresenta sintomas no início — justamente quando é mais fácil de tratar. “Ele dá sintomas só quando já está avançado, e aí a chance de cura é muito baixa. Para acharmos esse tumor no momento em que ele é tratável e curável, o paciente precisa fazer o rastreio. No início, conseguimos chances de cura superiores a 90%. Por isso, procure atendimento, faça seus exames e cuide de você”, alertou o médico.

Mutirão de Novembro Azul

No último dia 15, a Fundhacre realizou o Mutirão de Saúde do Homem, voltado para os pacientes que já constavam na regulação estadual. Integrando as ações do Novembro Azul, foram realizadas 30 consultas em cada especialidade — urologia, proctologia, cardiologia e odontologia — além de cerca de 100 atendimentos em oftalmologia e 30 cirurgias de vasectomia feitas no próprio dia 15.

A ação também ofertou exames de eletrocardiograma, vacinação, testes rápidos, aferição de glicemia e pressão arterial, além de orientações e atividades educativas em parceria com a Escola Técnica de Saúde Maria Moreira da Rocha. Com isso, o mutirão cumpriu o objetivo de reduzir filas de espera e incentivar que mais homens busquem o Sistema Único de Saúde (SUS) para um cuidado contínuo.

Câmara de Brasileia recebe auditores da Receita Federal para fortalecer diálogo institucional

2 dias atrás

16 de novembro de 2025

Encontro aborda transparência, modernização administrativa e ações conjuntas para melhorar a gestão pública

A Câmara Municipal de Brasileia recebeu a visita institucional de auditores da Receita Federal. O presidente da Casa, Marquinhos Tibúrcio, acompanhado do assessor jurídico Dr. Darcio Vidal e dos vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Careca Gadelha, Djahilson Américo, Lucélia Borges e Jorge da Laura, conduziu a reunião com os auditores Gideon Bessa, Eliomar Luiz Autor e Luiz Eduardo.

O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre o Legislativo municipal e os órgãos de fiscalização tributária, ampliando o diálogo e promovendo o alinhamento de ações voltadas para a melhoria da gestão pública. Entre os temas discutidos estiveram transparência, arrecadação, modernização administrativa e possibilidades de parcerias institucionais.

Os vereadores destacaram a relevância de manter um canal permanente de comunicação com a Receita Federal, ressaltando que a cooperação técnica pode contribuir para políticas públicas mais eficientes e adequadas às demandas da população.

Ao final, a Câmara reafirmou seu compromisso com a responsabilidade pública e com a construção de iniciativas que impulsionem o desenvolvimento e o bem-estar dos moradores de Brasileia.

