Datafolha: Lula lidera os cenários de 1º turno, mas vantagem diminui

A primeira pesquisa de 2026 do Datafolha, divulgada neste sábado (7/3), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando todos os cenários simulados para o 1º turno da eleição presidencial de 2026. Apesar da liderança, o levantamento aponta redução da vantagem do petista em relação às pesquisas anteriores, especialmente diante do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O instituto ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios, entre terça-feira (3/3) e quinta-feira (5/3). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-03715/2026.

Ao todo, o Datafolha simulou cinco cenários de 1º turno e sete possíveis disputas de 2º turno.

Lula lidera cenários de primeiro turno

Nas simulações de primeiro turno, Lula aparece sempre na primeira colocação, com índices entre 38% e 39% das intenções de voto. Já Flávio Bolsonaro varia entre 32% e 34%, consolidando-se como principal adversário do presidente nas projeções.

No cenário considerado hoje mais provável pelo instituto, os números são os seguintes:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Ratinho Júnior (PSD): 7%

Romeu Zema (Novo): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Aldo Rebelo (DC): 2%

Branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabem: 3%

Outras simulações apresentam pequenas variações, mas mantêm o mesmo padrão de liderança do presidente.

Cenário com Tarcísio e Ratinho Jr.

Em uma das simulações, que inclui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula aparece com 39% das intenções de voto. Vale ressaltar que Tarcísio já anunciou que pretende disputar a reeleição no estado.

Nesse cenário, os resultados são:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 21%

Ratinho Júnior (PSD): 11%

Romeu Zema (Novo): 5%

Renan Santos (Missão): 3%

Aldo Rebelo (DC): 2%

Branco/nulo/nenhum: 15%

Não sabem: 4%

Disputa com Caiado e Eduardo Leite

O levantamento também testou cenários com governadores do PSD.

Quando o candidato apresentado é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula registra 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%. Os demais resultados são:

Romeu Zema: 5%

Ronaldo Caiado: 4%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 2%

Branco/nulo/nenhum: 12%

Não sabem: 3%

Já em um cenário com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o presidente aparece com 39%, contra 34% de Flávio Bolsonaro.

Os demais números são:

Romeu Zema: 4%

Eduardo Leite: 3%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 2%

Branco/nulo/nenhum: 12%

Não sabem: 3%

Entre os possíveis candidatos do PSD, Ratinho Júnior apresenta o melhor desempenho nas simulações, superando Caiado e Leite quando incluído nos cenários.

Veja cenários:

Cenário sem Lula

O instituto também simulou uma disputa considerada improvável, sem Lula como candidato do PT. Nesse caso, o nome testado foi o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Nesse cenário, Flávio Bolsonaro aparece na frente, com 33% das intenções de voto, enquanto Haddad registra 21%.

Os demais resultados são:

Ratinho Júnior: 11%

Romeu Zema: 5%

Renan Santos: 4%

Aldo Rebelo: 2%

Branco/nulo/nenhum: 20%

Não sabem: 4%

Vantagem menor em relação a pesquisas anteriores

Embora lidere todas as simulações de primeiro turno, o levantamento indica redução da vantagem do presidente em relação aos adversários.

Nas projeções de segundo turno, por exemplo, Lula aparece com 46% das intenções de voto contra 43% de Flávio Bolsonaro, configurando empate técnico dentro da margem de erro. No levantamento anterior, divulgado em dezembro, o petista tinha 51% contra 36% do senador. Já em julho de 2025, o presidente registrava 48%, enquanto o senador tinha 37%.

Mesmo com a redução da vantagem, Lula ainda venceria todos os adversários testados nas projeções de segundo turno.

Os cenários indicam os seguintes resultados:

Lula 46% x 43% Flávio Bolsonaro

Lula 45% x 41% Ratinho Jr.

Lula 46% x 34% Eduardo Leite

Lula 46% x 36% Ronaldo Caiado

Em uma simulação sem Lula, Flávio Bolsonaro venceria Fernando Haddad por 43% a 41%.

Já em um eventual segundo turno entre Haddad e Ratinho Jr., o levantamento aponta empate, com 40% das intenções de voto para cada candidato.