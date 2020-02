De acordo com informações postadas por Friale, pode haver temporais por conta da baixa

O fim de semana no Acre pode ser marcado pela primeira frente fria do ano. De acordo com informações do pesquisador Davi Friale, até sexta-feira (21) o calor deve permanecer no estado mas, a partir dessa data, o tempo pode esfriar.

“No sábado (22), chega à região a primeira frente fria de 2020, que será sucedida pela incursão de leve massa de ar polar. Assim, a temperatura, pela primeira vez neste ano, sofrerá um pequeno declínio no Acre, Rondônia, Amazonas (sul e sudoeste), Mato Grosso (sul, sudoeste e oeste), Bolívia (planícies) e Peru (centro e sul da região de selva)”, diz o pesquisador.

Por conta da alta temperatura, Friale conta que a possibilidade de frio é baixa. Mas ele avisa: “Tempo muda radicalmente esse fim de semana” e completa afirmando que, na sexta-feira e no sábado, devido à chegada dessa frente fria, ocorrerão temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias.

Comentários