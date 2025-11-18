De seringueiro a referência em designer, “Doutor da Borracha” leva moda de látex à COP30

José Rodrigues, que transforma a seiva símbolo da Amazônia em sapatos e biojoias, vem atraindo a atenção do mundo na loja colaborativa do Sebrae na Green Zone

Entre árvores de seringa e histórias de resistência, nasce a marca Doutor da Borracha, de Epitaciolândia (AC), um exemplo vivo de como a floresta pode gerar riqueza sem ser destruída. Com calçados, acessórios e biojoias feitos de látex natural, esse pequeno negócio alia design, conforto e sustentabilidade, e desponta como um dos líderes de vendas na Brasil Biomarket, loja colaborativa criada pelo Sebrae durante a COP30, em Belém.

O espaço, na Green Zone, reúne 900 produtos de 250 pequenos negócios dos seis biomas brasileiros espalhados em 22 unidades da Federação. Cada peça carrega a assinatura da floresta e o compromisso com um futuro mais verde e consciente. Por trás dessa marca está José Rodrigues de Araújo, conhecido como “Doutor da Borracha”. Seringueiro desde os 10 anos, ele aprendeu com a floresta o valor da paciência e da criatividade.

Sem nunca ter frequentado a escola, José tornou-se mestre na arte de transformar seiva em design, um saber que mistura tradição, intuição e inovação. Com o apoio da Universidade de Brasília (UnB), aprendeu a produzir as Folhas Semi Artefato (FSA), técnica que permite criar sandálias, bolsas e biojoias a partir da borracha nativa.

A trajetória da marca reflete a força do empreendedorismo amazônico quando apoiado por políticas públicas e setor privado. Com o suporte do Sebrae, o Doutor da Borracha participou de feiras como Fenearte, Fenace e o Salão do Artesanato, conquistando visibilidade nacional. As capacitações e consultorias oferecidas impulsionaram a qualidade e o design dos produtos, consolidando o nome da marca como símbolo de inovação e sustentabilidade no setor de calçados ecológicos.

Na COP30, enquanto líderes mundiais debatem o futuro do planeta, o Doutor da Borracha mostra que a solução já pulsa na floresta. “A floresta é vida pro mundo. Eu aprendi com meu pai a viver dela, a manter ela em pé; e me sinto feliz por transformar a seiva da seringueira em algo que vem puro da natureza”, explica.

Brasil BioMarket na COP30: saiba onde e quando conferir os produtos

A loja Brasil Biomarket projeta negócios que integram sustentabilidade com impacto social, ampliando renda e visibilidade para empreendedores de 21 estados representados. São 900 produtos de 250 pequenos negócios dos seis biomas brasileiros. A loja funciona em dois locais da COP30, tanto na Green Zone, que é aberta ao público, quanto na En-Zone, espaço do Sebrae voltado ao empreendedorismo, instalado na Tv. Rui Barbosa, 200 (Reduto). Os dois espaços funcionam até 21 de novembro, das 8h às 22h (Green Zone) e das 16h às 22h (En-Zone).

O Sebrae na COP30

Com estande de 400 m² instalado na Green Zone, o Sebrae transforma sua presença na COP30 em uma experiência imersiva inspirada na Amazônia e na diversidade do país. Além de vitrine viva de inovação e cultura, é um espaço de diálogo e network, com sala de reuniões, auditório e loja colaborativa de produtos da bioeconomia, conectando lideranças, investidores e empreendedores.

De 10 a 21 de novembro, das 9h às 20h, a programação combina conteúdo, cultura e sensorialidade, com atrações como webséries e documentários exibidos no “PedaCine do Brasil”, apresentações culturais, degustações e harmonizações com ingredientes regionais. O Sebrae também montou a Zona do Empreendedorismo (En-Zone), no Parque Belém Porto Futuro, e trabalha em ativações urbanas e outros pontos de presença pela capital do Pará. Acompanhe a cobertura completa dos pequenos negócios na COP30 pela Agência Sebrae de Notícias.

Por Camila Vidal (ASN)

