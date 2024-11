De Epitaciolândia para Cochabamba: Weverson Oliveira é o grande destaque do fisiculturismo boliviano

Crime ocorreu em 2017; vítima tinha apenas 13 anos. Outro policial é acusado de alterar a cena do crime e julgamento promete debates acalorados entre acusação e defesa

Sete anos após a morte do adolescente Fernando de Jesus, de apenas 13 anos, o ex-sargento da Polícia Militar do Acre, Erisson de Melo Nery, enfrenta julgamento pelo crime de homicídio nesta sexta-feira (22). A sessão acontece no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de Rio Branco.

Além de Nery, o policial militar Ítalo de Souza Cordeiro também está sendo julgado no mesmo processo, acusado de fraude processual por supostamente alterar a cena do crime.

Relembre o caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre, o crime ocorreu em 24 de novembro de 2017, no bairro Canaã, em Rio Branco. Fernando teria invadido a residência de Erisson Nery com a intenção de furtar. Ao ser flagrado pelo então policial, foi atingido por seis disparos e morreu no local.

O MP aponta que, na tentativa de forjar uma legítima defesa, Nery, com a ajuda de Ítalo, manipulou a cena. Os réus teriam colocado uma arma na mão direita do adolescente e tirado uma fotografia. Posteriormente, a pistola foi retirada e deixada a 13 centímetros do corpo da vítima.

Situação atual dos réus

Erisson de Melo Nery foi excluído dos quadros da Polícia Militar e responde ao processo em liberdade. Ítalo de Souza Cordeiro também está em liberdade. Além do caso em julgamento, Nery responde a outro processo por tentativa de homicídio contra um estudante de medicina em Epitaciolândia, no interior do estado.

Julgamento esperado

A sessão do júri promete ser longa e marcada por debates intensos entre a acusação e a defesa. O caso levanta questões sobre abuso de autoridade e a responsabilidade de agentes públicos na condução de situações envolvendo menores de idade e crimes patrimoniais.

